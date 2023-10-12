Евразийский банк развития начинает активное содействие исламскому финансированию

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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), являясь одним из ведущих многосторонних институтов в Центральной Азии, начинает активное содействие исламскому финансированию.





Доля исламских финансов в глобальных активах на начало 2022 года составляет 1%. Сегмент является быстрорастущим: среднегодовой рост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% для активов традиционных финансов.





Центральноазиатские страны - члены ЕАБР (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) являются преимущественно мусульманскими республиками. Поэтому финансирование, соответствующее шариату, с каждым годом становится все востребованнее.





По состоянию на конец 2021 года в Казахстане исламские активы составили 0,2% от всех банковских активов, в Кыргызстане - 1,5%, в Таджикистане - 1,1%. В Узбекистане и Туркменистане аналогичная статистика не публикуется. Несмотря на незначительную долю в общих банковских активах в Центральной Азии, в ряде стран региона принято законодательство, регулирующее финансирование в соответствии с шариатом, что позволило сформировать такие сегменты исламских финансов, как банковский, лизинговый. В Кыргызстане активно развивается сектор микрофинансирования.





Казахстан лидирует в Центральной Азии с точки зрения развития исламского финансирования по объему активов. На страну приходится 68% от общего объема исламских банковских активов в регионе, что объясняется не только величиной экономики, но и относительной системностью реализуемого в Казахстане подхода к формированию сектора исламских финансов. С 2009 по 2015 год в Казахстане было принято законодательство, регулирующее основные сферы исламской финансовой деятельности - банкинг, финансовый рынок, страхование; осуществлен выпуск исламских финансовых обязательств.





В Кыргызстане и Таджикистане исламский финансовый сектор развивается в условиях относительно малых экономик. Соответственно, его формирование в меньшей степени поддерживается эффектами масштаба. Вместе с тем Кыргызстан имеет самую большую долю исламских финансов в структуре активов - 1,5%, а также значительную сеть финансовых агентов, осуществляющих деятельность по принципам шариата.





В структуре сектора есть большой потенциал для инструментов страхования и лизинга.





По расчетам ЕАБР, потенциальный размер активов исламских финансов в Центральной Азии может достичь $10 млрд на горизонте 2030-2035 годов.





ЕАБР в настоящее время активно расширяет сотрудничество с финансовыми институтами стран Персидского залива для содействия развитию исламского финансирования в Центральной Азии, в частности ведет сотрудничество с организациями группы Исламского банка развития.





В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования. Банк рассматривает в 2024 году выпуск на международных рынках сукук на $500 млн для финансирования проектов в Центральной Азии, что может стать бенчмарком для стран Центральной Азии. Перечень потенциальных проектов, куда могут быть направлены финансы, уже сформирован.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН.