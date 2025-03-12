11.03.2025, 14:24 62741
Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Павлодар. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Павлодара с 1 апреля приостанавливает свою деятельность в связи в ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщили в областном акимате.
По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением.
В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям", - проинформировали в ведомстве.
новости по теме
12.03.2025, 17:33 6796
Более 630 компаний не доплачивали налоги в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов РК после анализа уплаты налогов обнаружил более 630 компаний, не доплативших налоги.
По итогам анализа в адрес 633 налогоплательщикам, в том числе 172 работающим в строительной отрасли, включая всех крупных застройщиков, и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода", - заявили в КГД.
По состоянию на 12 марта налогоплательщики предоставляют дополнительные формы отчетности и производят доплату налогов.
Уже уплачено 17 млрд тенге, в том числе оплата произведена компаниями BI Group и BAZIS. Сверка продолжается", - заключили в комитете.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Также в Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ. В частности, глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.
12.03.2025, 15:15 16456
Казахстанцам не будут запрещать досрочно использовать пенсионные накопления
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента первого вице-министра труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасова спросили, будут ли в ведомстве ограничивать или запрещать казахстанцам снимать пенсионные накопления, передает корреспондент агентства.
Было много вопросов со стороны компетентных органов в плане того, что основное значение пенсионного накопления - это обеспечение соответствующим коэффициентом замещения доходов в престарелом возрасте. Поэтому в этих целях ряд мер принимается, это и по линии Национального банка в плане эффективного инвестирования средств, находящихся в Едином накопительном пенсионном фонде. По линии Министерства труда - повышение эффективности вклада солидарной и базовой пенсионных выплат. Что касается непосредственно изъятия из ЕНПФ - никаких ограничений и запретов в рамках заданных параметров не предполагается", - отметил он.
Напомним, граждане Казахстана могут снимать с пенсионных счетов сумму выше порога минимальной достаточности на лечение или улучшение жилищных условий.
ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год.
12.03.2025, 14:26 19201
Крупнейшие заводы по производству комбикормов и премиксов намерены построить в Казахстане
Это позволит обеспечить импортозамещение по производству комбикормов
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин и руководство венгерской компании UBM Group обсудили строительство крупнейших заводов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
В рамках проекта предлагается в течение двух лет, с 2025 по 2027 годов, построить три завода с мощностью производства 48 тысяч тонн премиксов и 300 тысяч тонн комбикормов в год, дополнительно - лабораторию и тренинг-центр. В случае успешной реализации проекта в Казахстане появится первый крупный завод по производству премиксов и крупнейшее предприятие по производству комбикормов. Это позволит обеспечить импортозамещение по производству комбикормов, которых на сегодня в страну импортируется более 250 тысяч тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил на встрече вице-премьер, обеспечение животноводства качественными кормами отечественного производства является одной из стратегически важных задач сельского хозяйства страны.
Казахстан заинтересован в развитии проектов по глубокой переработке зерна, мяса, молока. Недавно мы объявили заказ на инвестиции в ряде сфер, среди которых особое место занимает производство продуктов питания. Мы нацелены обеспечить страну собственным производством продуктов питания, особенно социальных, не ниже 90% от потребности жителей. Приглашаем вашу компанию рассмотреть возможности инвестирования и в эту сферу", - заявил Серик Жумангарин
В свою очередь акционер UBM Group Варга Акош выразил готовность и высокую заинтересованность в создании новых производств в Казахстане.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе откроют новый завод для развития железнодорожного машиностроения.
12.03.2025, 13:52 21881
Глава "КазМунайГаза" пригласил итальянскую Eni к соинвестированию новых проектов
Фото: КМГ
Рассказать друзьям
Хьюстон. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Хьюстоне встречу с главным операционным директором итальянской Eni Гвидо Бруско, сообщает пресс-служба компании.
Стороны обсудили текущий статус совместных проектов, уделив особое внимание дальнейшему освоению и долгосрочному развитию месторождения Кашаган.
