Атырауский НПЗ с 1 мая снизит тариф на переработку нефти

Подписанный протокол предусматривает проработку возможности создания совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Афганистана и Туркменистана в юрисдикции МФЦА

Фото: КТЖ

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Кабул. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером - министром национальной экономики Сериком Жумангариным в Афганистан между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Министерством общественных работ Афганистана подписан протокол о намерениях, закрепляющий заинтересованность в участии в строительстве железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Болдак, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Продолжением достигнутых договоренностей станет заключение соглашения о сотрудничестве в области транспорта и логистики, в рамках которого будет определено начало строительства железнодорожной линии на участке Тургунди - Герат, необходимой инфраструктуры, а также транспортно-логистического центра в городе Герате.





Как отметили в правительстве, проект имеет особое значение для Казахстана с точки зрения расширения региональной транзитной взаимосвязанности, укрепления транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией, обеспечения доступа к портам Индийского океана. Новая железнодорожная линия станет ключевым звеном будущего транснационального коридора, проходящего через территорию Афганистана и обеспечивающего кратчайший маршрут для грузоперевозок в южном направлении.





Подписанный протокол предусматривает проработку возможности создания совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Афганистана и Туркменистана в юрисдикции МФЦА.





Наряду со строительством железнодорожной линии одновременно вдоль нее предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля. Это обеспечит развитие цифровой инфраструктуры вдоль транспортного коридора, улучшая связь, безопасность движения поездов, в том числе их управление, откроет возможности для будущего подключения населенных пунктов к высокоскоростному интернету.





Серик Жумангарин также провел встречу с министром гражданской авиации и транспорта Афганистана Хамидуллой Ахундзадой. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между странами, поставок казахстанских автомобилей и автобусов на рынок Афганистана, а также обучение афганских студентов по техническим специальностям в казахстанских вузах.



