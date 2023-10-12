11.10.2023, 18:21 35951

Евразийский банк развития начинает активное содействие исламскому финансированию

В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), являясь одним из ведущих многосторонних институтов в Центральной Азии, начинает активное содействие исламскому финансированию.

Доля исламских финансов в глобальных активах на начало 2022 года составляет 1%. Сегмент является быстрорастущим: среднегодовой рост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% для активов традиционных финансов.

Центральноазиатские страны - члены ЕАБР (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) являются преимущественно мусульманскими республиками. Поэтому финансирование, соответствующее шариату, с каждым годом становится все востребованнее.

По состоянию на конец 2021 года в Казахстане исламские активы составили 0,2% от всех банковских активов, в Кыргызстане - 1,5%, в Таджикистане - 1,1%. В Узбекистане и Туркменистане аналогичная статистика не публикуется. Несмотря на незначительную долю в общих банковских активах в Центральной Азии, в ряде стран региона принято законодательство, регулирующее финансирование в соответствии с шариатом, что позволило сформировать такие сегменты исламских финансов, как банковский, лизинговый. В Кыргызстане активно развивается сектор микрофинансирования.

Казахстан лидирует в Центральной Азии с точки зрения развития исламского финансирования по объему активов. На страну приходится 68% от общего объема исламских банковских активов в регионе, что объясняется не только величиной экономики, но и относительной системностью реализуемого в Казахстане подхода к формированию сектора исламских финансов. С 2009 по 2015 год в Казахстане было принято законодательство, регулирующее основные сферы исламской финансовой деятельности - банкинг, финансовый рынок, страхование; осуществлен выпуск исламских финансовых обязательств.

В Кыргызстане и Таджикистане исламский финансовый сектор развивается в условиях относительно малых экономик. Соответственно, его формирование в меньшей степени поддерживается эффектами масштаба. Вместе с тем Кыргызстан имеет самую большую долю исламских финансов в структуре активов - 1,5%, а также значительную сеть финансовых агентов, осуществляющих деятельность по принципам шариата.

В структуре сектора есть большой потенциал для инструментов страхования и лизинга.

По расчетам ЕАБР, потенциальный размер активов исламских финансов в Центральной Азии может достичь $10 млрд на горизонте 2030-2035 годов.

ЕАБР в настоящее время активно расширяет сотрудничество с финансовыми институтами стран Персидского залива для содействия развитию исламского финансирования в Центральной Азии, в частности ведет сотрудничество с организациями группы Исламского банка развития.

В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования. Банк рассматривает в 2024 году выпуск на международных рынках сукук на $500 млн для финансирования проектов в Центральной Азии, что может стать бенчмарком для стран Центральной Азии. Перечень потенциальных проектов, куда могут быть направлены финансы, уже сформирован.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН.
 
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Теги:ФинансированиеЭкономикаЕАБР

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12.10.2023, 16:10 3516

Выкупать арендуемое по госпрограмме жилье по цене ниже рыночной могут разрешить в Казахстане

Первоочередное право на выкуп арендуемого жилья будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах
Выкупать арендуемое по госпрограмме жилье по цене ниже рыночной могут разрешить в Казахстане
Фото: pexels.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.

По словам министра, первоочередное право на выкуп арендуемого жилья будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах.

Предварительно определили сроки - люди, которые живут пять лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде. Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной", - приводит слова министра "Sputnik Казахстан".


При этом Шарлапаев подчеркнул, что пока "по окончательному воплощению в жизнь этого механизма говорить еще рано", поскольку поправки в мажилис передали только 17 сентября.

Некоторые казахстанцы встают в очередь на жилье по несколько раз и получают не одну квартиру, говорит министр. По правилам каждые 5 лет человек может заново вставать в очередь на госжилье, пояснил Канат Шарлапаев. Из списка очередников могут исключить более 200 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, механизм субсидирования арендной платы за жилье позволит охватить порядка 70 тысяч казахстанцев. Они получат 50% компенсации за аренду жилья. А 2023 году на эти цели выделено 50 млрд тенге.
 
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Теги:ГоспрограммыЖильеарендавыкуп
12.10.2023, 08:57 15476

В Казахстане планируют собрать порядка 11,2 млн тонн пшеницы

Казахстанские фермеры собрали более 86% урожая зерновых, намолочено 13,6 млн тонн зерна
В Казахстане планируют собрать порядка 11,2 млн тонн пшеницы
Фото: Depositphotos
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14,9 млн га зерновых культур убрано в Казахстане на сегодняшний день, что составляет 86,2% от запланированной площади. При средней урожайности 9,2 ц/га намолочено 13,6 млн тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

По оперативным данным акиматов, объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице порядка 11,2 млн тонн. При этом в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.

