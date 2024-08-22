Энергетический суверенитет и улучшение экологии: для чего развивают атомную энергетику в мире

В 2023 году на атомную энергетику пришлось 9% от всего производства электроэнергии

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY -Мониторинговое агентство Energyprom.kz рассказало, для чего в современном мире развивают атомную энергетику.





На сегодняшний день в мире насчитывается 439 действующих атомных реакторов общей мощностью в 395 тысяч МВт. В 2023 году на атомную энергетику пришлось 9% от всего производства электроэнергии. Лидируют по мощности действующих АЭС в разрезе стран США: почти 97 тысяч МВт. На втором месте расположилась Франция: 61,4 тысячи МВт. Замыкает топ-3 Китай: 54,4 тысячи МВт", - информирует Energyprom.kz.





Также аналитики привели несколько примеров использования атомной энергии по странам.





В частности, в Китае активное развитие атомной энергетики является частью мер, предпринимаемых правительством для исправления экологической ситуации, вызванной массовым использованием угольных электростанций для обеспечения энергией бурно растущей экономики.





Наряду с ветровой и солнечной энергетикой, а также с модернизацией угольных электростанций атомная энергетика призвана исправить проблему качества воздуха в промышленных районах Китая. АЭС - пятый по значимости источник электрогенерации в стране", - сообщили они.





Кроме того, китайское правительство призывает к активному развитию атомной энергетики в рамках своего плана действий по сокращению выбросов углекислого газа до 2030 года.





Еще одним хорошим примером, по мнению аналитиков, является Беларусь, где генерировать энергию с помощью АЭС начали в 2020 году.





С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока БелАЭС суммарно выработала более 27 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить более 7 млрд кубические метров природного газа. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии и получила источник доступной, экологически чистой энергии, спрос на которую растет. В 2023 году общий объем электропотребления в стране достиг рекордного уровня: 41,1 млрд кВт·ч. При этом 29% от этого объема обеспечила атомная энергетика", - проинформировали они.





Подчеркивается, что на сегодняшний день доля атомной энергетики в стране приблизилась к 40%. Как отмечают в республике, мирный атом не только гарантирует энергетический суверенитет и устойчивое развитие энергосистемы, но и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества для многих отраслей экономики - промышленности, науки, медицины, сельского хозяйства.





Также в топовую десятку по мощности атомной энергетики вошли Япония, Россия, Южная Корея, Канада, Украина, Индия и Испания









Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.



