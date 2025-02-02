Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в АктауВозврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау
01.02.2025, 09:24 32896
Более 60 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Ирана
Объем товарооборота между странами может быть доведен до $3 млрд
Рассказать друзьям
Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава организации по развитию торговли Ирана Мохаммад Али Дехган Дехнави обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота между двумя странами, сообщили в пресс-службе Минторговли РК.
Обращаясь к собеседнику, Шаккалиев отметил перспективы наращивании товарооборота Казахстана с Ираном до 3 миллиардов долларов.
Мы готовы предложить более 60 товарных позиций, включая зерновые, подсолнечное масло, мясную продукцию и другие товары, на сумму 162 миллионов долларов для поставок на иранский рынок", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Казахстан активно реализует договоренности, достигнутые главами двух государств. Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.
Важным событием, укрепляющим торговые отношения, станет предстоящая торгово-экономическая миссия, а также бизнес-форум в Тегеране в феврале 2025 года. Цель миссии - укрепление двусторонних связей между странами, установление прямых контактов между казахстанскими производителями и иранскими покупателями, а также расширение экспортного потенциала Казахстана. Это событие откроет новые горизонты для бизнеса обеих стран, способствуя развитию торгово-экономического партнерства.
По итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 296 миллионов долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Иран также показал ощутимый рост, увеличившись на 29,1%, и составил 100,6 миллиона долларов США. Основными товарами, поставляемыми из Казахстана в Иран, являются ячмень, пшеница, семена рапса, говядина свежая или охлажденная, подсолнечное масло, кукуруза, баранина, козлятина и говядина", - проинформировали в МТИ.
новости по теме
01.02.2025, 17:05 16111
"Газпромнефть-Казахстан" оштрафовали за недолив бензина на АЗС в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по городу Алматы провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Газпромнефть-Казахстан. Операционная компания" на основании обращения потребителя.
Проверка показала отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске бензина АИ-95 через топливораздаточную колонку. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов, пояснили в комитете.
Диагностика показала отклонение в работе топливораздаточной колонки, в результате чего оборудование было признано непригодным к применению.
За нарушение требований закона ТОО "Газпромнефть-Казахстан. Операционная компания" было привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге.
Напомним, в Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Какое повышение цен на ГСМ ожидает казахстанцев, ответили в Минэнерго.
01.02.2025, 09:13 34106
Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау
Фото: Телеграм-канал Правительства РК
Рассказать друзьям
Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в городе Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. выездов в год. На эти цели правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Как рассказали в кабмине, строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в микрорайоне 34а Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.
Уточняется, что общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику.
На сегодня в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью", - проинформировали в правительстве.
Всего на сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. Также за счет средств субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в Аркалыке, Астане, Алматы.
31.01.2025, 20:53 54416
На ПНХЗ запустили новый комплекс очистки сжиженного газа
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн газа в год
Рассказать друзьям
Павлодар. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Павлодарскую область председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов посетил Павлодарский нефтехимический завод, сообщает пресс-служба КМГ.
Глава КМГ дал старт новому комплексу щелочной очистки сжиженного углеводородного газа (СУГ) по технологии Merox от американской компании UOP (Universal Oil Products), входящей в корпорацию Honeywell.
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн СУГ в год от меркаптановой серы, улучшая качество продукции и снижая выбросы.
На прошедшем совещании обсудили вопросы по повышению производственной эффективности, обеспечению стабильной работы ПНХЗ.
По результатам совещания глава КМГ поручил руководству ПНХЗ работать над увеличением выхода светлых нефтепродуктов, дальнейшим повышением операционной эффективности и качества условий труда для производственного персонала.
31.01.2025, 15:56 68021
Международный центр искусственного интеллекта появится в Казахстане
Фото: МЦРИАП
Рассказать друзьям
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры" в Алматы, премьер-министр РК Олжас Бектенов анонсировал создание в стране международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок", - сказал глава правительства РК.
Он напомнил об инициативе президента Токаева о создании экосистемы компетенций на базе международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил Олжас Бектенов, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.ai.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что центр Alem.ai будет базироваться в Астане на территории EXPO.
31.01.2025, 14:17 72591
Какие компании вошли в список потенциальных поставщиков для АЭС, рассказали в Минэнерго Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Как сообщили в ведомстве, госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.
21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Российскую Федерацию. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера. Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и Китайскую Народную Республику", - рассказали в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что поставщик для казахстанской АЭС будет выбран с учетом национальных интересов.
Ранее в МЭ рассказали, сколько лет понадобится для строительства первого блока АЭС в Казахстане.
31.01.2025, 11:51 77296
Добычу угля в Казахстане сокращают второй год подряд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд, сообщает Energyprom.
В прошлом году объем добычи составил 112,6 млн тонн - на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее уже было отмечено сокращение на 1,4%. В региональном разрезе почти 92% добычи пришлось лишь на две области - Павлодарскую (67 млн тонн) и Карагандинскую (36,5 млн тонн). Можно отметить также Абайскую область, где объем добычи каменного угля составил 7,6 млн тонн. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,5 млн тонн", - сообщает сайт.
