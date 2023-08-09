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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Афганистан договорились развивать сотрудничество в банковском секторе и реализации инвестпроектов, - Казахстан и Афганистан договорились развивать сотрудничество в банковском секторе и реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи подписали протокол о намерениях", - проинформировали в пресс-службе.





Стороны договорились приложить все усилия для создания благоприятных условий бизнесу наших стран с целью доведения объема взаимной торговли до $3 млрд.





Также Астана и Кабул продолжат работу по увеличению поставок казахстанских нефтепродуктов, муки, пшеницы, подсолнечного масла на рынок Афганистана на взаимовыгодных условиях.





Кроме того, представители двух стран рассмотрят вопрос о предоставлении преференциальных транспортных и транзитных тарифов через Афганистан и Казахстан друг другу. Стороны выразили готовность проработать альтернативные и более выгодные маршруты доставки продукции на казахстанский и афганский рынки, а также сотрудничество в формате "Запад - Запад".

Фото: primeminister.kz

Для увеличения взаимной торговли Астана и Кабул намерены изучить вопрос создания торгово-логистического терминала на афганско-туркменской границе и предоставления преференциальных условий и услуг обеим странам.





В этой связи планируется провести трехсторонние переговоры с участием Казахстана, Афганистана и Туркменистана по вопросам транзита и логистики", - сообщили в пресс-службе.





Представители правительственных и бизнес-кругов выразили уверенность в необходимости разработки нового транспортно-транзитно-торгово-инвестиционного соглашения между странами. Казахстан и Афганистан намерены развивать сотрудничество в банковском и телекоммуникационном секторах, рассмотреть возможность реализации инвестпроектов в горнодобывающей промышленности, сельском и водном хозяйстве, в сфере энергетики, логистики, железных дорог, здравоохранения, образования и других.





Помимо этого, стороны будут содействовать открытию постоянно действующих выставочных центров казахстанских товаров и услуг в городе Герате и афганских товаров и услуг в городе Алматы или другом городе РК.





Для ускорения торгово-экономического взаимодействия достигнута договоренность о создании совместной торговой палаты и совместного комитета по развитию торгово-экономического сотрудничества и решению проблемных вопросов", - добавили в пресс-службе.



