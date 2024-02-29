28.02.2024, 20:11 20191
Четыре завода построят инвесторы из Китая в Туркестане
PENG SHENG инвестирует 50 млрд тенге в строительство заводов
Рассказать друзьям
Туркестан. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская PENG SHENG инвестирует 50 млрд тенге в строительство сразу четырех заводов в отрасли сельского хозяйства на территории Туркестанской области, сообщает агентство "АПК Новости".
Компания КНР намерена построить 4 завода на площади 50 гектаров общей стоимостью 50 млрд тенге. В их числе кожевенный завод, завод по производству желатина, производство устройств капельного орошения и хлопчатобумажный завод. Эти проекты будут реализованы в Келесском районе.
Для успешной реализации крупных инвестиционных проектов в районе создают индустриальную зону площадью 300 гектаров.
новости по теме
28.02.2024, 14:40 29001
Казахстанско-китайский логистический хаб открыли в Сиане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Сиань. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая, сообщает Акорда.
Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой", - говорится в сообщении.
Телемост прошел в инновационном центре АО "НК "КТЖ". Отметив важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений, глава государства дал старт работе объекта.
Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт - крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР - ЕС. Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии", - подчеркивается в информации.
Также Токаев открыл новый инновационный центр, созданный АО "НК "КТЖ" совместно с китайской компанией Huawei для реализации проекта "Умная железная дорога".
Проекты осуществляются с привлечением мировых лидеров в области IT и телекоммуникаций", - сообщил председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев.
На сегодняшний день КТЖ совместно с PSA разработан и запущен бесшовный цифровой коридор на Транскаспийском маршруте. Система экономит время и делает процесс перевозки максимально прозрачным, а Казахстан - привлекательным для торговых потоков. Реализуется пилотный проект системы по эффективному использованию локомотивов компании Wabtec. Также ведется работа по модернизации инфраструктуры и услуг КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).
Президент подчеркнул важность открытия центров, построенных в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь".
Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпин объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. В строительстве этого центра приняли участие специалисты из Казахстана и Китая. Я выражаю всем задействованным лицам огромную благодарность", - подчеркнул глава государства.
Он выразил мнение, что отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку.
За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему", - заявил Токаев, подчеркнув, что для выполнения данной задачи нужно привлекать отечественные компании.
По его словам, такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики.
27.02.2024, 17:52 66176
В Ассоциации сахарной промышленности заявили о необходимости модернизации заводов
В правительстве приняли решение доработать комплексный план по развитию сахарной отрасли
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 2024 год поставлена задача увеличить посевные площади под сахарную свеклу и засеять 25 тыс. га. Но для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования. Об этом было сказано на совещании в правительстве по вопросам развития сахарной отрасли Казахстана.
На сегодня работа заводов на тростниковом сырце малоэффективна. Единственная альтернатива - выращивать свеклу в достаточном объеме. Для этого нужно максимально засеивать орошаемые земли. Но заводы должны эти объемы переработать. Исходя из их мощностей надо доработать комплексный план по развитию сахарной отрасли. И должна быть синергия между заводами и фермерами, чтобы условия взаимодействия устраивали обе стороны", - подчеркнул заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
По словам президента Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиевой, казахстанские сахарные заводы слишком старые. Самому первому объекту уже 90 лет, "Аксу кант", построенный в 1967 году, не газифицирован. Это все увеличивает стоимость продукта.
Нужно увеличивать объемы свеклы и модернизировать наши заводы. Мы готовы сотрудничать. Нам также нужно, чтобы заводы могли участвовать в госзакупках сахара. Сейчас это невозможно, в основном из-за высокой цены", - заявила глава ассоциации.
По итогам совещания было решено рассмотреть возможность выделения орошаемых земель заводам для выращивания сахарной свеклы, а также доработать комплексный план по развитию отрасли, чтобы поддержать заводы по озвученным проблемам.
27.02.2024, 16:47 70401
В Алматы с 1 марта подорожает электричество
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта текущего года ожидается изменение цены на электроэнергию ввиду внедрения модели единого закупщика и изменения среднемесячной заработной платы, сообщила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.
В 2024 году в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" внесены изменения в инвестиционную программу АО "Алматинские электрические станции".
С 1 марта среднеотпускной тариф составит 28 тенге/кВтч без НДС;
- тариф для населения - 25,55 (+10%) тенге/кВтч без НДС;
- для юридических лиц - 29,73 (+11%) тенге/кВтч без НДС;
- для бюджетных организаций - 32,73 (-10%) тенге/кВтч без НДС;
- для производителей СЗПТ - 28 тенге/кВтч без НДС.
В свою очередь тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления, составят:
- первого уровня 23,16 тенге/кВтч без НДС;
- тариф второго уровня 30,66 тенге/кВтч без НДС;
- тариф третьего уровня 38,33 тенге/кВтч без НДС.
По словам главы ДКРЕМ, рост среднего чека для населения при среднем потреблении по лицевому счету в размере 208 кВтч составит 506 тенге.
