Система Orphus

Глава МОН: никто не может штрафовать за не пошедших в школу шестилеток

13.08.2019, 15:05 6859
Глава МОН: никто не может штрафовать за не пошедших в школу шестилеток
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал снижение возраста первоклашек до шести лет. Глава ведомства заверил, что никаких штрафов в связи с изменениями не предусмотрено, передает корреспондент агентства.
 

Что касается шестилеток, норма закона есть. Я, как министр, не могу говорить о том, что эту норму не надо выполнять, поэтому с шести лет дети идут в школу - но это право родителя", - сказал глава МОН. 

 
При этом он отметил, что штрафы за то, что ребенок не приходит в шестилетнем возрасте в школу, не предусмотрены, "соответственно, никто не может штрафовать". 
 
Также Аймагамбетов подчеркнул, что при принятии в первый класс по-прежнему будут учитываться индивидуальные особенности ребенка. "У нас есть такая практика, когда дети с особыми образовательными потребностями могут прийти в первый класс даже в 8 лет. Это зависит от разного рода заболеваний, наследственности, окружения - много факторов. Поэтому здесь никаких штрафов и санкций у нас нет", - заключил министр.
 
Напомним, ранее теперь уже бывшая вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева заявила о том, что родителям шестилеток грозят штрафы от 5 до 10 МРП в случае, если они не отдадут в первый класс своих детей. Это заявление вызвало резкую критику среди казахстанцев
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая