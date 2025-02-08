АРРФР: Задолженность граждан на сумму 210 млрд тенге реструктурирована или прощена в Казахстане в 2024 году

Абылкасымова отчиталась перед президентом о развитии финансового рынка

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отчиталась перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах развития финансового рынка за 2024 год, - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отчиталась перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах развития финансового рынка за 2024 год, сообщает Акорда.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что банковский сектор сохраняет стабильность. Активы банков с начала 2024 года выросли на 19,7% до 61,6 трлн тенге. Кредитование экономики увеличилось на 20,9% до 33,8 трлн тенге. Уровень неработающих активов банков сохраняется на низком уровне менее 3,1%.





Она доложила, что агентством завершена ежегодная надзорная оценка 21 банка, оценка качества активов и стресс-тестирование 11 банков с охватом 85% активов банковской системы. Обеспечен досрочный возврат государственной поддержки на сумму 400 млрд тенге.





Как сообщила Мадина Абылкасымова, приняты законодательные поправки по развитию рынка стрессовых активов и запущена первая цифровая платформа по продаже стрессовых активов.





Для усиления конкуренции в банковский сектор привлечены иностранные банки из Южной Кореи, Катара и ОАЭ.





Глава государства был проинформирован о кредитовании реального сектора и субъектов бизнеса. В 2024 году кредиты бизнесу увеличились на 16,3% до 13,1 трлн тенге, при этом бизнесу выдано новых займов на сумму 18,2 трлн тенге.





По поручению президента в целях снижения закредитованности населения в июне 2024 года принят закон по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков. Реструктурирована, частично или полностью прощена проблемная задолженность 614 тысяч граждан на сумму 210 млрд тенге.





Председатель агентства доложила, что разработан новый пакет законодательных поправок для защиты граждан от финансового мошенничества.





Главе государства были представлены итоги цифровизации на рынке страхования. Разработана модель обязательного страхования жилого имущества граждан от катастрофических рисков. Разработаны проекты законов о кредитных рейтинговых агентствах и об инвестиционных и венчурных фондах.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, дальнейшему расширению кредитования реального сектора, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг.



