28.02.2023, 10:06 19446
Карагандинский патронный завод передали в оплату акций "Казахстан инжиниринг"
100% доли ТОО "Steel manufacturing" передано государству по договору дарения
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Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский патронный завод ТОО "Steel manufacturing" передан в оплату акций "Казахстан инжиниринг", передает корреспондент агентства.
АО "Казтехнологии" передало в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Steel manufacturing" по договору дарения.
В свою очередь государство передало 100% госдоли участия в уставном капитале ТОО в оплату акций АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
ТОО "Steel Manufacturing" - первый Казахстанский завод по производству патронов к ручному стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что ННОЦ перешел в государственную собственность.
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01.03.2023, 12:08 406
Bereke Bank прекращает валютные операции с российским Сбербанком
С 20 февраля 2023 года банком прекращен прием на валютный контроль контрактов, где банком партнера является ПАО "Сбербанк"
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Bereke Bank" сообщает о прекращении с 6 марта текущего года приема к исполнению входящих и исходящих платежи и переводы в любой валюте из/в ПАО "Сбербанк", его дочерних организаций и филиалов.
Кроме того, с 20 февраля 2023 года банком прекращен прием на валютный контроль контрактов, где банком партнера является ПАО "Сбербанк".
При этом отмечается, что банк будет продолжать осуществлять входящие и исходящие платежи и переводы, принимать на валютный контроль контракты, по которым банком партнера является другой иной банк Российской Федерации, не находящийся под действием международных экономических санкций.
В случае, если партнеры по вашим контрактам, обслуживались в ПАО "Сбербанк", вам необходимо заблаговременно провести мероприятия по изменению реквизитов на реквизиты других банков, не находящихся под действием международных экономических санкций. Комиссия за оформление изменений по всем валютным договорам, банком взиматься не будет", - проинформировали в пресс-службе Bereke Bank.
Напомним, АО "Bereke Bank" является бывшим дочерним банком российского Сбербанка.
Летом прошлого года АО "Сбербанк Казахстан", являясь дочерней компанией ПАО "Сбербанк Россия", был лишен возможности проводить операции в иностранной валюте из-за санкций. У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования.
В сентябре 2022 года национальный управляющий холдинг "Байтерек" приобрел казахстанскую "дочку" "Сбербанка". Банк был переименован в АО "Bereke Bank".
01.03.2023, 10:36 901
В феврале тенге укрепился на 3,2%
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2%, до 445,66 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка Республики Казахстан.
Как сообщили в Нацбанке, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов США.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за февраль составили 590 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 226 млн долларов США, или порядка 9% от общего объема рынка.
Отмечается, что валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил.
Согласно прогнозам экспертов, в марте фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. Предварительно на основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов Национальным банком планируется продажа валюты в размере от 750 до 850 млн долларов США, в зависимости от тенговых поступлений.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.
Напомним, инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане.
01.03.2023, 08:39 2616
Избыточные требования к бизнесу сократят в нефтегазовой отрасли Казахстана
Фото: pixabay.com
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 800 избыточных требований к бизнесу сократят в нефтегазовой отрасли Казахстана. Об этом стало известно в ходе заседания Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что нефтегазовая промышленность остается одной из основных отраслей экономики республики. С момента обретения независимости объем добычи нефти и газового конденсата в стране вырос более чем в три с половиной раза: с 25 млн до 90 млн тонн в год. По данным ОПЕК, Казахстан сегодня входит в топ-10 экспортеров нефти.
В целом наша нефтегазовая отрасль активно развивается и следует мировым трендам. Для этого принимаются необходимые меры, начиная от повышения эффективности добычи до расширения перерабатывающих производств", - сказал он.
Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что для привлечения дополнительных инвестиций в геологоразведку был внедрен улучшенный модельный контракт, предусматривающий пакет регуляторных и фискальных преференций для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов, в том числе газа. В 2023 году уже подписан первый такой контракт с объемом инвестиций $6 млрд. Прорабатывается подписание еще одного с ожидаемыми инвестициями на уровне порядка $2 млрд.
