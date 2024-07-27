Экспорт Казахстана за пять месяцев вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За пять месяцев внешняя торговля Казахстана превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз. Об этом - За пять месяцев внешняя торговля Казахстана превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Экспорт Казахстана за январь-май 2024 года вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил $13 млрд. Из них $10,5 млрд - это поставки готовой продукции за рубеж. На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло со стороны международных рынков. Позитивную экспортную динамику демонстрирует и казахстанский сектор услуг.





Отмечается, что Министерство торговли и интеграции работает над расширением экспортных рынков с особенным акцентом на сотрудничество с Китаем.





По итогам пяти месяцев текущего года доля Китая в общем товарообороте страны достигла 20% с общим объемом товарооборота в $11,4 млрд. Это на 6,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за январь-май вырос на 19,1% и составил $5,7 млрд.





В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до $12 млрд. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт - на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу", - отметили в правительстве.