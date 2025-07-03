02.07.2025, 16:58 17711
Экспорт казахстанского зерна достиг девяти миллионов тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна за период с сентября 2024 года по июнь 2025 года достиг 9 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Согласно данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", за период с сентября 2024 года по июнь 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 9 млн тонн, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов", - заявили в ведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, значительное увеличение объемов экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.
По данным Минсельхоза, основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья:
- Узбекистан - 3,3 млн тонн;
- Таджикистан - 1,2 млн тонн;
- Афганистан - 309 тысяч тонн;
- Кыргызстан - 233 тысячи тонн;
- Иран - 974 тысячи тонн;
- Азербайджан - 707 тысяч тонн.
Рост объемов поставок в Иран и Азербайджан обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Иран до 2 млн тонн в год.
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02.07.2025, 16:32 18756
Порядка 210 млн тенге выделили для завершения ремонта теплосетей Уштобе
Фото: gov.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделено порядка 210 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях города Уштобе области Жетісу, сообщает пресс-служба главы правительства страны.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, централизованное теплоснабжение Уштобе с населением в 30 тысяч человек осуществляется от центральной котельной ТОО "Жылыту орталығы". Общая протяженность тепловых сетей - 15,3 км.
В 2024 году для повышения мощности отопительной системы города была установлена блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 Гкал/ч. Для обеспечения ее эффективной работы возникла необходимость модернизации магистральной теплотрассы протяженностью 1,7 км, износ которой достигал 50%. Стоимость проекта 870 млн тенге, из которых 70% финансируется из республиканского бюджета и 30% - из местного. На сегодняшний день 76% работ завершено. Из 1,7 км тепловых сетей проложено 1,3 км. К августу текущего года планируется полное завершение реконструкции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что теплосети Степногорска изношены на 75%.
02.07.2025, 09:13 31946
На подготовку к отопительному сезону Павлодара и Экибастуза выделили 3,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 3,8 млрд тенге выделено из резерва правительства на подготовку к отопительному сезону теплосетей в Павлодаре и Экибастузе, сообщили в пресс-службе кабмина РК.
В правительстве рассказали, что основную сумму из выделенных средств, порядка 3 млрд тенге, планируется распределить на два проекта по реконструкции теплосетей Экибастуза. Это ремонт тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III от центрального теплового распределительного пункта до населенного пункта протяженностью 1,4 км.
Павлодару будет направлено 802 млн тенге, которые планируется использовать на завершение проекта по строительству ТМ-13 по улице Камзина для теплоснабжения жилого микрорайона на улицах Павлова, Шевченко и Катаева.
Общая сумма затрат составляет 5,8 млрд тенге. Из резерва правительства выделено 3,8 млрд тенге. Остаток средств в сумме 2 млрд тенге софинансированы из областного бюджета.
В пресс-службе правительства отметили, что ремонт, проведенный в 2024 году, позволил снизить износ теплосетей до 79,7%. Для дальнейшего снижения износа и обеспечения населения областного центра и моногорода Экибастуза бесперебойным теплоснабжением на предстоящий отопительный сезон необходимо своевременно завершить текущую реконструкцию тепломагистралей.
В перспективе в рамках реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", утвержденного в декабре 2024 года, в Павлодарской области планируется строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности на участке ТЭЦ-1 - НО-52 в Павлодаре на сумму 9,8 млрд тенге. На основе проекта планируется обеспечить теплоснабжением 30% территории города, на которую не были предусмотрены средства из республиканского бюджета.
01.07.2025, 18:25 60701
В июне инфляция в Казахстане составила 11,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне в годовом исчислении инфляция в Казахстане составила 11,8%, сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики РК.
По данным Бюро нацстатистики, в июне месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,8% (в мае 2025 года - 0,9%).
Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 19,5%, капусту - на 18,1%, помидоры - на 15%, чеснок - на 8,4%, бананы - на 3,4%, яйца - на 3%. Повышение цен наблюдается на мороженое на 1,9%, йогурт - на 1,6%, орехи - на 1,5%, рулеты, кексы - на 1,3%, кондитерские изделия, прохладительные напитки - по 1%, сосиски, сардельки - на 0,9%", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что среди услуг тарифы на горячую воду снизились на 6,2%. Цены на услуги фотографов повысились на 3,3%, организатора проведения торжеств - на 2,8%, ремонт телевизоров - на 2,4%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 1,4%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,3%.
