06.08.2023, 09:29 52651
Казахстан и Афганистан договорились развивать сотрудничество в банковском секторе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Афганистан договорились развивать сотрудничество в банковском секторе и реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи подписали протокол о намерениях", - проинформировали в пресс-службе.
Стороны договорились приложить все усилия для создания благоприятных условий бизнесу наших стран с целью доведения объема взаимной торговли до $3 млрд.
Также Астана и Кабул продолжат работу по увеличению поставок казахстанских нефтепродуктов, муки, пшеницы, подсолнечного масла на рынок Афганистана на взаимовыгодных условиях.
Кроме того, представители двух стран рассмотрят вопрос о предоставлении преференциальных транспортных и транзитных тарифов через Афганистан и Казахстан друг другу. Стороны выразили готовность проработать альтернативные и более выгодные маршруты доставки продукции на казахстанский и афганский рынки, а также сотрудничество в формате "Запад - Запад".
Для увеличения взаимной торговли Астана и Кабул намерены изучить вопрос создания торгово-логистического терминала на афганско-туркменской границе и предоставления преференциальных условий и услуг обеим странам.
В этой связи планируется провести трехсторонние переговоры с участием Казахстана, Афганистана и Туркменистана по вопросам транзита и логистики", - сообщили в пресс-службе.
Представители правительственных и бизнес-кругов выразили уверенность в необходимости разработки нового транспортно-транзитно-торгово-инвестиционного соглашения между странами. Казахстан и Афганистан намерены развивать сотрудничество в банковском и телекоммуникационном секторах, рассмотреть возможность реализации инвестпроектов в горнодобывающей промышленности, сельском и водном хозяйстве, в сфере энергетики, логистики, железных дорог, здравоохранения, образования и других.
Помимо этого, стороны будут содействовать открытию постоянно действующих выставочных центров казахстанских товаров и услуг в городе Герате и афганских товаров и услуг в городе Алматы или другом городе РК.
Для ускорения торгово-экономического взаимодействия достигнута договоренность о создании совместной торговой палаты и совместного комитета по развитию торгово-экономического сотрудничества и решению проблемных вопросов", - добавили в пресс-службе.
Ранее для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал Торгового дома Казахстана в Герате.
новости по теме
09.08.2023, 16:00 2766
В Казахстане аренда жилья подорожала почти на 29% за год
Рассказать друзьям
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 28,6%, сообщает Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
При этом за год цены продажи нового жилья повысились на 4,3%, а на квартиры вторичного рынка снизились на 0,7%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау - на 18%, Семее - на 16%, Павлодаре на 15,5%.
По данным бюро, на вторичном рынке жилья города-лидеры по росту цен Семей (29,5%), Актобе (22,5%), Кызылорда (19%), Костанай (16,6%), на рынке аренды жилья - Алматы (43,1%), Петропавловск (40,3%), Кокшетау (37,1%), Конаев (36,1%).
В июле 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 34 225, из них 8781 по индивидуальным домам и 25 444 по квартирам в многоквартирных домах.
По сравнению с июнем 2023 года (29 880) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 14,5%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6675 - 19,5%) и Алматы (5217 - 15,2%), а также Карагандинская область (3118 - 9,1%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 425 единиц (1,2%)", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что в сравнении с июнем 2023 в июле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в городе Астане (на 47,6%), Туркестанской области (на 39,4%) и области Улытау (на 23,9%), наибольший спад за месяц наблюдается в Костанайской (на 8,1%), Кызылординской (на 5,5%) и Атырауской областях (на 3,1%).
Также по сравнению с июнем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 15,7% (на 3451 сделок). Всего в июле по квартирам совершено
25 444 сделок - это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июле их было оформлено 9 779. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,8%), Алматы (18,3%) и Карагандинскую область (10%)", - заявили в бюро.
По сравнению с июнем 2023 года в июле количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 11,3% (на 894 сделок) и составило 8781. Положительный показатель наблюдается во всех регионах страны.
Количество сделок купли-продажи жилья за июль 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 30 393 сделок. Самое большое увеличение наблюдается в городе Астане (на 52%).
Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в Восточно-Казахстанской области (25,6%). Уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-июля 2023 года к январю-июлю 2022 года и составляет 33,7%", - добавили в Бюро национальной статистики.
Напомним, инфляция в Казахстане замедлилась до 14% в июле.
09.08.2023, 12:51 5766
Требования к выдаче микрокредитов ужесточили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов", - говорится в информации.
В целом принятая концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная указом президента, призвана оптимизировать регуляторную нагрузку субъектов рынка микрофинансирования, в том числе за счет дифференциации пруденциальных нормативов.
