26.07.2024, 09:13 46386
Экспорт Казахстана за пять месяцев вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За пять месяцев внешняя торговля Казахстана превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспорт Казахстана за январь-май 2024 года вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил $13 млрд. Из них $10,5 млрд - это поставки готовой продукции за рубеж. На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло со стороны международных рынков. Позитивную экспортную динамику демонстрирует и казахстанский сектор услуг.
Отмечается, что Министерство торговли и интеграции работает над расширением экспортных рынков с особенным акцентом на сотрудничество с Китаем.
По итогам пяти месяцев текущего года доля Китая в общем товарообороте страны достигла 20% с общим объемом товарооборота в $11,4 млрд. Это на 6,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за январь-май вырос на 19,1% и составил $5,7 млрд.
В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до $12 млрд. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт - на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу", - отметили в правительстве.
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26.07.2024, 16:36 25046
В Алматы изъяли контрафактные конструкторы LEGO на 4 млн тенге
Фото: Минюст РК
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 июля в Алматы был пресечен факт реализации контрафактной продукции с незаконным использованием товарного знака LEGO, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.
По заявлению представителя компании LEGO Juris A/S, на одном из оптовых рынков Алматы была проведена внеплановая проверка ТОО, занимающегося оптовой торговлей. В ходе проверки было выявлено незаконное использование товарного знака LEGO на детских конструкторах.
Изъято 3145 единиц контрафактной продукции на сумму более 4 миллионов тенге. Эти игрушки не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и представляют серьезную угрозу здоровью детей. Контрафактные игрушки могут содержать опасные химические вещества и изготавливаться из некачественных материалов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности детей", - рассказали в Минюсте.
В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего привлечения виновного к ответственности.
26.07.2024, 14:15 30241
Ситуация с теплоснабжением в области Абай критическая - Бектенов
Фото: Пресс-служба правительства
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Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Область Абай входит в число регионов "красной зоны". Степень износа тепловых сетей по области достигает 64,2%, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Ситуация с теплоснабжением в области Абай, и городе Семее в частности, - критическая. По износу инженерных сетей и состоянию местной ТЭЦ регион относится к "красной зоне". Провести качественную модернизацию теплоисточников с завершением до конца текущего года - поручение главы государства. Правительство держит вопрос на особом контроле", - сказал Бектенов в ходе визита в регион, где он проверил состояние инженерной инфраструктуры и готовность к отопительному периоду.
Заместитель акима области Димитрий Гариков доложил главе правительства, что в настоящее время на стадии реализации находятся 28 проектов. Ведутся работы по строительству, реконструкции и ремонту 37,9 км сетей и 17 теплоисточников. На модернизацию энергетической инфраструктуры выделено свыше 10,9 млрд тенге. По его словам, в результате проводимой работы по итогам текущего года ожидается снижение износа коммуникаций до 57,7 %.
На сегодняшний день на ТЭЦ-1 Семея проведена модернизация четвертого котла водогрейной котельной и насосной группы. Теплоисточник с 90-летней историей включен в перечень объектов "красной зоны", при этом является крупнейшим в городе. ТЭЦ-1 входит в состав ГКП "Теплокоммунэнерго". К предприятию также относятся 76 тепловых пунктов и 21 котельная, которые обеспечивают теплом более 70 тыс. абонентов. С учетом активного жилищного строительства и высокого износа существующих теплосетей отмечается дефицит тепловой и электрической мощности.
Бектенов напомнил о старте реализации проекта по строительству ТЭЦ-3 и подводящих магистральных сетей. Запуск планируется в 3 этапа - вплоть до 2030 года. На сегодняшний день ведется разработка технико-экономического обоснования. После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 котельные будут работать в режиме насосно-фильтровых станций, то есть доставлять тепловую энергию непосредственно в дома. Кроме того, заверил премьер, будет решена проблема дефицита, который на сегодня составляет 146,99 Гкал/час, на правом берегу. Министерствам энергетики, финансов поручено проработать механизм финансирования строительства магистральных сетей от ТЭЦ-3.
В пресс-службе кабмина добавили, что с учетом интенсивной застройки района Карагайлы, где в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых домов, школы на 1200 мест и нефрологического центра, в области разработан проект строительства блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час. Работы по возведению энергетического объекта стоимостью порядка 5,9 млрд тенге начаты за счет средств застройщика.
Напомним, в Семее выявлено 67 млн тенге ущерба по трем котельным. Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки.
26.07.2024, 12:02 37606
Казахстан будет экспортировать в Азербайджан молочную и мясную продукцию
Страны согласовали ветеринарные сертификаты
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Азербайджан согласовали ряд ветеринарных сертификатов, что станет важным шагом в развитии торговых отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Теперь отечественные производители смогут экспортировать в Азербайджан молоко и молочные продукты. Также достигнуто соглашение о поставках мяса птицы, субпродуктов и побочных продуктов. Согласовано подписание ветеринарного сертификата на экспорт верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, таких как ламы, альпаки и викуньи, племенной КРС, МРС, убойный КРС и МРС, консервы, колбасные изделия и другие мясные готовые продукты", - уточнили в ведомстве.
По словам главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, соглашение открывает новые возможности для расширения казахстанского экспорта и укрепления экономического партнерства между двумя странами в сфере животноводства.
Я уверен, что оно будет способствовать росту экономики и благосостояния", - подчеркнул министр.
Ранее Казахстан договорился о поставке в Китай мяса и скота на $75 млн. Также Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана. Страна готова экспортировать 20 тысяч тонн свинины в год.
26.07.2024, 09:33 45256
Возобновляется транспортный маршрут Иран - Китай
Фото: КТЖ
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - KTZ Express (дочерняя компания КТЖ) и China Railway Container Transport Co. Ltd. (КНР) возобновляют транспортный маршрут Иран - Китай. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казакстан темiр жолы".