В рамках проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию департаментом достигнут показатель в размере 8,7% (разрыв между средним показателем и тарифом для населения)", - добавила Асель Буденеева.
Стоит отметить, что акимат Алматы планирует оказать дополнительные меры соцподдержки по оплате комуслуг за электроэнергию для восьми категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других.
Планируется увеличить размер компенсации до 0,75 МРП, или 2769 тенге. Для ее оформления людям из категории СУСН нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в дом социальных услуг. А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz при помощи ЭЦП. В разделе "Социальное обеспечение" необходимо зайти в подраздел "Помощь семьям", после чего выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа". Срок оказания данной госуслуги составит не менее 6 рабочих дней. После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня", - проинформировали в акимате.
Напомним, дифференцированный тариф на питьевую воду вводят в Казахстане.
27.02.2024, 15:05 73181
Агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Bereke Bank на "негативный"
Фото: Bereke Bank
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило Bereke Bank в список для наблюдения Rating Watch Negative в связи с его продажей катарскому Lesha Bank.
Решение о пересмотре долгосрочного рейтинга банка последовало после объявления о предварительном соглашении между АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и катарским Lesha Bank LLC о продаже Bereke Bank. При этом в Fitch отметили, что данное событие не повлияет на рейтинг устойчивости банка и подтвердили долгосрочный рейтинг на уровне "BB".
Согласно процедурам Fitch Ratings при смене акционера пересматривается прогноз эмитента. При проведении данной процедуры агентство опирается на информацию, размещенную 14 февраля 2024 года на Катарской фондовой бирже о предварительном соглашении между НУХ "Байтерек" и Lesha Bank о потенциальном приобретении банка в РК", - пояснили в пресс-службе Bereke Bank.
В банке подчеркнули, что наблюдение в рамках Rating Watch Negative не является какой-либо оценкой в отношении потенциального акционера. Fitch Ratings необходимо время для оценки группы компаний, представляющих предполагаемого инвестора, и оценки возможной поддержки банка со стороны будущего акционера.
Положение Bereke Bank устойчиво. На протяжении всего 2023 года и до настоящего времени банк ежемесячно генерирует прибыль, выполняет все пруденциальные нормативы и продолжает улучшать ключевые финансовые показатели. Банк регулярно проходит проверку качества кредитного портфеля и в состоянии вовремя и в полном объеме исполнять финансовые обязательства перед клиентами. Одним из подтверждений этого факта является получение рейтинга "BB+" по международной шкале от Аналитического кредитного рейтингового агентства в декабре 2023 года", -заверили в пресс-службе финансового института.
Также отмечается, что по итогам прошлого года Bereke Bank занял первое место по годовому росту вкладов населения, портфель розничных вкладов увеличился в 2,1 раза и достиг 430 млрд тенге. Банк является участником системы Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
В ближайшее время банк опубликует аудированную годовую финансовую отчетность за 2023 год, где более подробно представит данные, подтверждающие высокую надежность и качественное развитие банка. Таким образом, информация рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 февраля 2024 года носит планомерный характер и не отражает каких-либо изменений в положении банка", - заключили в банке.
Напомним, о возможной покупке Bereke Bank катарскими инвесторами сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова в октябре прошлого года.
27.02.2024, 09:31 82296
Экспорт грузов в Китай по железной дороге за январь составил 1 млн тонн
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один миллион тонн грузов отправлен на экспорт в КНР по железной дороге за январь 2024 года, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Экспорт грузов в Китай превысил показатель прошлого года на 43% и составил 1 млн тонн. При этом экспорт железной руды увеличился на 19%, зерна - на 37%, черных металлов - в 2 раза, цветных металлов - в 2,2 раза. Также в 2,2 раза выросли перевозки грузов на экспорт в контейнерах", - проинформировали в компании.
По данным КТЖ, объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем вырос за январь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 22% и составил 2,4 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год.
26.02.2024, 15:17 118676
На полях Южного Казахстана апробируют препарат для удержания влаги в почве
Средство позволяет до 40% снизить объемы полива
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Южного Казахстана апробируют венгерский препарат, позволяющий на 40% снизить объемы полива, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями венгерской компании Water&Soil, разрабатывающей препараты для сельскохозяйственных полей. Стороны обсудили применение в Казахстане новейших разработок компании. Water&Soil разработали органический препарат для удержания влаги в почве. По словам представителей компании, препарат позволяет сократить объемы полива на 40% и обеспечивает растения влагой даже в засушливые периоды.
По итогам встречи стороны договорились испытать препарат на поливных полях южных регионов Казахстана при участии Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. Также гости из Венгрии выразили желание открыть в Казахстане завод по производству своей продукции.
Для экономии поливной воды на юге Казахстана без снижения урожайности необходимо внедрение передовых водосберегающих технологий. С этой целью ведутся переговоры с ведущими иностранными компаниями. Если испытания пройдут успешно, то интерес со стороны отечественных аграриев к этой разработке будет большим", - отметил Нуржан Нуржигитов.