В годовом выражении крупа гречневая подешевела на 9%, рис - на 8,3%, огурцы - на 3,5%, крупа овсяная - на 2,5%, курага - на 2,3%. Груши подорожали на 11,3%, кукуруза консервированная - на 10,8%, фруктовые и овощные соки - на 10,4%", - говорится в сообщении.
По сравнению с июнем 2024 года цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2%.
Напомним, в мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%.
01.07.2025, 14:23 69621
Казахстан требует у Eni и Shell вернуть контроль над строительством ГПЗ на Карачаганаке
Фото: kpo.kz
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.
Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.
По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.
Астана стремится к быстрой передаче договорных и других прав, чтобы избежать задержки разработки приоритетного проекта. Правительство настаивает на быстрой передаче, чтобы проект, который уже поглотил десятки миллионов долларов инвестиций, мог продолжать развиваться под управлением "КазМунайГаз", - говорится в сообщении.
Как сообщает Нефтегазовый совет Казахстана, для ускорения строительства завода EPC-контракт на строительство сохранится у консорциума Hyundai/Sicim, который согласился построить ГПЗ примерно за 3,5 млрд долларов, при этом КМГ может получить требуемое для строительства финансирование из средств Нацфонда Казахстана.
Иностранные акционеры потратили на подготовку проекта ГПЗ около 60 миллионов долларов, при этом о решении вопроса компенсации этих расходов, а также о детальных условиях перехода проекта в КМГ Казахстану предстоит еще договориться", - пишет источник.
В то же время генподрядчик Hyundai Engineering продолжает работу по потенциальному привлечению казахстанских субподрядных компаний.
01.07.2025, 13:06 72821
Потребление воды снизилось на 8% после введения дифференцированных тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Асан Дарбаев доложил, что потребление воды казахстанцами снизилось, передает корреспондент агентства.
На 8% снизилось потребление воды с момента введения в Казахстане "социальных норм потребления". В сфере водоснабжения внедрен четырехуровневый тариф в зависимости от объема потребления: при использовании до 3 кубических метров действует базовый тариф, от 3 до 5 кубометров - повышение на 20%, от 5 до 10 кубометров - на 50%, свыше 10 кубометров - на 100%", - выступил вице-министр.
По его словам, введение "социальных норм потребления" показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения. Также дополнительный доход позволит проводить ремонтные работы, что в свою очередь обеспечит снижение износа инженерной инфраструктуры.
Ранее Олжас Бектенов поручил до конца года завершить все проекты по обеспечению питьевой водой.
01.07.2025, 10:11 80756
В июне тенге ослаб на 1,7%
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Казахстана.
По данным Нацбанка, в июне среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 238 млн долларов США до 235 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов США в день.
Также сообщается, что по предварительным прогнозным заявкам правительства в июле Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
Кроме того, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Нацбанк осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов США, или около 4% от общего объема торгов. С учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов США.
В ведомстве добавили, что валютные интервенции в июне не проводились.
Напомним, что по итогам мая тенге укрепился на 0,3%.
01.07.2025, 09:56 74106
Более 300 млн кубометров воды прибыло по рекам в Казахстан из Кыргызстана
Всего в вегетационный период ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 304,3 млн кубометров воды прибыло в Казахстан по рекам Шу и Талас с начала поливного периода, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С апреля текущего года по сегодняшний день Кыргызстан направил в Казахстан около 304,3 млн кубометров воды. При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн кубометров", - сообщили в министерстве.
Всего, согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.
На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.
В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
01.07.2025, 09:08 68916
Китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
На борту первого рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров, что обеспечит широкое освещение открытия авиарейса в Китае", - рассказали в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.
В пресс-службе проинформировали, что только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тыс. туристов из КНР, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.
Ранее сообщалось, что кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?