С учетом переходящих остатков ожидаемый валовой сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт", - отметил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам мажилиса.


В Минсельхозе напомнили, что пострадавшим от погодных условиях фермерам будет оказана поддержка.

В частности, предлагается установить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса.

Также предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тысяч тенге - за пшеницу 5-го класса, 70 тысяч тенге - за неклассную пшеницу.

Как сообщалось ранее, пострадавшим от неурожая фермерам погасят задолженность в размере 30 млрд тенге.
 
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Теги:урожайПшеница
12.10.2023, 08:23 17396

На ПНХЗ будут производить зимнее дизтопливо в объеме не менее 160 тысяч тонн в год

Для производства зимнего дизтоплива на ПНХЗ подписан контракт на поставку ключевого технологического оборудования
На ПНХЗ будут производить зимнее дизтопливо в объеме не менее 160 тысяч тонн в год
Фото: pnhz.kz
Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проект по производству зимнего дизтоплива был инициирован на ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан отечественным нефтепродуктом. По завершении проекта ПНХЗ будет производить зимнее дизтопливо высшего, третьего класса с температурой замерзания минус 38 градусов Цельсия, особо востребованное в северных регионах страны, в объеме не менее 160 тысяч тонн в год.

По данным отдела по связям с общественностью ПНХЗ, лицензиаром и разработчиком технологии производства зимнего дизеля, которая подразумевает реконструкцию установки гидроочистки дизтоплива ПНХЗ, была выбрана компания Shell Global Solutions International B. V., мировой лидер в предоставлении технологий переработки и выпуска продукции для нефтеперерабатывающих производств.

Подрядчиком проекта реконструкции стала компания EPCM Group. С ней ПНХЗ подписал EPC-контракт "под ключ". Контракт включает в себя проектирование, поставку, строительство и пусконаладочные работы по проекту, а также ввод в эксплуатацию модернизированной установки", - отметили в ПНХЗ.


Практическая реализация проекта началась с 10 октября 2023 года после подписания договора на поставку нового оборудования для действующей установки гидроочистки дизельного топлива. Данное оборудование позволит проводить депарафинизацию дизтоплива, чтобы улучшать его низкотемпературные свойства.

Договор поставки оборудования EPC-подрядчик Павлодарского НХЗ подписывает с компанией Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd.

Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd - один из лидеров рынка КНР по производству оборудования для нефтегазовой, атомной, химической промышленности. Завод располагает собственными производственными цехами площадью 500 тысяч квадратных метров, в которых работают более 2000 человек.

Китайский завод Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd поставит для Павлодарского НХЗ ключевое технологическое оборудование с длительным сроком изготовления - 12 месяцев с даты подписания договора. Предприятие изготовит следующее оборудование для проекта: реактор депарафинизации, вакуумную колонну, сепараторы, теплообменники.
 
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Теги:ДизтопливооборудованиеПНХЗ
11.10.2023, 15:18 41791

Казахстан перекроет дефицит газа поставками из России - Минэнерго

Газотранспортная система Казахстана состоит из нескольких веток газопровода, которые позволяют как принимать, так и осуществлять транзит газа из РФ
Казахстан перекроет дефицит газа поставками из России - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В случае возникновения дефицита природного газа Казахстан планирует покрыть его поставками из России, сообщил в кулуарах мажилиса министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Министр отметил, что в стране наблюдается устойчивый рост потребления газа.

В целом комплекс мероприятий ведет к тому, что мы в какой-то момент будем вынуждены сократить наши объемы экспорта в Китай и до момента ввода газоперерабатывающих мощностей принимать газ из России", - рассказал глава Минэнерго в кулуарах мажилиса.


По его словам, для покрытия внутреннего дефицита уже реализуются три крупных проекта.

До момента этих мощностей мы имеем возможность принять дополнительный объем газа из России", - сказал Саткалиев.


Он отметил, что газотранспортная система Казахстана состоит из нескольких веток газопровода, которые позволяют как принимать, так и осуществлять транзит газа из РФ. Одна из этих ниток специально выделена для транзита российского газа в республику Узбекистан. Также имеется возможность приема российского газа по другим веткам газопровода.
 
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Теги:ГаздефицитПоставкиРоссия
11.10.2023, 12:35 46976

Казахстан полностью обеспечил себя хлебом и мукой - Дуйсенова

Заместитель премьер-министра напомнила, что в каждом регионе имеется стабилизационный фонд
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом и мукой - Дуйсенова
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента Казахстан заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова заявила, что ожидаемого объема собранного зерна будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Для стабилизации цен на пшеницу и исключения "серого импорта" до 11 апреля 2024 года продлено ограничение на ввоз зерна железнодорожным и автотранспортом на территорию страны. Данное ограничение не коснется лицензированных элеваторов, зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий, а также транзитных перевозок пшеницы через территорию Казахстана. Кроме того, это никак не помешает и отечественным производителям, использующим зерно для собственных нужд.

