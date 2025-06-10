Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с СагинтаевымРазвитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
09.06.2025, 11:26 62526
До 200 тысяч тонн намерены увеличить объемы поставок зерновых и масличных культур Казахстан и Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До 200 тысяч тонн намерены увеличить объемы поставок зерновых и масличных культур Республика Казахстан и Китайская Народная Республика, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
Продкорпорация и китайская промышленная группа "Сиань Ай Цзюй" подписали меморандум о расширении сотрудничества в области переработки и экспорта казахстанской агропродукции на рынок Китая. В апреле национальный оператор отгрузил пробную партию зерна объемом 10 тысяч тонн на завод, принадлежащий китайской группе в Северо-Казахстанской области. Теперь стороны намерены развивать долгосрочное партнерство и увеличить объемы поставок зерновых и масличных культур до 200 тысяч тонн", - проинформировали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, соглашение предусматривает производство в СКО продовольственной и кормовой муки, растительного масла и другой продукции из казахстанского зерна, предназначенной для китайского рынка.
Кроме того, в городе Сиане был заключен еще один меморандум - между Продкорпорацией и оператором международного сухого порта Чаньба. Этот логистический хаб обеспечивает железнодорожные поставки в 45 стран Азии и Европы. Китайская сторона выразила заинтересованность в расширении контейнерных и мультимодальных перевозок с участием казахстанских компаний", - добавили в пресс-службе.
Напомним, по итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов.
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10.06.2025, 18:03 2446
Высокотехнологичный завод по производству медизделий открылся в Алматы
Открытие завода стало значимым шагом в развитии отечественной промышленности и медицинской инфраструктуры
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" в Алматы состоялось открытие нового высокотехнологичного завода по производству медицинских изделий, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Предприятие охватывает весь производственный цикл: от проектирования и клинической апробации до упаковки и стерилизации. На площади 7000 квадратных метров размещены современные производственные линии, лаборатория и складские помещения. Производственные процессы включают экструзию, литье под давлением, фрезеровку, сборку, упаковку и стерилизацию в условиях чистого производства класса H14", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что открытие завода стало значимым шагом в развитии отечественной промышленности и медицинской инфраструктуры, а также укреплении экспортного потенциала Казахстана в сфере медицинских изделий.
В ходе церемонии открытия доктор медицинских наук председатель совета директоров Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжолова отметила, что продукция завода уже используется в родовспоможении.
В частности, предприятие наладило производство зажимов для новорожденных, ранее недоступных на отечественном рынке", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что предприятие по производству "зеленого" алюминия создадут в Казахстане.
10.06.2025, 17:10 5221
В Алматы открылся международный логистический хаб
Фото: КТЖ
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала ZHETYSU, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
Казахстан стремится стать полноценным транспортно-логистическим хабом Центральной Азии и Каспийского региона. Мы уверенно движемся в этом направлении и развиваем логистику вдоль международных коридоров, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, такие как сухие порты в Хоргосе и Сиане, международный логистический хаб в Ляньюнгане, морские порты Курык и Актау. Открытие нового терминала в Алматы - это часть стратегии", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.
Как пояснили в КТЖ, находясь в точке пересечения основных транспортных магистралей, терминал проектной мощностью 115 000 ДФЭ в год станет стратегическим центром консолидации грузопотоков и крупнейшим импортным хабом Казахстана. Терминал усилит транспортную связанность и снизит логистические издержки.
Открытие данного терминала не только символический проект сотрудничества двух стран в рамках "Одного пояса и одного пути", но и ключевой драйвер экономической интеграции. Это международный логистический хаб, который также будет обеспечивать устойчивый рост экономического взаимодействия между Китаем, Казахстаном и Евразией", - заявил генеральный директор Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь.
Ранее в Актау начал работу крупнейший в акватории Каспия контейнерный хаб.
10.06.2025, 11:44 15711
Казахстан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере мирного атома
Иорданская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по эксплуатации исследовательских реакторов для производства радиофармпрепаратов и радиоизотопов, используемых в ядерной медицине
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев и глава комиссии по атомной энергии Иордании доктор Халед Тукан обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-иорданского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии.
Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Иорданская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по эксплуатации исследовательских реакторов для производства радиофармпрепаратов и радиоизотопов, используемых в ядерной медицине, развитию малых модульных реакторов, а также вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности", - сообщает пресс-служба агентства.
