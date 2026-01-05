04.01.2026, 18:14 39906
Изменения по налогу на транспорт разъяснили в Минфине
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрены изменения по налогу на транспорт. В Министерстве финансов Республики Казахстан разъяснили новые нормы, передает корреспондент агентства.
При исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году", - проинформировали в министерстве.
Как отметили в Минфине, исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 тысяч кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию РК после 31 декабря 2013 года.
Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному легковому моторному транспортному средству с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).
Также в целях сокращения форм налоговой отчетности, исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.
05.01.2026, 10:14 11311
Цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле
Фото: Depositphotos
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,23% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60 за баррель, свидетельствуют данные на 2:00 мск. К 2:21 мск снижение замедлилось до 0,33%, нефть торговалась на уровне $60,55 за баррель, сообщает РБК.
Напомним, США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны. Позже стало известно, что Мадуро дотавлен в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков.
США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти, сообщил Трамп на пресс-конференции вечером 3 января. По его словам, управлять республикой будет "команда", в которую войдут в том числе госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.
Торги нефтяными фьючерсами не проводятся в выходные дни, поэтому рынок отыгрывает новости только сейчас.
Как правило, подобные потрясения в нефтедобывающих странах ведут к заметному росту цен на нефть. Однако реакция рынка была слабой.
Это огромное геополитическое событие, которое обычно должно оказывать позитивное влияние или подталкивать цены на нефть. Но рынки уже учли в ценах конфликт с Венесуэлой, который нарушит экспорт нефти, отмечает главный аналитик и руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.
Кроме того, против роста цен на нефть играют фундаментальные показатели. "Суть в том, что на рынке по-прежнему слишком много нефти, и поэтому цены на нефть не взлетят до небес", - подчеркивает Расмуссен.
На мировом рынке нефти складывается избыток предложения, сопровождаемый относительно слабым спросом, пишет Расмуссен. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти в 2026 году превысят спрос на 3,84 млн баррелей в день, что, по подсчетам Bloomberg, станет рекордным переизбытком.
На фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения цены на нефть Brent в 2025 году упали на 18,5%, что стало самым большим снижением с 2020 года.
По мнению аналитиков, опрошенных CNBC, цены на нефть могут еще больше снизиться, поскольку свержение режима Мадуро повышает вероятность увеличения добычи нефти в Венесуэле.
События в Венесуэле серьезно повлияют на долговременные последствия для нефтяного рынка. Венесуэла может пополнить череду южноамериканских стран, которые в последние годы наращивали нефтедобычу", - отметил в эфире Радио РБК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. В целом это будет содействовать стабилизации нефтяных цен ниже текущих уровней, спрогнозировал он.
Хотя Венесуэла когда-то была нефтедобывающей державой, ее добыча резко сократилась за последние два десятилетия и, по данным Bloomberg, сейчас составляет менее 1% мировых поставок. При этом в стране находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд барр., по данным ОПЕК). Это больше, чем в любой другой стране в мире.
Мы собираемся поручить нашим крупнейшим нефтяным компаниям Соединенных Штатов - крупнейшим в мире - вложить миллиарды долларов, восстановить сильно поврежденную инфраструктуру (Венесуэлы) - нефтяную инфраструктуру - и начать приносить стране прибыль", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу, 3 января.
Переоткрытие Венесуэлы для нефтяного рынка также повлечет за собой фактическое прекращение сделки ОПЕК+, предупредил Кирилл Родионов, так как США могут не учитывать интересы Саудовской Аравии.
Де-факто, возможно, альянс на бумаге будет сохраняться, но участники альянса будут и дальше повышать квоты, и это в целом также будет способствовать закреплению цен на нефть на более низких, нежели сейчас, уровнях", - сказал Родионов.
Впрочем, по словам аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, на полное восстановление критически важной инфраструктуры и бесперебойный отток нефти из Венесуэлы может потребоваться продолжительное время. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA сообщила, что ее трубопроводы не модернизировались в течение 50 лет, и стоимость модернизации инфраструктуры для возвращения к пиковым уровням добычи составит $58 млрд.
Даже при благоприятном сценарии восстановление добычи в Венесуэле займет годы, потребует огромных инвестиций, политической стабильности и решения вопросов безопасности и легальности", - сообщил аналитик Ярослав Кабаков.
