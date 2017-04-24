В Караганде для проведения фестиваля робототехники создан уникальный полигон RoboLand (ВИДЕО)

Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде в рамках подготовки к международному фестивалю робототехники RoboLand был создан уникальный полигон, сообщили в акимате региона.

Как сообщается на сайте акимата, фестиваль RoboLand прошел в Караганде уже в третий раз. В этом году участники состязались по 24 номинациям, около половины из них были включены в программу впервые. Фестиваль 2017 года собрал около 400 команд, в общей сложности более 800 детей, увлекающихся робототехникой, передает Kazakhstan Today.

Для фестиваля карагандинцы создали уникальный полигон RoboLand Казахстан, имитирующий карту страны. На площадке размером 15 на 12 метров можно проводить состязания водных роботов, соревнования по 3D-прототипированию, программированию ботов и созданию виртуальных миров, указывается в сообщении.

"Здесь шесть соревновательных участков, где нанесены областные центры, столица Астана. Каждый уровень имеет свою сложность. Вот здесь, например, вы видите шахты. Красный, желтый и синий квадрат - это стилизованные уголь, бурая руда и золото. Робот должен выбрать определенные полезные ископаемые и загрузить их в вагоны. Вот это - Восточно-Казахстанская область. Задача робота - подняться по стилизованным мостам и горам и успешно преодолеть трудный путь. Здесь - Байконур, где робот должен собрать ракету и показать на видео ее запуск", - рассказала руководитель отдела учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Елена Вафина.

Сообщатся, что на создание этого полигона ушло больше полугода, в работе участвовали в том числе консультанты-преподаватели технических вузов.

На открытии фестиваля министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отметил хороший уровень развития робототехники в Карагандинской области. По его словам, в перспективе в школьной программе предмет из дополнительного может стать обязательным. В министерстве сейчас изучают этот вопрос.

"Внедрение робототехники в школах для нас принципиальная задача. Нам нельзя отставать от других стран мира. В 2016 году благодаря финансированию местных бюджетов и спонсорской поддержке приобрели 400 класс-комплектов робототехники. Дополнительными занятиями охватили 20 тысяч детей. В этом году мы планируем количество учащихся удвоить", - сказал Сагадиев.

Сообщается также, что соревнования проводились среди начинающих и опытных любителей робототехники. Программа включала лабиринты, состязания в механическом и интеллектуальном сумо, кегельринг и футбол для роботов, 3D-прототипирование, управление квадрокоптерами и др. Жюри возглавил судья международного класса WRO, преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Александр Капитонов.

Напомним, в Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" в качестве одного из приоритетов глава государства обозначил ускоренную технологическую модернизацию экономики. В частности, в стране необходимо развивать такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, цифровые сервисы и т.д., в том числе в образовании.

Кроме того, особое внимание в послании уделено изменению роли системы образования. Наша задача - сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний.

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