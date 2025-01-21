Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" подвело производственные итоги за 2024 год. В отчетном периоде обеспечено исполнение запланированных показателей по транспортировке и грузообороту нефти, сообщает пресс-служба - АО "КазТрансОйл" подвело производственные итоги за 2024 год. В отчетном периоде обеспечено исполнение запланированных показателей по транспортировке и грузообороту нефти, сообщает пресс-служба компании





Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 44 млн 887 тыс. тонн нефти, что на 699 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.





Объем поставки нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" в 2024 году составил 16 млн 712 тыс. тонн (5 млн 519 тыс. тонн, 5 млн 734 тыс. тонн, 5 млн 459 тыс. тонн соответственно), что на 139 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом.





Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающий завод ТОО "СП "CASPI BITUM" составил 655 тыс. тонн.





Объем транспортировки нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара составил 10 млн 378 тыс. тонн, что соответствует уровню 2023 года.





По участку нефтепровода "ТОН-2", расположенному на территории Казахстана, транспортировано 11 млн 808 тыс. тонн нефти, что на 566 тыс. тонн больше по сравнению с показателем 2023 года.





Осуществлена перевалка 11 млн 190 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод Атасу - Алашанькоу, что соответствует показателю 2023 года.





Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 4 млн 208 тыс. тонн, что больше, чем в 2023 году на 967 тыс. тонн. Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 3 млн 360 тыс. тонн, что соответствует данным 2023 года.





Грузооборот нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 35 млрд 526 млн тонно-километров, что больше показателя 2023 года на 1 млрд 318 млн тонно-километров.





Консолидированный грузооборот нефти АО "КазТрансОйл" составил 45 млрд 176 млн тонно-километров, что на 1 млрд 392 млн тонно-километров выше по сравнению с показателем 2023 года.





По системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" транспортировано 18 млн 789 тыс. тонн нефти, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Грузооборот нефти составил 16 млрд 858 млн тонно-километров, что также на уровне 2023 года.





Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО "СЗТК "МунайТас" составил 5 млн 791 тыс. тонн, что на 264 тыс. тонн выше, чем в 2023 году. Грузооборот нефти составил 2 млрд 395 млн тонно-километров, что на 159 млн тонно-километров выше, чем в 2023 году.





По группе компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа составил 1 млн 856 тыс. тонн, что на 282 тыс. тонн выше, чем в 2023 году.





Потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу Астрахань - Мангышлак ТОО "Магистральный Водовод" подано 26 млн 495 тыс. куб. м пресной воды, что на 1 млн 409 тыс. куб. м меньше, чем в 2023 году.



