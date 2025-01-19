Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границеИсторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
18.01.2025, 16:02 25046
Год для Казахстана будет непростым - эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания экспертного совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан специалисты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ, сообщает пресс-служба правительства.
2025 год для Казахстана будет непростым. Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства. Нам нужно, к сожалению, сейчас принять ряд непопулярных реформ, чтобы выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки. Самое главное, нам нужно это делать даже не для того, чтобы сохранить Нацфонд, а чтобы экономика продолжила быть рыночной. Новый налоговый кодекс, часть предложений в который мы сегодня обсуждали, скоро будет в общественном доступе", - отметил председатель правления "КФ NAC Analytica" Расул Рысмамбетов.
Также участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового Налогового кодекса мер.
Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге. Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета", - заявили в пресс-службе.
Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. Подчеркивается, что без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.
В заседании совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых - руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен".
Ранее Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса.
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18.01.2025, 20:13 16581
В Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва
Предприятие выпустило первую продукцию
Фото: gov.kz
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бейнеуском районе Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба акимата региона.
Предприятие, с 2018 года приостановившее свою работу, сегодня выпустило первую продукцию. В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, то есть 700 тонн пшеницы. Из 75 процентов зерна производится мука, из 25 процентов - отруби", - проинформировали в пресс-службе
Подчеркивается, что зерновой терминал Бейнеу - стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области.
Его общая площадь составляет 26 гектаров и он считается перспективным логистическим хабом со своим передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе. Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов", - добавили в акимате.
Напомним, по данным МСХ РК на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
18.01.2025, 09:25 41576
Завод по производству ветрогенераторов начали строить в Жетысуской области
Запуск предприятия намечен на 2026 год
Фото: pixabay.com
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Талдыкорган. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завод по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии начали строить на территории специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" в Жетысуской области, сообщает пресс-служба региона.
В Жетысуской области дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии", - заявили в акимате.
Сообщается, что производственная мощность завода ветрогенераторов составит 2 ГВт генерации в год, в то же время выпуск систем накопления энергии будет иметь мощность 1 ГВт в год. Также объем инвестиций составит 40 млн долларов, будет создано 300 новых рабочих мест
Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать по 250 комплектов ветрогенераторов и 100 комплектов систем накопления энергии (...) Отметим, что запуск предприятия намечен на III квартал 2026 года. При этом 60% продукции будет направляться на внутренний рынок, а 40% - на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят завод по производству оливкового масла.
17.01.2025, 20:19 70741
В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по увеличению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Документ доступен для обсуждения до 22 января.
В Астане и Алматы цена увеличится с 84 и 89 тенге до 102 тенге за литр. В Шымкенте - с 70 до 90 тенге за литр. В остальных регионах ожидается повышение от 6 до 20 тенге за литр.
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 18:30 73871
Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо намерены отменить в Казахстане
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики РК".
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.
Министерство энергетики совместно с заинтересованными органами усилит контроль на рынке, обеспечит исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок", - заверили в пресс-службе.
По данным ведомства, на сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире.
Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами. К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге. Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем", - добавили в министерстве.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 16:39 78856
Сто торговых рынков модернизируют в текущем году в Казахстане
Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов, сообщили в Комитете торговли МТИ РК.
Как пояснили в Комитете торговли, рынки должны быть оснащены аппаратами для онлайн-платежей, соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, а также иметь парковочные места в пределах границ своей территории для удобства потребителей. Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций.
В 2025 году модернизация пройдет на 7 рынках в Астане, 10 - в Алматы, 4 - в Шымкенте, 3 - в Жамбылской, ВКО, Костанайской областях и в области Абай, 10 - в Алматинской, 4 - в Атырауской и Кызылординской областях, 1 - в Акмолинской, 2 - в Актюбинской и Улытауской областях, 6 - в Жетысуской и Павлодарской областях. Модернизация также охватит 5 торговых рынков в Мангистауской и Карагандинской областях и 8 рынков в Туркестанской области. Самый крупный проект модернизации торговых рынков реализуется в Западно-Казахстанской области, где планируется провести модернизацию 14 рынков.
В Восточно-Казахстанской области в этом году модернизации подвергнутся рынки "Заречный", "Заря" и "Центральный". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин ознакомился с началом модернизации рынка "Заречный", где уже начались строительные и монтажные работы. Как сообщил глава рынка Тимур Музапаров, внутренняя и внешняя отделка будут завершены в мае этого года.
Модернизация рынков по всей стране должна быть завершена до конца 2025 года. С 2026 года владельцы торговых рынков, не соответствующих современному формату, предусмотренному торговым законодательством, будут привлекаться к административной ответственности. Согласно Национальному плану развития, до 2029 года планируется довести долю современного формата торговли до 70%", - добавили в ведомстве.
17.01.2025, 16:24 79971
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года вводятся новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в связи с завершением срока действия ранее утвержденных тарифов на 2020-2024 годы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева.
Наряду с новыми тарифами также утверждены инвестиционные программы на новый пятилетний период 2025-2029 годы по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК", - отметила Асель Буденеева.
По ее словам, реализация данных инвестиционных программ повлечет ежегодное снижение износа водопроводных и канализационных сетей и количества аварийных ситуаций, а также будет способствовать повышению качества оказываемых регулируемых услуг.
В рамках программы с сентября 2024 года введены "социальные нормы потребления" воды для группы физических лиц. По принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь", тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:
• до 3 м³ в месяц на человека - базовый тариф 91,96 тенге/м³;
• от 3 до 5 м³ - 110,36 тенге/м³;
• от 5 до 10 м³ - 137,94 тенге/м³;
• свыше 10 м³ или без приборов учета - 183,92 тенге/м³.
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение - 83,54 тенге/м³. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов", - сказала спикер.
По ее словам, средний чек по новым тарифам составит:
- 1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
- 2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
- 3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
17.01.2025, 12:01 89331
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", - проинформировали в банке.
Отмечается, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.
В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время (...) ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Также подчеркивается, что рост производства наблюдается во всех основных отраслях.
Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне", - сообщили в Нацбанке.
Подчеркивается, что сохраняются проинфляционные риски.
Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования", - пояснили в банке.
Также отмечается, что совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции.
В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
17.01.2025, 11:24 81256
Казахстану вновь продлили до июня компенсационный период по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану, как участнику ОПЕК+, вновь продлили компенсационный период для перепроизведенных объемов нефти.
Компенсационный период для перепроизведенных объемов для стран - участников Соглашения ОПЕК+, которые добыли объемы нефти выше своих обязательств, был продлен до конца июня 2026 года на встрече стран ОПЕК+ в декабре 2024 года", - ответили в пресс-службе Министерства энергетики РК на запрос агентства.
Напомним, в декабре Казахстан в числе других стран ОПЕК согласился продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.
Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий", - говорилось в заявлении Минэнерго.
8 января министерство сообщило, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
13 января из-за введенных США санкций в отношении российского энергосектора мировые цены на нефть резко выросли. Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпромнефть Казахстан".
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?