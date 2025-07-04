Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
03.07.2025, 08:30 82201
Более 45 млрд тенге из возращенных активов направили на развитие водоснабжения СКО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 45 млрд тенге из специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области, информирует пресс-служба правительства Казахстана.
В пресс-службе правительства рассказали, что на выделенные средства будут реализованы 48 проектов, направленных на улучшение водоснабжения региона. Среди них - реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.
После окончания всех работ в селах Северо-Казахстанской области будет обеспечен 100-процентый охват населения качественной питьевой водой", - пообещали в правительстве.
В настоящее время Северо-Казахстанская область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов по стране - более 3 тыс. км, за счет них водой обеспечивается 229 сел с численностью 175 тыс. человек. Доступ к услугам водоснабжения в городе Петропавловске имеют 100% населения, в селах - 97,5%.
Напомним, премьер-министр Бектенов поручил правительству и акиматам на 100% до конца года завершить все проекты по водоснабжению.
новости по теме
04.07.2025, 15:53 6746
В Казахстане почти 40 месторождений выставят на аукцион
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного участка по 39 месторождениям, передает корреспондент агентства.
Электронный аукцион состоится 19 сентября текущего года на единой платформе недропользователей", - заявили в ведомстве.
Также на платформе со 2 июля по 2 сентября принимаются заявки на участие в аукционе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане недропользователи инвестировали в геологоразведку почти 126 млрд тенге.
04.07.2025, 15:30 8716
В Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год
Проект был реализован в сжатые сроки - за три года
Рассказать друзьям
Туркестан. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Созакском районе Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год на участке месторождения "Южный Торткудук", сообщает пресс-служба национальной компании "Казатомпром".
Запуск перерабатывающего завода на участке "Южный Торткудук" - важная веха для всей атомной отрасли Казахстана. Это событие укрепляет позиции "Казатомпрома" как мирового лидера по добыче урана и подтверждает растущую роль нашей страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности и перехода к безуглеродному будущему", - заявил на церемонии открытия председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
По данным компании, мощность нового завода - 2000 тонн урана в год. Амбициозный проект был реализован в сжатые сроки - за три года.
Ранее завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность.
04.07.2025, 08:15 32421
Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Азамат Кожанов и председатель совета директоров китайской компании Hunan Junxin Environmental Protection Дай Даого обсудили возможность реализации комплексного проекта по строительству трех заводов по энергетической утилизации отходов (WtE) в Казахстане, сообщает пресс-служба Kazakh Invest.
По данным нацкомпании, планируемый объем инвестиций в строительство трех заводов по утилизации отходов составит $600 млн.
В ходе встречи Азамат Кожанов заверил в полной готовности оказывать всестороннее содействие проектам китайской компании. Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в масштабных решениях, сочетающих экологический эффект, локализацию технологий и устойчивую генерацию энергии.
В свою очередь Дай Даого отметил, что проект направлен на создание не только перерабатывающих мощностей, но и целостной технологической экосистемы. По его словам, помимо утилизации отходов, предусматривается строительство зеленых дата-центров, работающих на энергии, полученной в процессе сжигания ТБО. Также запланировано создание центров подготовки кадров и внедрение интеллектуальных систем управления отходами.
Отмечается, что Hunan Junxin Environmental Protection уже реализует аналогичный проект в Бишкеке и входит в число ведущих частных экологических компаний Китая. Она специализируется на строительстве и эксплуатации WtE-комплексов, владеет более 400 патентами и активно работает на рынках Центральной Азии.
Ранее сотрудничество в сфере переработки отходов обсудили премьер Казахстана и глава китайской компании.
03.07.2025, 17:42 68751
Эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане - макроопрос Нацбанка
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе банка.
Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.
Цены на нефть и рост экономики
Сценарные условия по цене на нефть на 2025 год незначительно снизились, на 2026 и 2027 годы - повысились. На всем прогнозном горизонте аналитики ожидают цену на нефть на уровне 68,5-69 долларов США за баррель", - говорится в сообщении.
Прогнозы по росту экономики Казахстана несколько улучшились на всем прогнозном горизонте. В частности, прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5% до 5,1%, на 2026 год - с 4,5% до 4,6%, на 2027 год - 4,3% до 4,5%.
Инфляция и базовая ставка
Прогнозы аналитиков по инфляции изменились на прогнозном горизонте разнонаправленно: на 2025 год - медиана выросла с 10,7% до 11%, на 2026 год - снизилась с 9,4% до 9%, на 2027 год - выросла с 6,8% до 7%", - проинформировали в НБ РК.
Респонденты ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года - медиана выросла с 16,3% до 16,5%. Прогнозы на 2026 год снизились с 14,5% до 14%, на 2027 год - с 12% до 11,8%.
Как отметили в Нацбанке, в опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
В июне инфляция в Казахстане составила 11,8%.
03.07.2025, 16:11 72351
Почти три млрд тенге выделили на реконструкцию теплосетей Степногорска
Магистральная теплосеть была построена в 1968 году, степень износа составляет 84,4%
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства из резерва выделено порядка 2,7 млрд тенге для реконструкции теплосетей Степногорска Акмолинской области, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, средства из резерва правительства выделены на на ремонт 6,5 км тепловых сетей диаметром 530 мм, требующих безотлагательной реконструкции. Протяженность тепловых сетей города Степногорска составляет 123,8 км. Магистральная теплосеть была построена в 1968 году, и степень износа составляет 84,4%", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в перспективе в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в 2025-2026 годах планируется реализовать проект по реконструкции магистральных тепловых сетей диаметром 820 мм на сумму 5,8 млрд тенге протяженностью 9,5 км.
Ранее порядка 210 млн тенге выделили для завершения ремонта теплосетей Уштобе.
03.07.2025, 13:26 78656
Новая СЭЗ создается в области Жетысу
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление "О некоторых вопросах специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота".
В документе утверждены:
- положение о специальной экономической зоне "Хоргос - Восточные ворота";
- целевые индикаторы СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота".
СЭЗ является логистической специальной экономической зоной. Ее территория составляет 5431,5 гектара и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан", - говорится в постановлении.
СЭЗ создана с целью:
- ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
- создания эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, обеспечивающего интересы торгово-экспортной деятельности, и реализации транзитного потенциала Республики Казахстан, а также способствующего развитию экономического и культурного обмена с сопредельными государствами;
- развития приграничного торгово-экономического сотрудничества.
На территории СЭЗ имеется несколько зон: логистическая, индустриальная и портовая (аэрохаб), и установлен специальный правовой режим.
По прогнозам, к 2030 году на территории СЭЗ будет создано 20 500 рабочих мест в 85 компаниях, объем производства товаров и услуг (работ) составит 1171,3 млрд тенге.
Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 75%.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Ранее сообщалось, что в регионе построят международный грузопассажирский аэропорт.
03.07.2025, 12:22 82331
ЕАБР привлек средства на рынке капитала ОАЭ для финансирования инвестиционных проектов в Центральной Азии
Сделка знаменует важный этап в развитии финансового сотрудничества между Центральной Азией и Объединенными Арабскими Эмиратами
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития осуществил дебютный выпуск облигаций в формате частного размещения на рынке капитала Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба банка.
Облигации номинированы в дирхамах ОАЭ, объем выпуска составил 200 млн дирхамов (что эквивалентно около 54 млн долларов США). Организатором выпуска выступил крупнейший банк ОАЭ First Abu Dhabi Bank (FAB) в партнерстве с ведущим национальным финансовым институтом развития - Фондом развития Абу-Даби (ADFD)", - уточнили в пресс-службе.
Выпуск осуществлен в поддержку реализации стратегической задачи ЕАБР по развитию инфраструктуры, торговли и промышленных проектов в Центральной Азии и соответствует задачам банка по более активному использованию национальных валют в трансграничных операциях.
Привлеченные от размещения средства будут направлены на высокоэффективные инфраструктурные проекты в государствах-участниках банка, способствуя повышению экономической устойчивости и интеграции в Центральной Азии", - подчеркивается в релизе.
Сделка знаменует важный этап в развитии финансового сотрудничества между Центральной Азией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее, в апреле 2025 года, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX) в Казахстане, став первым эмитентом публичного долга в данной валюте.
Новый выпуск отражает ряд важных аспектов, включая:
- совместную работу с ADFD и FAB и укрепление финансовых связей между ОАЭ и Казахстаном;
- поддержку миссии ЕАБР по стимулированию экономического роста и процветания экономик Центральной Азии.
Привлечение средств в дирхамах на рынке капитала ОАЭ - последовательный шаг ЕАБР в его задаче по диверсификации источников фондирования для более эффективных инвестиций в проекты устойчивого развития в странах-участницах, особенно после недавнего выпуска облигаций в дирхамах на Astana International Exchange в Казахстане. Выстраивая прочные и взаимовыгодные отношения с местными инвесторами на динамично развивающемся финансовом рынке ОАЭ, мы не только диверсифицируем свои источники финансирования, но и укрепляем экономическое сотрудничество между Центральной Азией и Ближним Востоком. Данная сделка идеально согласуется с нашей миссией по осуществлению инвестиций, способствующих процветанию Евразии", - прокомментировал выпуск ценных бумаг заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
В свою очередь генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммед Саиф аль-Сувайди отметил, что стратегическое сотрудничество с Евразийским банком развития и First Abu Dhabi Bank подтверждает готовность ADFD работать над укреплением глобальных партнерств в области развития и использовать возможности финансовой экосистемы ОАЭ для поддержки устойчивого роста за рубежом.
Осуществляя этот первый выпуск облигаций в дирхамах ОЭА, мы стремимся поддерживать высокоэффективные инвестиции в регионе Центральная Азия, которые соответствуют нашей миссии по стимулированию экономического прогресса, повышению устойчивости и укреплению интеграции посредством инновационного финансирования развития", - заявил глава фонда.