Также были затронуты вопросы развития внутристрановой ценности, включая повышение доли казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах.
По итогам 2024 года фактическая доля местного содержания в товарах, работах и услугах в NCOC составила 62,1% или $656,4 млн, в КПО - 65% или $679,6 млн. Обсуждался статус работ по строительству газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении с мощностью переработки 4,5 млрд кубометров сырого газа в год. Глава КМГ подчеркнул значимость этого проекта для страны. "КазМунайГаз" и Eni активно взаимодействуют в области геологоразведки. КМГ подготовил новый пул проектов и пригласил итальянскую компанию к соинвестированию", - говорится в информации.
Стороны также обсудили совместный проект строительства гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Мангистауской области. Солнечную электростанцию планируется завершить в 3 квартале 2025 года, а ГЭС и ВЭС в 2026 году.
Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с Eni, которая зарекомендовала себя как надежный партнер Казахстана. Мы продолжим совместные усилия для укрепления наших позиций на международных рынках, а также реализации долгосрочных проектов, способствующих энергетической безопасности и устойчивому экономическому росту наших стран", - заключил Хасенов.
Напомним, 7 марта, Минэнерго РК и АО "НК "КазМунайГаз" подписали контракт на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр "Болашак", расположенном в Мангистауской области.
11.03.2025, 19:53 52061
Как вырастет стоимость электроэнергии для потребителей после корректировки KEGOC
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 марта, состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО "KEGOC" до истечения их сроков действия, сообщает пресс-служба компании.
Заявка на изменение утвержденных тарифов была направлена в соответствии с положениями пункта 601 правил формирования тарифов. Основными факторами, повлиявшими на необходимость пересмотра тарифов, являются:
- изменение стоимости стратегических товаров;
- корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов;
- изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников по данным статистики.
Основной причиной изменения тарифов является рост предельных тарифов на электрическую энергию с 1 февраля 2025 года, утвержденный Министерством энергетики РК. В частности, стоимость электроэнергии для Единого Закупщика возросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч. Это привело к увеличению затрат на возмещение технологических потерь электроэнергии и росту тарифов АО "KEGOC", - говорится в сообщении.
Совместным приказом КРЕМ и Министерства энергетики РК утверждена корректировка инвестиционной программы АО "KEGOC" на 4-й и 5-й базовые годы. В рамках программы предусмотрено финансирование крупного инфраструктурного проекта "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана". Этот проект реализуется в соответствии с поручением президента РК и направлен на усиление транзитных связей между регионами и их интеграцию в единую энергосистему страны, а также на обеспечение надежности функционирования энергетической системы Казахстана.
В компании подчеркнули, что в структуре тарифа на электроэнергию для конечных потребителей тарифы АО "KEGOC" занимают незначительную часть - 7-8%. В связи с чем изменение тарифов АО "KEGOC" приведет к несущественному влиянию на конечные тарифы потребителей - 1,5-2%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане дефицит электрической энергии вырастет на 46%.
11.03.2025, 16:27 59371
Районный акимат необоснованно препятствовал реализации инвестпроекта в Акмолинской области
Больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении земельных участков со ссылкой на неполный перечень документов
Рассказать друзьям
Кокшетау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Районный акимат в Акмолинской области необоснованно отказывал инвестору в предоставлении участка для строительства завода по производству питьевой бутилированной воды, сообщили в прокуратуре области.
В прокуратуру Бурубайского района обратился директор ТОО "Минеральные источники", который выразил несогласие с отказами акимата района в предоставлении в аренду земельных участков для реализации проекта "Строительство завода по производству питьевой бутилированный воды" с суммой инвестиций свыше 5 млрд тенге.
Отмечается, что инвестор был включен в единую карту индустриализации, получив все необходимые разрешительные документы, обратился в акимат за предоставлением земельных участков. Однако больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении участков со ссылкой на неполный перечень документов.
