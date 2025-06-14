13.06.2025, 16:27 45981
Проект по добыче сложноизвлекаемого газа Казахстан реализует совместно с крупной китайской компанией
Проект реализуется на месторождении "Созак"
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстана Олжас Бектенов и президент компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао обсудили реализацию проекта добычи газа на месторождении "Созак", сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Премьер Казахстана и глава Geo-Jade Petroleum обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации проекта по добыче сложноизвлекаемого газа. Данный проект реализуется на месторождении "Созак" в Кызылординской области.
Как отметили в кабмине РК, Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества на взаимовыгодных условиях и в раскрытии потенциала нетрадиционных ресурсов для укрепления энергетической безопасности и обеспечения экономического роста страны.
По итогам обсуждения стороны отметили, что работы будут продолжены на уровне рабочих групп.
Geo-Jade Petroleum - крупнейшая китайская компания по разведке, добыче нефти и газа, которая работает в Казахстане более 10 лет. Ранее компанией реализован в РК ряд крупных проектов на сумму свыше $3 млрд и создано порядка 1 тыс. постоянных рабочих мест для местного населения.
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13.06.2025, 16:41 44131
Увеличение добычи углеводородов обсудили Токаев и глава ExxonMobil
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что корпорация ExxonMobil является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.
Он подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли. Также глава государства сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства.
В свою очередь Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов "Тенгиз", "Кашаган" и КТК.
Напомним, в марте делегация Минэнерго РК на CERAWeek 2025 провела серию стратегически важных встреч с руководством крупнейших мировых энергетических компаний - Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni и Honeywell. Стороны обсудили объемы добычи углеводородов, ускорение развития газоперерабатывающих мощностей, привлечение инвестиций в геологоразведку, внедрение передовых технологий и развитие возобновляемых источников энергии.
12.06.2025, 15:18 156106
Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Иран до 2 млн тонн в год
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экспорта зерновых культур обсудил в Астане министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров с министром сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Голамрезой Нури Гезелдже, сообщили в Минсельхозе Казахстана.
В ходе встречи было заявлено, что с сентября 2024 года Казахстан уже поставил в Иран 960 тыс. тонн зерна нового урожая, что в 17 раз превышает показатели аналогичного периода предыдущего сезона. В планах - довести объем экспорта пшеницы до 2 млн тонн и ячменя до 1 млн тонн в год.
Казахстан способен ежегодно поставлять до 500 тыс. тонн подсолнечного масла и шрота. Наряду с этим перспективным направлением остается развитие инвестиционного партнерства, особенно в сфере глубокой переработки сельхозпродукции", - сказал глава МСХ Казахстана.
Также стороны рассмотрели вопросы наращивания взаимной торговли.
По итогам 2024 года товарооборот в аграрной сфере между двумя странами составил 220,1 млн долларов, увеличившись на 33,2% по сравнению с 2023 годом. За первые четыре месяца 2025 года этот показатель вырос на 139% и достиг 151,1 млн долларов, при этом экспорт казахстанской продукции утроился, составив 116,7 млн долларов", - привели данные в Минсельхозе, отметив, что основу поставок составляют ячмень, масличные, мясо, растительное масло, кукуруза и бобовые.
Министр сельскохозяйственного джихада Ирана выразил готовность к расширению сотрудничества, в том числе технологическому.
Иран заинтересован в наращивании закупок зерна, в первую очередь пшеницы и ячменя. Мы готовы заключать долгосрочные контракты с казахстанскими поставщиками, а также делиться опытом и технологиями - от инженерных систем орошения до ветеринарных решений и генетики племенного скота. Иранские компании успешно работают в Казахстане, и мы видим большой потенциал для расширения инвестиционного участия", - подчеркнул Голамреза Нури Гезелдже.
В заключение Сапаров добавил, что агропромышленный комплекс станет одной из ключевых опор в достижении цели по увеличению взаимной торговли Казахстана и Ирана до 3 млрд долларов.
В Минсельхозе добавили, что Зерновой союз Казахстана и Ассоциация кормовой промышленности Ирана договорились о развитии торговли зерновыми, кормами и добавками, а также использовании иранской портовой инфраструктуры для логистики продукции. Также подписан меморандум между ТОО "Темиртау Трейд" и Ассоциацией кормовой промышленности Ирана в области поставок сельскохозяйственной продукции.
12.06.2025, 12:28 174311
Как будет действовать новый закон об эндаумент-фондах в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили новый закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, передает корреспондент агентства.
Нормы закона формируют правовую основу для создания фондов, цель которых - поддержка науки, образования, культуры и экологических проектов за счет инвестдоходов, а не только разовых пожертвований", - сообщили в сенате.
Согласно законопроекту, фонды создаются в форме некоммерческой организации. Имущество фондов может включать деньги, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальную собственность. При этом может расходоваться только инвестиционный доход, а не сам вклад.
Также вводятся требования к прозрачности, подотчетности и управлению - попечительский совет, внутренний аудит и контроль происхождения средств.
Предполагается, что одобренные нормы снизят лимиты расходов на администрирование. В перспективе при правильной организации работы фонды могут стать устойчивым источником поддержки для университетов, научных центров и региональных инициатив.
12.06.2025, 08:49 191291
ВВП Казахстана за январь-май вырос на 6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь-май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.
По данным ведомства, промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активной добыче руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетысуская области, на 14,1% - Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.