Напомним, в в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
26.02.2024, 14:05 120891
Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат планирует реализовать 25 инвестпроектов на 207 млрд тенге Дополнено
Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли - более 20%
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие десятилетия АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 млрд тенге, об этом было доложено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита на предприятие, сообщает Акорда.
Как сообщили главе государства, продукция комбината сертифицирована такими мировыми крупными производителями, как Airbus, Boeing, TIMET, ATI, Safran, UKAD, Pratt & Whitney, General Electric, Dynamet, Howmet, POSCO, Baoti, MIDHANI. Казахстанский титан используется в судостроении, энергетике, авиакосмической отрасли, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию и Китай.
Предприятие по многим параметрам является передовым. Имеется современное оборудование. Казахстан занимает видное место на мировом рынке по производству титана. Для нашей страны такие предприятия крайне необходимы. Желаю вам успехов в работе", - сказал президент работникам комбината после осмотра производственных цехов.
Как отметили в пресс-службе президента, комбинат является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей титана губчатого, титановых слитков и сплавов в мире с полным циклом производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Производственная структура включает 5 основных и 6 вспомогательных цехов, а также дочерние и совместные предприятия. Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли - более 20%.
Дополнено 26.02.2024, 15.04
Также в ходе визита в ВКО президент посетил ТОО "Опытное хозяйство масличных культур", где ему продемонстрировали новые гибриды подсолнуха, сорта сои и яровой пшеницы, выведенные в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности. Семена, произведенные здесь, пользуются высоким спросом среди отечественных аграриев и экспортируются в 7 регионов Российской Федерации, отметили в пресс-службе главы государства.
Президент поинтересовался перспективами расширения посевов масличных культур в других регионах страны. По словам директора предприятия Фарида Абитаева, в последние годы площади посева масличных культур ежегодно увеличиваются на 12-15%, спрос на рынке также остается высоким.
Наряду с этим агропромышленный комплекс благодаря наличию мощной кормовой базы и грамотной селекционной работе вошел в число лидеров в сфере молочного животноводства.
На сегодняшний день на товарно-молочных фермах содержится около 3000 голов крупного рогатого скота, преимущественно голштино-фризской породы. Суточное производство молока достигает порядка 40 тонн. Молоко поставляется на 4 отечественных молокоперерабатывающих завода.
Глава государства положительно оценил успехи предприятия и призвал масштабировать его опыт в других регионах страны.
23.02.2024, 15:14 230201
Казахстан намерен привлечь средства ЕАБР для среднего ремонта дорог
Будут усилены конструкции на 5 тысячах километрах дорог
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан привлечет средства Евразийского банка реконструкции и развития для среднего ремонта дорог, сообщил на расширенной коллегии Министерства транспорта Казахстана глава ведомства Марат Карабаев.
Необходимо привести в нормативное состояние существующие дороги, где не проводились ремонтные работы с момента их строительства. Для этого впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение по стране масштабной программы по среднему ремонту (дорог. - Прим. ред.) с усилением конструкции на протяженности 5 тыс. км", - сказал Карабаев.
В целом, по его словам, в 2023 году строительно-монтажными работами было охвачено 10,7 тыс. км автодорог, в том числе 6,5 тыс. км дорог республиканского значения. Строительство и реконструкция велась на 3,6 тыс. км, из них введено в эксплуатацию 856 км, обеспечен проезд на 923 км.
Основные усилия были направлены на завершение строящихся проектов Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань. В результате движение на этих участках было открыто, уточнили в Минтранспорта.
Капитальным и средним ремонтом было охвачено 2,9 тыс. км, из них завершено 1,1 тыс. км (200 км капитального ремонта, 900 км среднего ремонта) автомобильных дорог. На местной сети ремонтом было охвачено 4,2 тыс. км, из них завершено 3,6 тыс. В результате доля дорог в нормативном состоянии на республиканской и местной сети доведена до 87%", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе мероприятия было отмечено, что на сегодня главной задачей является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По сравнению с прошлым годом объемы перевозок по данному коридору выросли на 65% и составили 2,8 млн тонн. В том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ.
Наравне с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это в свою очередь показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ. Также ведутся переговоры с уполномоченными органами и компаниями соседних государств по привлечению экспорта на маршрут ТМТМ, в том числе по вопросам предоставления мер государственной поддержки данным перевозкам", - добавили в Минтранспорта.
Напомним, инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.
Доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Читаемое
29.02.2024, 09:11МВД Казахстана за неделю задержало 87 разыскиваемых преступников 29.02.2024, 09:41901КНБ задержал жителя Шымкента, подозреваемого в пропаганде терроризма 29.02.2024, 10:09411В школах Казахстана стартует антибуллинговая программа 29.02.2024, 10:20221Казахстан призывает страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности 24.02.2024, 17:04307476В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38291696Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07287301В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28280136Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53268646Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках 24.02.2024, 17:04307476В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38291696Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07287301В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 31.01.2024, 17:25280811Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35280416В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?