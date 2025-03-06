Автовладельцам напомнили об истечении 1 апреля срока уплаты налога на транспорт

В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени

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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов Алматы автовладельцам напомнили, что срок уплаты налога на транспорт за 2024 год истекает 1 апреля текущего года.





1 апреля истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени, предупредили в ведомстве.





Сумму налога автовладельцы должны рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов.





После 15 марта налогоплательщики получат предварительно рассчитанную сумму налога, уплатить который можно через мобильные банковские приложения либо через отделения Казпочты.