Вместе с тем она отметила, что правительством принимается комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания. В частности, для недопущения роста стоимости овощей проводился форвардный закуп и применялись товарные интервенции в межсезонье.

Заместитель премьер-министра напомнила, что в каждом регионе имеется стабилизационный фонд.

Для них были разработаны индикативы по необходимым объемам закладки. Заключено порядка 11,5 тысячи соглашений с торговыми объектами и производителями по непревышению 15-процентной надбавки на социально значимые продовольственные товары. Параллельно проводились проверки по соблюдению установленного порога.

Региональными комиссиями по расследованию посреднических схем с начала года выявлено 696 фактов нарушений порога торговой надбавки, проведен анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявлено 146 рисков нарушения законодательства. По итогам принятых правительством мер на протяжении более 4 месяцев индекс цен на СЗПТ поэтапно снижается", - отметила Тамара Дуйсенова.


Она добавила, что также наблюдается положительная тенденция по снижению инфляции. По предварительным прогнозам, она будет значительно ниже, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна. Кроме того, в 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука.
 
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Теги:РКОбеспечениехлебМука
10.10.2023, 16:30 85336

Казахстан введет запрет на вывоз сжиженного газа на три года

Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает корреспондент агентства.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом", - говорится в проекте документа, опубликованном на сайте "Открытые НПА".


Отмечается, что запрет не распространяется на вывоз недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование.

Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан сжиженным нефтяным газом", - говорится в пояснительной записке.

 
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Теги:ГазЭкспортзапрет
10.10.2023, 14:45 91146

В 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь в Казахстане

Треть опрошенных выразили недовольство работой интернет-провайдеров
В 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь в Казахстане
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество жалоб казахстанцев на интернет и сотовую связь увеличилось в 2,5 раза в сравнении с двумя предыдущими годами, сообщает Комитет по защите прав потребителей.

Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают недовольство услугами интернет-провайдеров - 33,3%, рассказал глава КЗПП Аскар Тынысбеков в ходе IV заседания межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей.

Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в комитете.


Тынысбеков рекомендовал Министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.

Кроме того, в ходе заседания председатель Комитета туризма Нуртас Карипбаев сообщил о росте жалоб от отдыхающих на базах отдыха, отсутствии единой позиции и правовой регламентации данного вопроса.

По его словам, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступила 21 тысяча, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений.

Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли - 14,3 тысячи, бытовых услуг - 4,7 тысячи, электронной торговли - 2,6 тысячи обращений.

Наибольший рост произошел в таких сферах, как предоставление услуг на объектах общественного питания - в 2,8 раза, услуги транспорта и связи - в 2,5 раза, сфера медицинских услуг - в 2 раза.

Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей", - отметил руководитель ведомства.


По итогам заседания вице-министром торговли Кайратом Балыкбаевым даны рекомендации Министерству туризма и спорта и Комитету технического регулирования и метрологии в оптимальные сроки разработать национальные стандарты и внедрить их применение в сферах рекреационного, туристского и гостиничного бизнеса.

Комитету телекоммуникации рекомендовано проработать вопросы обеспечения межрегиональных инспекций связи соответствующим оборудованиям для проведения замеров качества и скорости интернета.

Напомним, на 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО.

Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?". Большинство опрошенных ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости" (81.65%). 3,67% респондентов считают, что качество и стоимость связи соответствуют. О необходимости поменять тарифы высказались 11.93% опрошенных. 3,75% ответили: "Мне все равно".
 
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Теги:ЖалобаКЗППСвязь
10.10.2023, 14:26 89211

Что сдерживает развитие аэропортов в Казахстане

Продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году
Что сдерживает развитие аэропортов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны, сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе совещания Министерством транспорта озвучены сдерживающие факторы развития транзитного потенциала страны, такие как: нехватка авиатоплива, изношенность спецтехники и оборудования в аэропортах, тарифная политика, а также таможенные и налоговые процедуры в аэропортах.

Также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты. За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году.

В целом было отмечено, что на сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16 % больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году.


В правительстве отметили, что за 8 месяцев текущего года число обслуженных пассажиров увеличилось на 28% и составило 17 млн человек (2022 год - 13,3 млн человек).

Напомним, в своем послании народу Казахстана президент отметил необходимость развития аэропортов как мультимодальных центров, оказывающих конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

 
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Теги:РазвитиеТранзитаэропорты

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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