По данным источника, около 18% домохозяйств РК используют для отопления в качестве основного твердое топливо, несмотря на относительно активную газификацию страны. В некоторых регионах для отопления жилья его используют более половины домохозяйств.
Между тем цены на твердое топливо по итогам декабря 2024 года выросли на 0,8% за месяц, и это седьмой подряд месяц удорожания в секторе. Самый заметный рост цен в 2024 году был отмечен в сентябре, перед наступлением холодов: сразу на 2,6% к августу. За год цены на твердое топливо выросли на 10,4%, что стало самым заметным годовым удорожанием в соответствующем периоде с 2018 года. Годом ранее был зафиксирован рост на 9,9%", - отмечается в исследовании.
Для сравнения: центральное отопление за год подорожало на 22,3%, газ - на 11,8%. К слову, в текущем году анонсировано очередное повышение цен на коммунальные услуги.
Непосредственно каменный уголь по итогам декабря 2024-го подорожал на 8,6% за год (годом ранее был отмечен рост на 10,7%). Заметнее всего цены на каменный уголь увеличились в Актюбинской области: сразу на 24,6%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 15,8%), Абайская (на 15,1%) и Северо-Казахстанская (на 15%) области. Следует отметить, что Абайская и Северо-Казахстанская области входят в число регионов, где более половины домохозяйств используют твердое топливо как основное средство отопления. Наименьшее удорожание было отмечено в Карагандинской и Павлодарской областях: лишь на 0,2% и на 0,6% соответственно. Это регионы, где добывается 92% всего казахстанского угля", - пишет сайт.
Без изменений цены на каменный уголь остались лишь в Западно-Казахстанской области.
Также в стране подорожали дрова, сразу на 15,6%, что является рекордным годовым показателем.
Годом ранее наблюдался рост цен на 7,3%. В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: сразу на 34,1%", - уточняет источник.
Средняя розничная цена тонны каменного угля в Казахстане в декабре 2024 года составила 18,3 тыс. тг. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны он стоил в Актобе и Конаеве (23 тыс. и 22 тыс. тыс. тенге за тонну соответственно), дешевле всего - в Петропавловске и Павлодаре (15,6 тыс. и 15,8 тыс. тенге).
Цены на дрова в среднем по РК составили 11,9 тыс. тенге за кубометр. Самые высокие цены наблюдались в Астане и Кокшетау (17,3 тыс. и 16,1 тыс. тенге за кубометр, соответственно), самые низкие - в Туркестане (7,5 тыс. тенге), а также в Семее и Талдыкоргане (7,9 тыс. тенге).
В декабре прошлого года сообщалось, что уголь в Казахстане подорожал на 11% за год.
31.01.2025, 08:32 89276
ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%. Об этом заявили участники заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы, сообщила пресс-служба правительства РК.
Премьер-министр Беларуси, председатель ЕМПС Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.
По данным председательствующей стороны, по итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%.
Вместе с тем отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отраженного в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учетом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.
На заседании были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС.
Обсужден механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание было уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.
Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.
В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран - участниц Союза: Республики Казахстан - Олжас Бектенов, Республики Беларусь - Роман Головченко, Кыргызской Республики - Адылбек Касымалиев, Российской Федерации - Михаил Мишустин; вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.
Сегодня заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.
По данным ЕЭК, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- о макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития;
- о внесении изменения в пункт 2 распоряжения ЕМПС от 26 августа 2022 года № 20;
- о подписании Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС;
- об анализе результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты);
- о времени и месте проведения очередного заседания ЕМПС.
30.01.2025, 20:42 113856
Экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году - Всемирный банк
Также прогнозируется постепенное снижение инфляции
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно докладу Всемирного банка об экономике Казахстана "Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций", экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.
В докладе также прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Тем не менее продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня.
Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем", - подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.
Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.
Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В докладе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.
Текущий состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.02.2025, 09:13 01.02.2025, 09:2432801Более 60 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Ирана 01.02.2025, 08:0032621Что ждет казахстанцев в феврале 01.02.2025, 13:1725131Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау 01.02.2025, 14:5921931Осужденный Дикий Арман нанес себе увечья 26.01.2025, 09:46169571В Петропавловске тушат крупный пожар на предприятии по продаже древесины 26.01.2025, 20:39157821Девушка пыталась сфотографироваться на замерзшем Иртыше, но провалилась под лед 29.01.2025, 19:28152921Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку 27.01.2025, 15:06140221Альназарова прокомментировала заражение роженицы ВИЧ при переливании крови в Кызылорде 29.01.2025, 14:46140196В Казахстане могут ввести лизинг на авто и недвижимость для физлиц 03.01.2025, 07:20579356Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 03.01.2025, 09:34253351Это требует обстоятельных обсуждений - Токаев о смене часового пояса 16.01.2025, 14:29251511В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 25.01.2025, 16:17249151В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 16.01.2025, 13:39245956Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?