Саткалиев отметил, что Казахстан завершил создание Агентства по атомной энергии и сформировал Комитет атомного надзора и контроля - регулирующий орган, обеспечивающий безопасность в отрасли. Он подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в сфере регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.
В рамках встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.
В агентстве напомнили, что 19 февраля 2025 года в Аммане в рамках официального визита президента Казахстана был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергии Иордании. Документ закрепил основы сотрудничества в области мирного атома, включая подготовку кадров, научные исследования, радиационную безопасность и разведку урановых месторождений.
Визит иорданской делегации стал важным шагом на пути к формированию устойчивого партнерства между профильными ведомствами двух стран, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли.
09.06.2025, 18:15 47746
Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Болгарией увеличился до $375 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Болгарией увеличился до $375 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Болгария входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Казахстана в Европейском союзе. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился до $375 млн. В настоящее время прорабатываются совместные проекты на сумму свыше $117 млн", - проинформировали в правительстве.
Как подчеркнул премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, правительство Казахстана привержено полной реализации достигнутых на высоком уровне соглашений.
Также были рассмотрены возможности расширения взаимной торговли казахстанской органической сельхозпродукцией и создания совместных предприятий по ее переработке и экспорту, химией, товарами с высокой добавленной стоимостью. В качестве одной из ключевых платформ дальнейшего наращивания сотрудничества отмечено развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.
Кроме того, обсуждены перспективы развития инвестиционного взаимодействия бизнес-кругов двух стран в сфере информационных технологий, фармацевтике, туризме, а также в целом обмена опытом.
Ранее Токаев пригласил болгарские компании присоединиться к экосистеме Международного финансового центра "Астана".
09.06.2025, 17:30 49826
Токаев пригласил болгарские компании присоединиться к экосистеме Международного финансового центра "Астана"
Фото: Акорда
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на бизнес-форуме "Казахстан - Болгария" пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром "Астана", и присоединиться к динамичной экосистеме МФЦА, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Это ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas - ключевого логистического центра на Черном море - к Среднему коридору", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым перспективным направлением президент назвал устойчивую энергетику. По его словам, Казахстан добился определенного прогресса в развитии своего сектора возобновляемой энергетики.
Наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 ГВт. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве", - подчеркнул глава государства.
Далее в выступлении был охарактеризован потенциал отечественного агробизнеса.
Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более восьми миллионов тонн пшеницы и двух миллионов тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона", - отметил президент.
По мнению главы государства, значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются и в фармацевтическом секторе. Особое внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации. Президент сообщил, что государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения.
В завершение своего выступления президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Болгария - один из важнейших партнеров РК в Европе.
09.06.2025, 14:20 55661
Два морпорта Болгарии намерены присоединиться к Транскаспийскому транспортному коридору
Фото: middlecorridor com
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Болгарии Румен Радев выступили с совместным заявлением для прессы, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что состоявшиеся переговоры были содержательными, по их итогам достигнут ряд конкретных договоренностей. В частности, было уделено особое внимание расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Болгарией.
Хорошей тенденцией стал рост двустороннего товарооборота. В нашей стране в различных отраслях успешно работают более 60 болгарских компаний. Поэтому имеется хорошая возможность для наращивания данного показателя. Мы договорились об увеличении объемов взаимной торговли, а также о разработке на взаимовыгодной основе новых инвестиционных проектов. Подчеркнута особая важность реализации совместных инициатив в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, "зеленой" энергетики, атомной промышленности, цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, космической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно- гуманитарных связей и туризма", - сказал глава государства.
Отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов. Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.
Мы заинтересованы в изучении передового опыта Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности, а также в совместной работе в этом направлении. В составе болгарской делегации представлены крупные болгарские бизнесмены. Сегодня состоится бизнес-форум, планируется подписание ряда коммерческих документов", - сказал Токаев, отметив, что Казахстан готов создать максимально благоприятные условия для болгарских компаний, желающих работать на нашем рынке.
Президент также предложил создать казахско-болгарский деловой совет для укрепления взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран.
Вместе с тем лидеры государств договорились развивать культурно-гуманитарные, образовательные и межрегиональные связи. В 2018 году одной из улиц Софии было присвоено наименование Астана, а в нашей столице в ближайшее время появится улица, названная в честь Софии.
Глава государства сообщил, что обсудил с болгарским коллегой актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.
"Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный меморандум о дальнейшем развитии Транскаспийского транспортного коридора является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей, - сказал Румен Радев.
