ЕАБР инвестирует 600 млн долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии

Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в Евразии

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать 600 миллионов долларов США в проекты по возобновляемым источникам энергии в течение следующих трех лет.





Об этом на региональном форуме по целям устойчивого развития ЕЭК ООН в Женеве заявил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Альбрехт Конрад, сообщает пресс-служба банка.





Благодаря уникальному пониманию динамики отрасли и нормативно-правовой базы региона, связям из первых рук с институциональными и деловыми руководителями, опыту работы на месте и проверенному послужному списку банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразии, способствуя привлечению больших потоков капитала и переходу к более экологичной экономике", - подчеркнул Конрад.





По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали бы в поле зрения крупных финансовых игроков. Он также отметил, что региональные банки развития имеют сравнительные преимущества в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов.





В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитики уже провели ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии" и "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии".





Региональный форум по целям устойчивого развития ЕЭК ООН проводится с участием представителей правительств членов - государств ЕЭК ООН, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и академических кругов для обмена идеями и знаниями по поддержанию и ускорению прогресса в достижении ЦУР (целей устойчивого развития).





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



