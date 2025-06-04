Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи

Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая ознакомились с Актауским заводом по производству дорожного битума, передает корреспондент агентства.





Используемая в переработке особая по своим свойствам нефть с месторождения Каражанбас позволяет производить, по оценкам экспертов, один из лучших в странах СНГ дорожный битум высочайшего качества. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, который ориентирован на производство окисленного дорожного битума и модифицированного - инновационного продукта, не имеющего аналогов в республике. Такое преимущество дает нам значительный импульс для дальнейшего планомерного развития", - выступил генеральный директор предприятия Сун Гуантао.





Kazakhstan Today

По его словам, битум актауского завода применялся при строительстве практически всех стратегических автодорог Республики Казахстан, включая трассу Западная Европа - Западный Китай. Охвачено уже порядка 45% всего битумного рынка в стране, при этом руководство завода высоко оценивает перспективы дальнейшего развития.





Мы продолжаем наращивать темпы производства фасованного битума, в частности в биг-бэгах, которые позволяют максимально сохранять исходное качество при транспортировке в любую точку мира", - дополнил глава компании.





Битумный завод в Актау перерабатывает 1,5 миллиона тонн нефти и производит порядка 750 тысяч тонн битума.





Битум является сезонным продуктом, он производится с весны до конца осени. Так как ранней весной производство не всегда в полном масштабе загружено, поэтому 100-процентной производственной мощности на сегодня завод пока не может достичь. Поэтому нужно развивать такие направления, как битумохранилище и фасованный битум", - сообщил первый заместитель генерального директора Талгат Муканов.





Kazakhstan Today

Он отметил, что сегодня завод не экспортирует битум, но предприятие "уже готово идти на экспорт". Первостепенной задачей является закрытие внутренней потребности Казахстана - обеспечить все инфраструктурные дорожные объекты отечественным битумом. Сейчас компания занимает около 50% рынка Казахстана по производству битума, в будущем планируется нарастить производство еще на 50%.





В будущем, я думаю, перспектива на экспорт у нас есть. Мы как раз-таки можем производить битум по стандарту ГОСТ, который используется в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане - на всем постсоветском пространстве. Также мы провели проверку на соответствие европейскому стандарту качества. Сейчас мы ведем переговоры с Румынией насчет поставки битума. Нужно просчитать цену с учетом логистики, насколько это будет выгодно", - проинформировал замдиректора.





Как сказал Талгат Муканов, у предприятия были периоды, когда битум малыми партиями направляли в Китай и Узбекистан.





Весь процесс переработки нефти, сжигания газов герметичен. В соответствии со стандартами все необходимые установки у нас имеются. Все вредные газы сжигаются в термической печи при температуре 800 градусов, после которой вредных веществ не образуется", - обратил внимание замглавы предприятия.





Он подчеркнул, что данный проект является хорошим примером сотрудничества Китая и Казахстана, ведь оно заключается не только в совместной торговле полезными ископаемыми, но и в развитии глубокой переработки, производстве продукта с добавленной стоимостью, соответственно, развитии экономики Казахстана - обеспечении национальной безопасности по своим продуктам. "Дружба Казахстан и Китая нацелена не только на какие-то выгоды, но и на развитие потенциала страны", - сказал Талгат Муканов.





Kazakhstan Today

ТОО "СП" CASPI BITUM" - крупнейший производитель дорожного битума в Республике Казахстан. Завод специализируется на переработке нефти с месторождения Каражанбас.





Совместное предприятие ТОО "СП "CASPIBITUM" было учреждено в 2009 году казахстанским АО "KazakhstanPetrochemicalIndustries" (50%) и китайским ТОО "CITICKazakhstan" (50%). Битумный завод запустили в 2013 году в рамках телемоста "Карта индустриализации Казахстана".





5 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония запуска Актауского битумного завода ТОО "СП "Caspi Bitum" после завершения масштабной модернизации. Генеральным подрядчиком выступила компания CITIC Construction. Благодаря эффективной организации работы, включая круглосуточный режим и привлечение более 220 специалистов, строительно-монтажные работы, начатые в ноябре 2024 года, удалось завершить на месяц раньше графика.





В результате модернизации годовая мощность завода по переработке нефти увеличена с 1 до 1,5 миллиона тонн, а производство битума - с 500 до 750 тысяч тонн.





Проект был сфокусирован на обновлении основной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Одной из ключевых и наиболее технически сложных операций проекта стала установка 140-тонной новой вакуумной колонны высотой почти 40 метров. Обновленный завод сможет стабильно снабжать рынок высококачественным битумом, удовлетворять внутренний спрос и снижать зависимость от импорта", - отметили на предприятии.