В частности, ввиду низкого уровня кредитных рисков как для самих ломбардов, так и для потребителей финансовых услуг постановлением исключены требования к ломбардам по соблюдению минимального размера собственного капитала и коэффициента левереджа.
Также для стимулирования кредитования микрофинансовыми организациями субъектов МСБ снижены показатели риск-взвешивания залоговых микрокредитов на предпринимательские цели при расчете достаточности собственного капитала микрофинансовой организации со 100% до 50%.
В АРРФР напомнили, что постановление введено в действие с 1 июля 2023 года.
Напомним, 14 марта президент подписал указ по снижению закредитованности населения. В нем президент поручил АРРФР принять меры по ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения, а банкам второго уровня, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам выработать планы по урегулированию проблемных кредитов населения.
В апреле сообщалось, что казахстанцы задолжали банкам более триллиона тенге. В 2022 году объем просроченной задолженности банкам только по физическим лицам вырос на 45%.
09.08.2023, 12:02 6911
Устойчивый рост верблюдоводства в Казахстане: поголовье выросло на 4%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается устойчивый рост верблюдоводства: за год поголовье выросло на 4,4% и насчитывает 282,3 тысячи верблюдов.
По данным Energyprom, в региональном разрезе наибольшее поголовье было зафиксировано в Мангистауской области: 89 тысяч верблюдов, плюс 4,2% за год. На второй и третьей строчках расположились Кызылординская (63,7 тысячи верблюдов) и Туркестанская (42,7 тысячи верблюдов) области. На тройку лидирующих регионов пришлось 69,2% всего поголовья страны.
Падеж верблюдов за полгода уменьшился на заметные 16,3%, до 374 особей. В текущем году падеж был зарегистрирован только в 7 регионах. Сразу 65% всего падежа пришлось на одну лишь Мангистаускую область.
При этом приплод вырос на 1,5%, до 46,9 тысячи верблюжат. На каждые 100 маток приходилось 34 верблюжонка - столько же, сколько и годом ранее.
В текущем году было забито в хозяйстве или реализовано на убой 6,3 тысячи тонн верблюдов (на 3,3% больше, чем в прошлом году), реализовано в убойном весе - 3,3 тысячи тонн (плюс 3,1%).
Больше всего верблюдов в живом и убойном весе реализовали на убой в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.
Ранее на отсутствие субсидирования в отрасли верблюдоводства пожаловались фермеры Западно-Казахстанской области, сообщает "Хабар 24". Регион - один из ведущих по разведению двугорбых, производству шубата и верблюжатины. Если общее поголовье этих животных в стране превышает 270 тысяч, то большая часть приходится именно на Западно-Казахстанскую область.
По данным же Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Западно-Казахстанской области насчитывается всего 2,6 тысячи верблюдов - на 1,6% меньше, чем годом ранее.
По итогам первого полугодия 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих составили 78,4 млн тенге - сразу на 33,5% меньше, чем годом ранее.
Инвестиции в секторе наблюдались только в трех регионах. Наибольший объем вложений пришелся на Туркестанскую область: 70,3 млн тенге против всего 600 тысяч тенге годом ранее. В Мангистауской области инвестиции в верблюдоводство составили 4,5 млн тенге, в Алматинской - 3,6 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане, несмотря на принимаемые меры, обеспеченность кормами для скота не достигает 100%. На сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами - 60%, концентрированными кормами - 50%.
09.08.2023, 09:26 9236
Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
На сегодняшний день в движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находятся 1047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем", - проинформировали в МИИР.
В ведомстве отметили, что перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно, перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.
План перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тысячи тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тысячи тонн, или 27% от месячного плана.
Необходимо отметить, что на начало августа этого года план налива бензина составил:
- по Атыраускому НПЗ - 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95.
- по Шымкентскому НПЗ - 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95.
- по Павлодарскому НПЗ - 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.
Напомним, с июля на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. В НК КМГ отмечали, что данная проблема связана с логистикой.
Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что наметился тренд на появление дефицита бензина марки АИ-95.
Министр отметил, что в Казахстане могут вырасти цены на бензин АИ-95.
08.08.2023, 17:34 16771
На 64% за год подорожали канцтовары в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 64% за год подорожали канцелярские принадлежности, сообщает Бюро национальной статистики.
По сравнению с июлем прошлого года цены на канцелярские принадлежности в июле 2023 года подорожали на 64,4%", - проинформировали в бюро.
В частности, школьные тетради подорожали на 77,2%, ручка шариковая - на 38,6%, цветные карандаши - на 41,9%, альбом для рисования - на 44,1%.
Напомним, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза.
Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, была в пределах 100 тысяч тенге. Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная.
