Более половины расходов в казахстанских семьях приходится на продукты

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, передает корреспондент агентства.





В мае текущего года участники опроса пересмотрели сценарные условия по цене нефти. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти марки Brent снижена с 75 до 69,3 долларов США за баррель. На 2026 и 2027 годы ожидания стабилизировались на уровне 66 и 66,2 доллара США за баррель соответственно.





Прогнозы по темпам экономического роста Казахстана на 2025 год были пересмотрены в сторону повышения - с 4,7 до 5%. Ожидания на 2026 и 2027 годы остались неизменными - 4,5 и 4,3%, соответственно.





Инфляционные ожидания участников опроса продолжили смещаться вверх. На 2025 год ожидания повышены с 10,6 до 10,7%, на 2026 год - с 9 до 9,4%, на 2027 год - с 6,1 до 6,8%.





Вслед за изменением прогнозов по инфляции ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на конец 2025 года повышены с 15,9 до 16,3%, на 2026 год - с 14,3 до 14,5%, на 2027 год - с 11,5 до 12,0%.





В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.





Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках", - отметили в Нацбанке.