Кроме того, приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов в отрасли. В текущем году работа по облегчению процедур в сфере недропользования для быстрого ввода месторождений в эксплуатацию будет продолжена.
По данным пресс-службы правительства, в рамках переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью активно развивается нефтегазохимическая промышленность. В частности, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым меркам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн, который позволяет полностью покрыть внутреннюю потребность республики. Дополнительно реализуются еще четыре крупных проекта по производству полиэтилена, бутадиена и его производных, полиэтилентерефталата на сумму инвестиций $12 млрд.
В дальнейшем Минэнерго планирует принимать меры по импортозамещению и взаимоувязке потребностей различных отраслей национальной экономики с возможностями нефтегазохимической промышленности, внедрению стандартов на новую продукцию и совершенствованию нормативной базы.
Премьер-министр указал, что все эти шаги нужно предпринимать уже сейчас на уровне подзаконных актов, не дожидаясь разработки отдельного закона.
В ходе заседания участники обсудили вопросы налогообложения, развития геологии, соблюдения экологических требований, экспорта нефти, повышения прозрачности отрасли в целом и ряд других. По каждой теме руководители Минэнерго, Минэкологии, Мининдустрии и других ведомств озвучили детальные комментарии и пояснения.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что динамичное развитие нефтегазовой отрасли является важным процессом для всей экономики. В этой связи он обозначил необходимость ускорить применение улучшенного модельного контракта для привлечения дополнительных инвестиций и продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.
В ближайшее время по нефтегазовой отрасли планируется сократить порядка 800 различных избыточных требований. Эти меры принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и национальной палатой "Атамекен". Правительство готово и далее работать в таком конструктивном ключе", - подчеркнул премьер-министр.
В заключение Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики учесть озвученные на заседании предложения и найти пути решения поднятых проблем с соблюдением баланса между интересами государства и частных инвесторов.
В заседании совета приняли участие руководители центральных госорганов, президиума и ключевых комитетов НПП "Атамекен", представители крупных отраслевых союзов, ассоциаций и частных компаний, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК и др.
28.02.2023, 18:21 10906
Объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума
В 2022 году объем грузоперевозок составил свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году
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Пекин. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине состоялась встреча руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГК "Китайские железные дороги", сообщили в пресс-служба нацкомпании.
На встрече отмечено, что объем перевозок грузов между двумя странами демонстрирует позитивную динамику. Грузоперевозки в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году", - сообщается в пресс-релизе.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества по вопросам развития международных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан. Особое внимание уделено вопросам импорта из КНР.
На встрече также было уделено большое внимание новым проектам. В частности, рассмотрены вопросы модернизации участка Достык - Мойынты и строительства третьего железнодорожного погранперехода на участке Бахты - Тачэн.
Напомним, в минувшем году перевозки по коридору Китай - Азия - Европа за месяц увеличились на 218%. Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию.
28.02.2023, 17:48 11816
Свыше 23 млн тонн нефти планирует добыть "КазМунайГаз" в 2023 году
Компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. Глава государства заслушал отчет об основных производственных итогах нацкомпании за 2022 год, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам Мирзагалиева, компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году "КазМунайГаз" планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти.
Глава государства также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Данный проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.
Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил президенту о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.
Президент был также проинформирован об исполнении его поручения по развитию "зеленых проектов".
Отдельно руководитель "КазМунайГаза" рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенних полевых работ.
Ранее сообщалось, что казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы.
28.02.2023, 15:34 14176
Новому терминалу алматинского аэропорта гарантировали способность выдержать 10-балльное землетрясение
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство нового терминала аэропорта Алматы завершено на 45%, продолжение планируется на август 2024 года, сообщил сегодня на пресс-брифинге, посвященном деятельности воздушной гавани, президент аэропорта Эрсой Альп Эр Тунга.