Руководитель группы инвестиционного банкинга и рынков Линос Леккас назвал эксклюзивный мандат FAB на организацию частного размещения облигаций ЕАБР, номинированных в дирхамах ОАЭ, своего рода прорывом для региональных рынков капитала.
Данная сделка на сумму 200 млн дирхамов, организованная совместно с Фондом развития Абу-Даби, укрепляет наше партнерство с ЕАБР и подтверждает нашу готовность продвигать инновационные финансовые решения в регионе. Это первый выпуск в дирхамах, осуществленный на территории ОЭА наднациональной организацией. Он устанавливает новый стандарт для региональных рынков капитала и направлен на поддержку высокоэффективного развития во всем регионе Центральной Азии", - подчеркнул Леккас.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Фонд развития Абу-Даби (ADFD)
Основанный в 1971 году Фонд развития Абу-Даби - национальная организация в собственности правительства Абу-Даби, целью которой является поддержка экономического и социального развития стран с формирующейся экономикой путем предоставления льготных кредитов, грантов и инвестиций в капитал. ADFD также играет ключевую роль в укреплении экосистемы финансирования развития ОАЭ и развитии международного сотрудничества посредством взаимодействия с многосторонними организациями и суверенными субъектами. На сегодняшний день фонд профинансировал проекты в области развития в более чем 100 странах в таких ключевых секторах, как энергетика, водоснабжение, развитие инфраструктуры, здравоохранение и образование, уделяя особое внимание укреплению устойчивости, продвижению инноваций и поддержке инклюзивного роста.
First Abu Dhabi Bank (FAB)
FAB имеет штаб-квартиру в Абу-Даби и работает на 20 рынках мира, являясь финансовым и торговым проводником в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). По состоянию на конец марта 2025 года FAB входил в число крупнейших банковских групп мира - общая сумма его активов составляла 1,31 трлн дирхамов ОАЭ (356 млрд долларов США). Банк предоставляет экспертные финансовые услуги корпоративным и розничным клиентам по трем бизнес-направлениям: 1) инвестиционный банкинг и рынки; 2) корпоративные банковские услуги; 3) персональные банковские услуги и услуги для бизнес- и привилегированных клиентов. Акции FAB котируются на Фондовой бирже Абу-Даби (ADX). Рейтинги от Moody's, S&P и Fitch - Aa3, AA- и AA- соответственно, прогноз - стабильный. По линии устойчивого развития FAB имеет рейтинг AA от MSCI ESG, входит в число 6% ведущих банков мира по рейтингу ESG Refinitiv и признан лучшим диверсифицированным банком в странах MENA в рейтинге Sustainalytics ESG Risk Rating.
03.07.2025, 11:22 84926
Нацкомпании обяжут возвращать неиспользованные средства в бюджет в конце года - ВАП
Вместо того чтобы "зависать" на счетах нацкомпаний, деньги будут возвращаться в бюджет и направляться на более важные и срочные задачи, например на реализацию долгосрочных инвестпроектов
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане закреплен механизм возврата бюджетных средств, выделенных субъектам квазигосударственного сектора на формирование или увеличение уставного капитала, но оставшихся неиспользованными на конец финансового года, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Необходимые меры приняты министерствами национальной экономики и финансов по поручению Высшей аудиторской палаты. Соответствующая норма закреплена в новом Бюджетном кодексе.
Этот шаг позволит повысить эффективность использования государственных средств: вместо того чтобы "зависать" на счетах нацкомпаний, они будут возвращаться в бюджет. Как следствие, средства смогут быть направлены на более важные и срочные задачи, например на реализацию долгосрочных инвестпроектов. Такой подход также позволит снизить риски нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, усилить прозрачность и подотчетность. Ожидается, что организации квазигоссектора будут более ответственно подходить к планированию и расходованию выделенных ресурсов, так как неиспользованные остатки в конце года теперь подлежат обязательному возврату", - пояснили в ВАП.
Ранее глава ВАП Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане имеются факты нерационального управления активами.
К примеру, группа компаний холдинга "Байтерек" затягивала сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.
Фонд "Самрук-Қазына" отменил и приостановил реализацию 13 горнорудных, металлургических и промышленных проектов общей стоимостью 239 млрд тенге.
По словам Смаилова, ВАП усилила работу по предотвращению нарушений в бюджетной сфере.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.07.2025, 08:15 04.07.2025, 11:0527731Токаев поздравил Трампа с Днем независимости США 04.07.2025, 11:5923656Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День столицы 04.07.2025, 08:4122821Пожизненный приговор вынесен по громкому делу о захвате заложников и убийстве в Актобе 04.07.2025, 09:2921486Казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже 30.06.2025, 21:30209961Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку 27.06.2025, 17:31202596В Алматы пройдут тактико-специальные учения ДЧС 27.06.2025, 11:39194416В Алматы состоялось торжественное открытие реконструированного мемориала Сянь Синхая 27.06.2025, 09:31182771Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане 01.07.2025, 11:10175721Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании549911Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24506976Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11502751В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05496941Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29477531Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?