09.06.2025, 13:09 56581
Предприятие по производству "зеленого" алюминия создадут в Казахстане
Создание вертикально интегрированного промышленного парка обсудил премьер-министр Олжас Бектенов с главой китайской East Hope Group Лю Юнсином
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской корпорации East Hope Group Лю Юнсином.
Стороны обсудили перспективы реализации в Казахстане проекта по созданию вертикально интегрированного промышленного парка по производству цветных металлов по принципу циркулярной экономики.
Проект направлен на формирование полного производственного цикла по выпуску "зеленой" продукции из алюминия и охватывает несколько приоритетных направлений - добычу сырья, переработку продукции на основе алюминия и глубокую переработку материалов с высокой добавленной стоимостью. Предусмотрено на первом этапе строительство горно-обогатительного комбината по переработке глинозема мощностью 2 млн тонн в год, электролизного завода по производству алюминия мощностью 1 млн тонн в год. При этом предусмотрена генерация электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии. Реализация будет проходить в три этапа с внедрением самых современных экологически чистых технологий. По оценкам компании, в ходе реализации проекта будет создано более 10 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщает пресс-служба правительства.
По словам Бектенова, создание вертикально интегрированного производства алюминия в Казахстане - уникальный проект, который обеспечит комплексное развитие направления в структуре отечественной промышленности.
В свою очередь Лю Юнсин отметил, что Казахстан играет важную роль как логистический центр Евразии, в контексте совместного строительства "Пояса и пути" демонстрирует уникальное географическое преимущество и потенциал развития. По его словам, особенно богатые минеральные ресурсы и непрерывно реализуемая стратегия промышленной модернизации в полной мере соответствуют глобальным приоритетам компании в сферах "зеленого" алюминия, современной аграрной индустрии и возобновляемой энергетики.
По итогам встречи отраслевым министерствам поручено оказать необходимую поддержку в реализации проекта. При этом отмечено, что компания возьмет на себя определенные обязательства, включая обучение местных кадров и поэтапное увеличение доли казахстанских работников".
Для справки
East Hope Group входит в десятку мировых лидеров в сфере алюминиевой промышленности, также активно развивает проекты в области поликремния, "зеленой" энергетики, агропромышленного комплекса и высоких технологий.
09.06.2025, 09:26 64421
В правительстве РК подвели итоги посевной кампании
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров, или 100% от запланированного объема, сообщили в пресс-службе правительства.
Особое внимание было уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота", - отметили в пресс-службе.
В результате были увеличены площади под востребованные культуры:
- масличные - 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году);
- кормовые - 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га);
- кукуруза на зерно - 167,5 тыс. га;
- овощебахчевые - 222,3 тыс. га.
Также наблюдается рост по социально значимым культурам: картофель занимает 83,4 тыс. га - на 11,3 тыс. га больше по сравнению с прошлым сезоном.
В то же время продолжается сокращение площадей под ресурсоемкие культуры, подверженные ценовым колебаниям, такие как пшеница, рис и хлопчатник. Например, площадь под пшеницу составила 13 млн га - на 187 тыс. га меньше, чем в прошлом году.
Что касается семенного фонда, то к посевной кампании в 2025 году по республике было заготовлено 2,3 млн тонн семян. Это позволило аграриям своевременно выйти в поле без каких-либо задержек и дефицита ресурсов.
В настоящее время по стране аттестовано 246 субъектов, специализирующихся на производстве и реализации высококачественного семенного материала. Из них 28 хозяйств занимаются производством оригинальных семян, 82 - элитных, еще 136 - семян I, II и III репродукций. Кроме того, 129 организаций получили допуск к реализации импортных семян.
Для повышения доступности качественного посевного материала действует государственная поддержка в виде частичной компенсации затрат на приобретение семян. В зависимости от категории семеноводческого хозяйства и уровня репродукции государство покрывает от 50% до 70% стоимости закупленных семян.
В правительстве напомнили, что объемы финансирования на весенние полевые и уборочные работы в 2024 году были увеличены более чем в 3 раза. В 2024 году из резерва правительства РК были выделены средства в размере 60 млрд тенге.
В целях обеспечение льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ 2025 года было выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд направлено на льготный лизинг сельхозтехники, для того чтобы аграрии могли брать кредиты и оформлять технику под доступные 5% годовых.
Впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось заранее - с декабря 2024 года.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?