Изучением материалов установлено, что отказы были необоснованными, поскольку МИО руководствовалось не теми правилами предоставления земельных участков. В итоге по акту надзора отказы признаны незаконными, инвестору предоставлены 2 участка площадью 7 га для реализации проекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.
11.03.2025, 12:45 66311
Хасенов пригласил арабскую компанию ADNOC инвестировать в нефтегазовые проекты Казахстана
КМГ в рамках продолжения программы геологического изучения недр подготовил три новых перспективных проекта, в которых будут проведены сейсморазведочные работы
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов во время рабочего визита в США провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Султаном Ахмед Аль-Джабером, сообщает пресс-служба КМГ.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области геологоразведки. А.Хасенов сообщил, что КМГ успешно завершил роуд-шоу и привлек инвесторов (отечественных и международных) к своим геологоразведочным проектам. На сегодняшний день КМГ в рамках продолжения программы геологического изучения недр подготовил три новых перспективных проекта, в которых будут проведены сейсморазведочные работы", - рассказали в компании.
Собеседники отметили значительный потенциал для сотрудничества в области нефтегазохимической промышленности, учитывая глобальное лидерство ADNOC. Также рассмотрены вопросы сотрудничества в области энергетического перехода и информационных технологий.
Асхат Хасенов отметил, что КМГ заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества и пригласил компанию ADNOC инвестировать в новые проекты нефтегазовой отрасли Казахстана.
Уверен, что партнерство "КазМунайГаза" и Abu Dhabi National Oil Company позволит не только значительно повысить эффективность реализации проектов, но и будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - подчеркнул глава КМГ.
Для справки
ADNOC - ведущая диверсифицированная энергетическая группа, основанная в 1971 году и полностью принадлежащая правительству Абу-Даби. Сеть интегрированных предприятий компании охватывает всю цепочку создания стоимости в сфере энергетики. ADNOC известен как один из крупнейших производителей нефти и газа с наименьшим уровнем выбросов углерода в мире.
Ранее сообщалось, что первооткрыватели крупнейших месторождений мира начинают геологоразведку в Казахстане.
11.03.2025, 12:31 62226
Вклад научных проектов в экономику Казахстана составил 118,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании правительства доложил о результатах работы по коммерциализации научных проектов, передает корреспондент агентства.
За последние 3 года ни финансирования, ни софинансирования на коммерциализацию не выделялось. Мы эту работу возобновили и повысили гранты на коммерциализацию. Общий вклад проектов в экономику составил 118,4 миллиарда тенге. Было создано несколько тысяч рабочих мест", - рассказал Саясат Нурбек.
Также глава МНВО сообщил, что сегодня научный потенциал Казахстана составляет 25,5 тысячи ученых, 46% из которых - специалисты в возрасте до 40 лет. В сфере науки действуют 425 организаций.
В настоящее время финансируется 264 научно-технические программы, более 2,3 тысячи научных проектов и 208 проектов коммерциализации. Более 1,4 тысячи ученых прошли научные стажировки за рубежом", - сказал министр.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.03.2025, 10:15Суд Астаны принял решение о ликвидации фонда Кайрат Перизат 12.03.2025, 08:4743836Девять районов ВКО перешли на новый график работы 12.03.2025, 10:51В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки43586В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки 12.03.2025, 10:0442326В Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге 12.03.2025, 11:4440776Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе 06.03.2025, 11:38250561Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг 05.03.2025, 20:30230751В Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок 06.03.2025, 11:01215081В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам 05.03.2025, 13:38Общественники и жители Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить областной детский дом в Баганашиле212211Общественники и жители Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить областной детский дом в Баганашиле 05.03.2025, 19:24202716В Астане сдававшую в аренду комнаты женщину признали виновной в гибели людей в пожаре 27.02.2025, 16:17579366В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13530276Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44496086Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 01.03.2025, 08:00489426Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 11:11489266Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?