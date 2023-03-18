ЕАЭС и ШОС укрепляют экономическое партнерство

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение рассмотрели 18 марта на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, - За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение рассмотрели 18 марта на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщила пресс-служба Минторговли.





Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области (-0,1%), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской (-0,1%). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту", - отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.





Число точек реализации овощей по стране по социальным ценам увеличилось с 682 на начальном этапе интервенций до 1015. В целом за счет снижения цен на овощи наблюдается замедление роста цен на СЗПТ практически по всем регионам. Предлагается всем СПК пролонгировать работу с данными торговыми точками, и тогда на следующее межсезонье в каждом регионе будет база торговых объектов, влияющая на ценообразование.





Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким уровнем с начала года (за аналогичную неделю 2022 года рост цен зафиксирован на уровне 5,6%). Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты в общей корзине СЗПТ (масло сливочное, кефир, творог, молоко). Оперативно МТИ и МСХ были проведены совещания с производителями молочной продукции, в рамках которых были достигнуты договоренности сохранять действующие цены.





Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая. Эти договоры согласно новым типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ должны были быть заключены до 1 февраля 2023 года. Со стороны Комитета торговли предложено законтрактовать осенний лук по 62-70 тенге, а с учетом хранения до весны - по 90 тенге.





Работать нужно системно и очень активно, другого способа просто нет. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась дефляция цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит МСХ, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожаев этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", - подчеркнул Серик Жумангарин.