21 июля 2024 года на железнодорожной станции Априн (Иран) состоялась торжественная церемония отправления иранско-китайского контейнерного поезда с участием представителей Ирана, Китая, Казахстана и Туркменистана. Состав из 50 сорокафутовых контейнеров с гипсовым порошком отправился по маршруту Иран - Казахстан - Китай с общей продолжительностью времени в пути 12 дней", - проинформировали в КТЖ.
Отмечается, что данное событие стало важным шагом к восстановлению транспортного коридора, а также укреплению международных торговых связей между странами - участницами маршрута.
25.07.2024, 20:19 82546
Китай является самым крупным рынком сбыта для казахстанской сельхозпродукции - Сапаров
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для казахстанского сельского хозяйства Китай является самым крупным рынком сбыта сельхозпродукции, сообщает пресс-служба МСХ.
Взаимная поставка сельхозтоваров между РК и КНР с каждым годом увеличивается и имеет положительную динамику. В 2023 году товарооборот продукцией АПК между РК и КНР составил 1,3 млрд долларов, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2022 г. - 781 млн долларов, 2021 г. - 412,2 млн долларов). В 2023 году объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и составил 1 млрд долларов (2022 г. - 550 млн долларов). Объем импорта из КНР составил 290 млн долларов, что на уровне аналогичного периода прошлого года (2022 г. - 230 млн долларов)", - рассказал Айдарбек Сапаров.
Он добавил, что за 5 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 14% и составил около 540 млн долларов. Объем экспорта составил 380 млн долларов (в 2022 году 367 млн долларов - рост 3,2 %).
Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, масла различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.
Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. По итогам 2023 года в КНР экспортировано порядка 1,4 млн тонн зерна, тогда как в 2022 году экспортировано порядка 259 тыс. тонн зерна", - добавил глава МСХ.
На сегодняшний день Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 27 видов продукции, в том числе 18 растениеводческой и 9 - животноводческой.
В настоящее время 9 компаний по экспорту продукции животноводства и 728 компаний по экспорту продукции растениеводства ожидают включения в реестр импортеров КНР. В целом в реестр КНР включены 1948 предприятий по растениеводству и 40 предприятий по животноводству", - сообщил министр.
По его словам, для расширения экспорта животноводческой продукции в Китай прорабатывается возможность согласования ветеринарных требований на экспорт в Китай еще 10 видов продукции АПК, включая шкуры КРС, сухое кобылье молоко, замороженное мясо птицы и птицеводческой продукции, конину, субпродукты, полученные при убое животных, мясную продукцию, прошедшую высокую термообработку, а также охлажденную говядину, баранину.
25.07.2024, 16:34 93176
Новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области
Фото: kazatomprom.kz
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Туркестан. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного геологического изучения недр на участке "Восточный" месторождения Жалпак были проведены поисковые работы за счет собственных средств "Казатомпрома", в результате которых выявлены ресурсы урана по категориям Р1 и Р2, сообщает пресс-служба АО "НК "Казатомпром".
Как рассказали в нацкомпании, по предварительным оценкам, прогнозные ресурсы достигают до 30 тысяч тонн урана. Подтверждена целесообразность дальнейших разведочных работ для перевода ресурсов урана в запасы категорий С2 и С1, по результатам которых будут получены уточненные запасы урана на участке.
В рамках программы поисковых работ по восполнению минерально-сырьевой базы урана "Казатомпром" планирует проводить разведочные работы в течение 6 лет с последующей постановкой подсчитанных запасов урана на государственный баланс", - рассказали в "Казатомпроме".
Напомним, поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие.
24.07.2024, 18:54 158481
Цены на растительное масло снизились на 21% за год
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь в Казахстане произвели 374,4 тыс. тонн растительного масла - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе 303,8 тыс. тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тыс. тонн - на рафинированное, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области: 150,1 тыс. тонн, годовой рост - на 28,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области: 70,8 тыс. и 38,9 тыс. тонн соответственно.
В разрезе видов 67,9% производства пришлось на производство нерафинированного подсолнечного масла: 254,3 тыс. тонн - сразу на 31,6% больше, чем в январе-июне 2023 года.
Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного (на 10%, до 65,7 тыс. тонн) и хлопкового (на 5,3%, до 5,7 тыс. тонн) масла.
В стоимостном выражении в стране произвели масел и жиров на сумму 159,1 млрд тенге против 186,3 млрд тенге годом ранее.
По итогам января-мая 2024 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6% против 80,1% годом ранее.
За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тыс. тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тыс. тонн.
Экспорт масла составил 236,6 тыс. тонн - на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тыс. тонн.
Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9% против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тыс. тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тыс. тонн - сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%, до 110,5 тыс. тонн.
Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая - в Актобе (548 тенге). А уже на 16 июля цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр - на 0,1% меньше, чем неделей ранее, на 0,9% меньше, чем в начале месяца, на 15% меньше, чем в начале года, и сразу на 21,2% меньше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее.
В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты. По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается.
24.07.2024, 17:10 143626
Поиском редкоземельных элементов на Акбулаке займется казахстанско-американское СП
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона
Фото: wikipedia.org
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Костанай. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".
Соглашение о создании совместного предприятия подписали сегодня исполняющий обязанности генерального директора АО "Казгеология" Даурен Абуов и CEO американской инвестиционной компании Сove Kaz Capital Group LLC Пини Альтхаус", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Акбулак" принадлежит АО "Казгеология".
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона, затем финансирование распределится пропорционально долям участия в СП. Как сообщалось ранее, АО "Казгеология" будет принадлежать 25% долей участия в СП, Cove Kaz Capital Group - 75%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал.
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