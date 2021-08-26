Министр образования и науки РК рассказал о новом порядке назначения директоров школ

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о новом порядке назначения директоров школ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во-первых, теперь исполнять обязанности директора школы будет возможно только на срок не более трех месяцев и не более одного раза. За этот период должен быть проведен конкурс и назначен новый руководитель. Правилами определено, что объявление о конкурсе на вакантную или временно вакантную должность директора школы должно быть размещено на официальном сайте и аккаунте управления образования в течение семи рабочих дней после появления вакансии. Таким образом, мы убрали широко используемую лазейку, когда на вакантную или временно вакантную должность директора не объявляли конкурс, а назначали исполняющего обязанности директора, и это "временное исполнение" длилось годами", - сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день в стране более 700 вакансий на должность руководителя школы, обязанности которых сейчас выполняют и.о.

Во-вторых, правилами будет регламентировано назначение на временно вакантную должность директора (декрет, учеба и т.д.). В этих случаях руководитель организации также будет определяться через конкурс, а не путем прямого назначения", - проинформировал Аймагамбетов.

В-третьих, проводить конкурс на должность директора теперь будут не районные, а областные управления образования.

Именно они будут организовывать конкурсные процедуры и определять директора, после чего документы по кандидатуре директора будут направляться в отдел образования для заключения трудового договора. Срок заключения трудового договора тоже четко зафиксирован - 5 лет", - уточнил он.

Сам конкурс будет проходить в несколько этапов:

подача кандидатами документов на позицию директора;

оценка кадровой службой управления образования соответствия кандидата квалификационным требованиям, допуск к участию в конкурсе;

электронное тестирование кандидатов (тесты по управленческим компетенциям, знанию педагогики, психологии, законодательства РК);

защита Плана развития школы перед Попечительским советом учебного заведения (при условии успешной сдачи тестирования);

собеседование в управлении образования (допускаются кандидаты, успешно защитившие планы развития школ перед Попечительским советом).

В составы Попечительских советов входят родители, ветераны педтруда, общественники, представители НПО.

С кандидатом, который прошел все этапы, отдел образования заключает соответствующий трудовой договор и издает приказ о его назначении директором.

Много споров было о согласовании кандидатов с Попечительским советом. Мы учли это, и теперь Попечительский совет должен будет согласовать не менее двух кандидатов на должность директора. Если будет меньше, то конкурс считается несостоявшимся и объявляется заново. Если Попечительский совет два раза выбрал менее двух кандидатов и получается, что конкурс дважды считается несостоявшимся, то на следующий этап проходят все участвующие кандидаты. Это сделано для того, чтобы работала система сдержек и противовесов", - пояснил министр.

Он сообщил, что сейчас вносятся изменения в "Положение о деятельности Попечительских советов".

Большое внимание в правилах уделено квалификационным требованиям к будущим директорам.

Здесь есть несколько особенностей. Во-первых, будущие директора в обязательном порядке должны пройти курсы по менеджменту и иметь соответствующий сертификат.

Во-вторых, на должность директора могут назначаться профессиональные педагоги, которые имеют стаж руководящей работы в качестве завуча, а общий педагогический стаж должен составлять не менее 5 лет. В-третьих, последние два года перед назначением претендент должен работать в сфере образования.

Этот пункт введен из-за того, что ранее имелась практика, когда на должность директора школы назначали людей, которые имеют требуемый опыт работы и педстаж, но последние годы не работали в сфере образования. Зачастую это работники сельских акиматов или иных госорганов, которые лет 20 назад были учителями или даже директорами школ и спустя годы назначаются руководителями при том, что они не знают реалий современного образования и произошедших изменений.

В-четвертых, одно из новшеств – это создание кадрового резерва.

Кандидаты, которые успешно прошли первые два этапа (тестирование и согласование с Попечительским советом), но не прошли собеседование в управлении образования, теперь могут быть зачислены в резерв на один год. Это дает им право без повторного тестирования и собеседования по согласованию с Попечительским советом школы быть назначенными на должность директора в течение года.

В-пятых, с текущего года будет внедрен институт ротации директоров.

Все эти изменения процедуры назначения директоров и меры по их материальной поддержке направлены на выбор достойных, наиболее подготовленных кандидатов и повышение конкурентоспособности руководителей организаций образования, что в конечном итоге повлияет на качество образования", - заключил Аймагамбетов.





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