Тот факт, что сумма в 100 тысяч тенге очень ощутима для семейного бюджета многих семей, подтверждают и следующие цифры: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 77,6% семей с детьми до 16 лет в Казахстане имеют среднедушевые доходы, используемые на потребление, до 100 тысяч тенге. Семей с детьми, которые могут себе позволить тратить в месяц от 100 тысяч до 150 тысяч тенге, всего 15,8%, более 150 тысяч тенге - 6,6%.
08.08.2023, 15:15 18866
В Казахстане более 500 гидротехнических сооружений требуют ремонта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проведенных обследований установлено, что 510 гидротехнических сооружений требуют ремонта, заявила в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.
Вместе с тем в целях подготовки к паводковому периоду 2024 года бассейновыми инспекциями после вегетационного периода будут организованы комиссионные обследования ГТС на предмет безопасной эксплуатации", - сообщила министра.
По ее данным, на 1 июля на территории республики насчитывается 1478 подпорных гидротехнических сооружений (водохранилищ - 342, дамб - 219, плотин - 485, гидроузлов -119, прудов - 313), из них в республиканской собственности - 333, в коммунальной - 895, в частной - 228, бесхозных - 22.
Министерством неоднократно в адрес акиматов регионов направлялись письма о необходимости проведения процедуры принятия на баланс бесхозных ГТС. Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с принятием на баланс ГТС имеются факты выявления новых бесхозных ГТС. На сегодняшний день бесхозные ГТС Актюбинской и Восточно-Казахстанских областей согласно статье 242 Гражданского кодекса РК проходят процедуру принятия в коммунальную собственность через органы судов", - заявила Зульфия Сулейменова.
Также, подчеркнула министр, на 206 ГТС, находящихся в республиканской собственности, требуется проведение многофакторного обследования и разработка декларации безопасности плотин.
В 2023 году выделены из республиканского бюджета денежные средства в размере 652,7 млн тенге на проведение многофакторного обследования на 13 объектах и составление декларации безопасности плотин на 15 объектах", - добавила глава Минэкологии.
Между тем, по данным акимата Алматы, в бюджете города в текущем году предусмотрено 20 млрд тенге на ремонт 230 улиц. В прошлом году сумма составила 17,5 млрд тенге.
08.08.2023, 12:04 21491
Казахстан выступит с инициативой по обеспечению безопасной работы порта в Новороссийске
Фото: cpc.ru
Рассказать друзьям
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен выступить с инициативой по обеспечению безопасной работы порта на Черном море, соответствующее поручение дал глава правительства, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе страны Евросоюза, сообщает Sputnik.kz.
Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Европейского союза", - сказал Саткалиев в кулуарах правительства.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что военно-морская база в порту была атакована украинскими морскими дронами.
07.08.2023, 18:51 32586
Зарплаты каких специалистов сильнее всего выросли в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики АСПР РК предоставило информацию о зарплатах в Казахстане.
Медианное значение заработной планы во ІI квартале 2023 года составило 240 779 тенге (по оценке), среднее значение - 365 502 тенге.
Рост к соответствующему кварталу 2022 года в номинальном выражении составил 17,1%, в реальном выражении - на 1,2%.
По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост отмечен в таких отраслях, как:
- информация и связь - 36%;
- транспорт и складирование - 24,6%;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 23,7%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт авто - 21,8%;
- образование - 10,2%.
Напомним, с 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получают 100-процентную надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято правительством РК в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда.
Читаемое
09.08.2023, 10:06Из резерва правительства намерены выделить 1,2 миллиарда тенге для охраны лесов от пожаров 09.08.2023, 11:0613211Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область 09.08.2023, 11:2610761В Алматы может исчезнуть парк возле реки Есентай 09.08.2023, 09:479531Сбивший насмерть двух человек и оставивший на дороге ребенка в коляске водитель задержан в СКО 09.08.2023, 09:268776Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе 03.08.2023, 19:27117601Синоптики прогнозируют 42-градусную жару и сильные дожди в Казахстане 04.08.2023, 11:47117121Уроки "Аккента": еще в ряде жилых комплексов Алматы нет аварийных выходов 04.08.2023, 13:34116661Ушел из жизни один из основателей ансамбля "Дос-Мұқасан" 03.08.2023, 19:13113321В Минпросвещения рассказали, какие документы нужны для зачисления ребенка в детсад 04.08.2023, 21:12107811В Алматы часть жителей четырех районов останутся без горячей воды 10.07.2023, 15:34202346В Казахстане завершилось ЕНТ 29.07.2023, 18:29161646Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев 10.07.2023, 11:50156306В Китае при нападении на детский сад погибли шесть человек 19.07.2023, 13:35149146Прием заявлений на участие в августовском ЕНТ начался в Казахстане 20.07.2023, 12:13140581Изменения по некоторым школьным предметам введут в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?