05.01.2026, 09:45 14156
Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент
Фото: Акорда
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan высказался о налоговой реформе в Казахстане.
Тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов. Наша реформа - не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача - обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году", - сказал президент.
Он отметил, что повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.
В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта. Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса - государство, бизнес, граждане - добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги - получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики", - сказал Токаев.
По его словам, эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.
Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов", - отметил президент.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
04.01.2026, 19:32 38446
Переход на специальный налоговый режим: когда снимают с учета по НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разъяснило порядок снятия с учета по налогу на добавленную стоимость при переходе на специальный налоговый режим, передает корреспондент агентства.
Согласно пункту 1 статьи 103 нового Налогового кодекса, плательщик НДС снимается с регистрационного учета плательщика НДС только при переходе с общеустановленного порядка налогообложения на СНР и прекращении деятельности или ликвидации.
При переходе с общеустановленного порядка налогообложения на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме налогообложения, представляет в налоговый орган ликвидационную налоговую отчетность по НДС. Необходимо отметить, что оборот в виде остатка товаров, по которым НДС ранее относился в зачет, при снятии с учета по НДС является облагаемым оборотом", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Минфине, оборот в виде остатка товаров определяется по балансовой стоимости таких товаров, отраженная в бухгалтерском учете без учета переоценки и обесценения. По остаткам товаров составляется налоговый регистр в соответствии со статьей 205 налогового кодекса, на дату, предшествующей дате снятия с учета по НДС. Ставка налога применяется на дату совершения оборота.
При этом, согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета плательщика НДС производится с даты начала применения СНР. Таким образом, для определения даты снятия с учета по НДС и ставки налога по обороту в виде остатка товаров важна дата начала применения СНР", - отметили в министерстве.
Для налогоплательщиков, которые применяют общеустановленный режим, в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 статьи 716 нового Налогового кодекса является дата подачи уведомления о применяемом режиме налогообложения.
К примеру, если уведомление о применяемом режиме налогообложения подана 5 января 2026 года, то датой снятия с учета по НДС является 5 января 2026 года и ликвидационная отчетность подается за 1 квартал 2026 года", - уточнили в ведомстве.
Так как действующие СНР (кроме СНР для крестьянских и фермерских хозяйств) с нового прекращаются, статьей 840 нового Налогового кодекса предусмотрены переходные положения для налогоплательщиков, применявших СНР до 2026 года.
Налогоплательщики, применявшие СНР до 1 января 2026 года, вправе до 1 марта подать уведомление о применяемом режиме налогообложения и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года. В данном случае снятие с регистрационного учета по НДС производится с 1 января 2026 года и подается ликвидационная отчетность за 4 квартал 2025 года. Оборот в виде остатка товаров определяется на 31.12.2025 года и применяется ставка 12%", - проинформировали в Минфине.
В пресс-службе дополнили, что для налогоплательщиков, переходящих с общеустановленного режима на СНР в 2026 году, датой совершения оборота является день, предшествующий дате снятия с учета по НДС, и применяется ставка в 16%.
Ранее премьер-министр РК высказался о запрете на вычеты расходов при взаимодействии с поставщиками.
01.01.2026, 17:00 215441
В Казахстане введен новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых нововведений в новом Налоговом кодексе стало введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступил в силу с 1 января 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса", - отметили в ДГД.
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.
С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.
Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.
С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - пояснили в департаменте.
Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Напомним, новый Налоговый кодекс принят 18 июля 2025 года.
01.01.2026, 16:00 216126
С 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре министр финансов Казахстана подписал приказ "Об установлении формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан и правила их представления", передает корреспондент агентства.
Приказом установлены форма сведений и правила их предоставления владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов.
Владелец интернет-площадки ежемесячно не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан", - сказано в приказе.
Сведения отражаются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту Республики Казахстан по курсу Нацбанка на дату совершения реализации и выплаты.
01.01.2026, 14:00 220696
С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда будут освобождены от индивидуального подоходного налога, сообщили в пресс-службе фонда.
18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.
В пресс-службе пояснили, что с 1 января 2026 года ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Также изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов. Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
01.01.2026, 12:00 221531
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
- бензин - 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
01.01.2026, 07:00 221221
В Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.
Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении Акорды.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение", - отметили в Акорде.
Также сообщается, что корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%", - пояснили в Акорде.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны.
