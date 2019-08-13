Штрафов не будет: вопрос о возрасте первоклассника прокомментировали в управлении образования Алматы

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Она пояснила, что в закон РК "Об образовании" были внесены изменения, согласно которым, начиная с текущего года, дети будут приниматься в школу с 6 лет. Однако в связи с тем, что изменения в закон были приняты в середине года, в этом году у родителей есть право выбора, отдавать ребенка в школу с шести лет или нет. Ходжабергенова также проинформировала, что и в следующем году родителей тех детей, которые пойдут в школу в семь, а не в шесть лет, никто штрафовать не будет.
По ее словам, если на 1 сентября ребенку уже исполнилось 6 лет, ему следует пойти в школу, так как программа составлена с расчетом на шестилеток.
По прогнозным данным управления образования Алматы, контингент первоклассников составит около 32 тыс. учащихся. Ожидаемый контингент учащихся 1-11 классов на 1 сентября - свыше 258 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, дети шестилетнего возраста обязаны с 1 сентября 2019 года обучаться в первых классах общеобразовательных школ, заявили в Министерстве образования и науки в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today. Кроме этого, по заявлению вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой, родителям шестилеток грозят штрафы от 5 до 10 МРП в случае, если они не отдадут в первый класс своих детей, информировал "Хабар 24".
Отметим, казахстанцы резко раскритиковали введение штрафов в отношении родителей не пошедших в школу шестилеток.
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