По его словам, взлетно-посадочная полоса будет продлена до нового терминала. Также в нем будут созданы дополнительные выходы к самолетам, всего их будет 6. Также планируется увеличить количество парковочных мест с 533 до 1000.
Новый терминал рассчитан на 2,7 миллиона пассажиров.
Мы надеемся, что скоро завершится строительство и мы будем оказывать более качественные услуги, которые заслуживают жители города Алматы", - подчеркнул президент аэропорта.
Он также рассказал, что терминал строится в соответствии с риском 10-балльного землетрясения.
Мы хотим, чтобы здание было безопасно на 100%, строим его в соответствии со всеми стандартами и готовы к любому землетрясению", - заявил Эр Тунга.
Что касается реконструкции снесенного VIP-терминала, Эр Тунга рассказал, что все исторические части помещения имеют 3D-макеты, точно передающие оригинал. Их промаркировали и хранят в специальном помещении. Реконструкцию планируется завершить летом 2023 года.
Он также сообщил, что минувший год стал рекордным для Международного аэропорта Алматы.
23 декабря 2022 года аэропорт Алматы встретил своего 7-миллионного пассажира. Данное событие является историческим как для аэропорта, так и для города Алматы. Впервые за всю историю существования аэропорта пассажиропоток достиг 7 млн человек", - рассказал руководитель воздушной гавани.
Он отметил, что в 2023 году ожидается увеличение пассажиропотока до 8 млн человек.
Напомним, снос VIP-терминала Алматинского аэропорта 1936 года постройки, признанного памятником архитектуры, вызвал большое возмущение общественности. Мажилисмен Константин Авершин в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова отметил, что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов.
Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.
В пресс-службе аэропорта пообещали, что перенос VIP-терминала на новое место будет осуществлен с сохранением первоначального облика и всех декоративных элементов.
28.02.2023, 10:23 18826
"КазТрансОйл" отправила первую партию нефти в Германию
Фото: t.me/samrukazynaofficial
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "КазТрансОйл" сообщила о сдаче 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти", сообщает фонд "Самрук-Казына".
Казахстанская нефть будет направлена до пункта сдачи "Адамова застава" (нефтепровод "Дружба") для дальнейшей поставки в Германию, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
В "КазТрансОйл" напоминают, что ранее направили заявку на транспортировку по этому сухопутному маршруту 1,2 млн тонн казахстанской нефти в 2023 году. Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами РК и РФ.
В январе-сентябре 2022 года поставки казахстанской нефти в Германию выросли на 11% г/г, до 6,7 млн тонн, и стали третьим по значимости источником нефтяного импорта ФРГ. Основной маршрут поставок проходит по морю через Новороссийск (нефтепровод КТК) до итальянского Триеста и затем по Трансальпийскому нефтепроводу (TAL) в Баварию", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 23 февраля "КазТрансОйл" начала прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.
Ранее Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
28.02.2023, 08:39 20501
С 15 марта Шымкентский НПЗ остановится на капитальный ремонт
Фото: Минэнерго РК
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Шымкент. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 15 марта начнется плановый ремонт. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.
По данным Минэнерго, в соответствии с утвержденным в декабре 2022 года графиком текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период 15 марта - 9 апреля 2023 года для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой, восстановлением его отдельных частей и их регулировкой.
Законом о гражданской защите РК требуется проведение планово-предупредительных ремонтов НПЗ РК (ППР) для обеспечения промышленной безопасности и освидетельствования технологического оборудования и трубопроводов, энергетического оборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов, сообщает Казинформ.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области после возобновления работы установки каталитического крекинга на АНПЗ наблюдавшаяся несколько дней проблема с нехваткой сжиженного газа решена.
10 февраля 2023 года ПНХЗ временно приостановил производство дизельного топлива в связи с обнаружением неполадок. С 14 февраля Павлодарский нефтехимзавод возобновил производство дизельного топлива после ремонта.
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