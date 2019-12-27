Депутат сената раскритиковал систему оценивания школьников

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Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента РК Едил Мамытбеков раскритиковал систему оценивания школьников, передает Kazakhstan Today.

"Кунделик - хороший бизнес, а СОРы и СОЧи - притянутые за уши методы контроля, чтобы основать "Кунделик". Во имя "Кунделика" измучили десятки тысяч учителей и лишили сотни тысяч учеников нормального изучения школьных предметов", - сказал депутат, отметив, что "нужно признать, что СОРы и СОЧи снизили показатели в школах".

Также Едил Мамытбеков высказался о введении 12-летнего образования в школах.

Этот проект увеличит на год время нахождения в школе, качество образования в которой падает с каждым днем, о чем мы узнали по результатам тестирования PISA ", - отметил депутат.

По его словам, при этом увеличатся расходы на школы. "Самое непрофессиональное нарушение логики в этом вопросе следующее: срок обучения определяется школьной программой, а не наоборот. Разве мы до этого слышали от учителей, родителей, самих школьников требование добавить еще один год, потому что за 11 лет обучения невозможно изучить какую-то новую математику?", - сказал он.

Он отметил, что сегодня многие наши ученики уже отказываются от школьной программы и обучаются в виртуальном режиме в школах России, чтобы в будущем получить возможность не учиться у нас в вузе. "Это может привести к еще большим миграционным процессам. Данный вопрос становится компонентом национальной безопасности", - подчеркнул сенатор.

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