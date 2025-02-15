Доля безналичных платежей в Казахстане в прошлом году выросла до 87%

Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в страны

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно официальному сообщению, опубликованному на Торонтоской фондовой бирже (TSX), Ivanhoe Mines, одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века, объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане - третьем по величине осадочном медном бассейне в мире, сообщает пресс-служба МПС РК.





Компания Ivanhoe Mines в партнерстве с британской Pallas Resources создала совместное предприятие для изучения крупнейшего лицензионного пакета в регионе площадью 16 000 квадратных километров. Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в Казахстане и открывает новые перспективы для мирового горнодобывающего сектора.





В рамках партнерства Ivanhoe Mines берет на себя обязательства по финансированию проекта в размере 18,7 млн долларов в течение первых двух лет, а также обладает правом увеличения своей доли до 80%, в случае успешных открытий.





По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 миллионов тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Впервые за последние 40 лет здесь начнутся масштабные геологоразведочные работы с применением передовых аэрогеофизических технологий и цифрового анализа данных.



