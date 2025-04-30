Активы холдинга "Байтерек" достигли 14,1 трлн тенге

Инвестиционный и кредитный портфели увеличены до 10,3 трлн тенге, а чистая прибыль составила 416 млрд тенге

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Рустама Карагойшина об итогах работы холдинга за 2024 год и планах на текущий год.​





По словам Карагойшина, в 2024 году объем поддержки, оказанной холдингом, составил порядка 6 трлн тенге. Из них 4,1 трлн тенге было направлено на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, еще 1,9 трлн тенге - в жилищно-строительный сектор.





Президенту было доложено о том, что по итогам отчетного года активы холдинга достигли 14,1 трлн тенге. Инвестиционный и кредитный портфели увеличены до 10,3 трлн тенге, а чистая прибыль составила 416 млрд тенге. По словам Рустама Карагойшина, эти средства планируется направить на реализацию программ поддержки в рамках группы компаний холдинга.





Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о запуске двух гарантийных фондов на базе АО "ФРП "Даму". Первый из них ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса. Второй - на финансирование крупных проектов стоимостью свыше 7 млрд тенге.





Кроме того, главе государства сообщили о запуске ряда инициатив по привлечению прямых иностранных инвестиций, включая совместные фонды с зарубежными партнерами в аграрной, обрабатывающей и горно-металлургической отраслях. Указанные фонды формируются в юрисдикции Международного финансового центра "Астана".





Президент отметил важность реализации представленных инициатив для устойчивого экономического роста страны. Касым-Жомарт Токаев поручил холдингу "Байтерек" совместно с банками второго уровня обеспечить финансирование реального сектора экономики, проработать вопрос по привлечению средств на реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Глава государства особо подчеркнул необходимость эффективного исполнения намеченных планов.