Сельское хозяйство показало рост на 4% (против 3,9% в январе-апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) - в основном за счет наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Абайской - 3,6%, в Костанайской - 4,8%.
Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объемы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объемы работ благодаря масштабным проектам - школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской области - 57,8%, в Астане - 51,8%, в Туркестанской области - 46,6%.
Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).
Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.
Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная - 6,5%.
В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская область (+48,9%) и Шымкент (+23,1%).
Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг интернета (+13,9%).
Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% - это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта (+17%) и транспортировки по трубопроводу(+13,8%). Особо высокие темпы в Жетысуской (+39,1%), Абайской (+17,7%) и Актюбинской областях (+11,3%).
11.06.2025, 14:05 293606
Нефть, газ и уран готов поставлять Казахстан в Словакию
Фото: КТК
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества, сообщает Акорда.
Выступая перед представителями СМИ, Касым-Жомарт заявил, что между Казахстаном и Словакией отмечается устойчивый рост взаимной торговли, в стране успешно работают более 30 словацких компаний. Он сообщил, что с Робертом Фицо они обсудили вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота.
Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия. В этом контексте ключевую роль играет межправительственная комиссия. Я предложил повысить уровень ее сопредседателей до уровня министров. Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Также мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. Имеется значительный потенциал для сотрудничества в военно-технической области", - рассказал президент.
Кроме того, стороны обсудили возможность совместного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора.
Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли", - отметил президент.
Также глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в изучении передового опыта Словакии в управлении водными ресурсами и готов к совместной работе.
Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено обеспечению прав и социальной защите граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования. Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, на сегодняшних переговорах также были рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.
Мы выразили общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами. Обе стороны считают, что все споры должны решаться исключительно мирным путем. Укрепляются связи наших стран в рамках международных организаций. В частности, мы координируем усилия в рамках таких структур, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наши позиции по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи", - подытожил глава государства.
Напомним, два морских порта Болгарии намерены присоединиться к проекту Транскаспийского международного коридора.
11.06.2025, 11:32 301261
В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.
Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.
В тестовом режиме на предприятии заработал комбикормовый завод, перерабатывающий тысячу тонн зерна в сутки. ТОО "Мемолюкс" нарастило объемы хранения зерна до 75 тысяч тонн. Новые объекты обеспечили работой 98 специалистов.
Как следствие, введение проекта станет очередной ступенью экономического роста и развития экспортного потенциала СКО. Это позволит региону нарастить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе страны", - отметил руководитель.
Директор предприятия также подчеркнул, что компания выполняет стратегическую задачу в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Мы являемся официальным представителем Казахстана по ШОС в сфере экспертизы зерновых культур. Здесь проходят тестирование и сертификация продукции, предназначенной для стран - участниц ШОС", - заявил Фан Лунфей.
Казахстанско-китайское сотрудничество в рамках создания агропромышленного кластера началось со строительства завода по переработке масличных культур - ТОО "Тайынша-Май". Мощность производства, запущенного еще в 2016 году, 300 тысяч тонн маслосемян в год или до тысячи тонн сырья в сутки. Предприятие оснащено современным оборудованием европейского. производства. Многие процессы автоматизированы.
Основное сырье, с которым работают на заводе - лен, подсолнечник и рапс. Рапсовое масло экспортируют в Китай, так как оно высоко ценится китайскими потребителями. Так же отправляют жмых и шрот, которые в дальнейшем используют для комбикормов. Комбикорма реализуют и на казахстанском рынке.
В 2024 году агропромышленный кластер Тайыншинского района дополнен еще несколькими звеньями. Одно из них - мельница, мощностью 300 тонн в сутки. Здесь выпускают муку экстракласса.
До конца года компания планирует запустить второю очередь мельничного комплекса. Его мощность которого составит 500 тонн муки в сутки.
11.06.2025, 11:30 299731
"Казпочту" возглавил Бекежан Жакеев
Ранее он занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах
Фото: igtipc.org
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления акционерного общества "Казпочта" назначен Бекежан Жакеев, сообщает национальный оператор почтовой связи РК.
Бекежан Искандарович имеет 22-летний опыт в правовой, финансовой и инвестиционной сферах", - отметили в пресс-службе.
Ранее он занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах. Также работал заместителем председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
Ранее экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова стала советником президента Казахстана.
10.06.2025, 18:03 292651
Высокотехнологичный завод по производству медизделий открылся в Алматы
Открытие завода стало значимым шагом в развитии отечественной промышленности и медицинской инфраструктуры
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" в Алматы состоялось открытие нового высокотехнологичного завода по производству медицинских изделий, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Предприятие охватывает весь производственный цикл: от проектирования и клинической апробации до упаковки и стерилизации. На площади 7000 квадратных метров размещены современные производственные линии, лаборатория и складские помещения. Производственные процессы включают экструзию, литье под давлением, фрезеровку, сборку, упаковку и стерилизацию в условиях чистого производства класса H14", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что открытие завода стало значимым шагом в развитии отечественной промышленности и медицинской инфраструктуры, а также укреплении экспортного потенциала Казахстана в сфере медицинских изделий.
В ходе церемонии открытия доктор медицинских наук председатель совета директоров Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжолова отметила, что продукция завода уже используется в родовспоможении.
В частности, предприятие наладило производство зажимов для новорожденных, ранее недоступных на отечественном рынке", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что предприятие по производству "зеленого" алюминия создадут в Казахстане.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?