Штрафов не будет: вопрос о возрасте первоклассника прокомментировали в управлении образования Алматы

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Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Вопрос о возрасте, в котором ребенок должен идти в первый класс, прокомментировала руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова, передает корреспондент агентства.

Она пояснила, что в закон РК "Об образовании" были внесены изменения, согласно которым, начиная с текущего года, дети будут приниматься в школу с 6 лет. Однако в связи с тем, что изменения в закон были приняты в середине года, в этом году у родителей есть право выбора, отдавать ребенка в школу с шести лет или нет. Ходжабергенова также проинформировала, что и в следующем году родителей тех детей, которые пойдут в школу в семь, а не в шесть лет, никто штрафовать не будет.

По ее словам, если на 1 сентября ребенку уже исполнилось 6 лет, ему следует пойти в школу, так как программа составлена с расчетом на шестилеток.

По прогнозным данным управления образования Алматы, контингент первоклассников составит около 32 тыс. учащихся. Ожидаемый контингент учащихся 1-11 классов на 1 сентября - свыше 258 тыс. человек.

Отметим, казахстанцы резко раскритиковали введение штрафов в отношении родителей не пошедших в школу шестилеток.

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