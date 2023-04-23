22.04.2023, 20:30 9936
Казахстан начал отгрузку нефти из Джейхана в Румынию
Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между АО "НК "КазМунайГаз" и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начал процесс отгрузки нефти для нефтеперерабатывающего завода PETROMIDIA, находящегося в Румынии и принадлежащего АО "НК "КазМунаГаз", сообщили в пресс-службе компании.
Первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер ALATAU, принадлежащий ТОО НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia".
Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между АО "НК "КазМунайГаз" и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года.
В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау - Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля из порта Актау отгружено 86 тысяч тонн.
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21.04.2023, 20:09 24366
В составе правления АО "НК "QazaqGaz" произошли изменения
Назначен заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" по геологоразведке и добыче
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ануар Битанов назначен заместителем председателя правления АО "НК "QazaqGaz" по геологоразведке и добыче, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Ануар Битанов - выпускник Стэнфордского университета по специальности "геология и нефтегазовый инжиниринг", London Business School (MBA). Имеет опыт реализации нефтегазовых проектов в более чем 10 странах (Австралия, КНР, США, Индия, Колумбия, Азербайджан, Мексика).
Начинал карьеру инженером на месторождении Кашаган в AgipKCO, затем работал в компании "Казахойл Актобе" и других компаниях на различных должностях, включая руководителя геологической службы.
С декабря 2022 года и по настоящее время входил в состав совета директоров АО "НК "QazaqGaz".
21.04.2023, 15:43 28936
Новая энергетическая компания Qazaq Green Power создана в Казахстане
Создание "зеленой" компании привлечет инвестиции в развитие ВИЭ, создаст новые высококвалифицированные рабочие места, снизит риски перекрестного субсидирования с традиционной генерацией
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создана новая энергетическая компания Qazaq Green Power, сообщил глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев на выездном заседании общественного совета компании, которое прошло на ТЭЦ-2 в Алматы.
По его словам, в настоящее время готовится IPO компании (Initial Public Offering, или процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY).
В Qazaq Green Power выделены "зеленые" активы "Самрук-Энерго". Новая компания зарегистрирована в юрисдикции МФЦА 4 ноября 2022 года", - сообщается в пресс-релизе компании.
В "Самрук-Энерго" подчеркнули, что создание "зеленой" компании привлечет инвестиции в развитие ВИЭ, создаст новые высококвалифицированные рабочие места, снизит риски перекрестного субсидирования с традиционной генерацией.
Для справки:
АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создан в 2007 году.
Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля.
В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.
21.04.2023, 12:49 31386
Строительство газовой ТЭЦ в Алматы начнется летом
Новая энергетическая компания создана в Казахстане
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Летом этого года начнется строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы, заявил глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев на выездном заседании общественного совета "Самрук-Қазына".
Во втором квартале текущего года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.
В ходе первого этапа открытого международного тендера поступило 6 заявок. Из них на второй, итоговый этап прошли 2 заявки (компании). Международный двухэтапный конкурс по выбору ЕРС-подрядчика проводится согласно правилам Европейского банка реконструкции и развития. Техническая спецификация к выбору EPC-подрядчика и проект договора EPC-контракта разработаны по "желтой книге" FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов).
По словам Серика Тютебаева, победитель тендера определится во втором квартале текущего года. Начало строительно-монтажных работ предполагается в августе 2023 года.
В ходе заседания глава "Сампук-Энерго" отметил, что к 2029 году в Казахстане ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Потребление энергии в стране постоянно растет. За последние пять лет оно выросло на 9,4%. Новые мощности по производству электроэнергии запускаются, но с гораздо меньшей скоростью из-за недостатка финансирования и низких тарифов. Из-за этого растет нагрузка на действующие ТЭЦ. Их износ приводит к частым авариям, таким как в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау.
Самрук-Энерго" решает проблему за счет модернизации действующих и строительства новых электростанций общей мощностью 4,1 ГВт. Крупные проекты реализуются в Алматы и Экибастузе.
В своем выступлении Тютебаев обратил внимание, что электростанции РК работают в убыток. Политика сдерживания тарифов ведет к убыткам производителей тепловой энергии.
Например, у алматинской компании "АлЭС" за последние 5 лет он составил порядка 6 млрд тенге. Часто электростанциям нечем платить за уголь, из которого производят электричество. Общая задолженность энергопроизводящих организаций РК перед ТОО "Богатырь Комир" составляет порядка 6,4 млрд тенге.
Кроме того, из-за внешнеполитической ситуации дополнительно выросли цены на оборудование. Например, труба для паровых котлов и трубопроводов за два года подорожала в 3,5 раза, подчеркнул спикер.
По его словам, из-за низких тарифов электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления и расширения мощностей, а также удержания высокопрофессиональных кадров. Недофинансирование энергетических объектов в конечном итоге приводит к деградации отрасли и неспособности обеспечить потребности экономики в энергии.
Также Серик Тютебаев рассказал о создании в Казахстане новой энергетической компания Qazaq Green Power, в которую выделены "зеленые" активы "Самрук-Энерго". Новая компания зарегистрирована в юрисдикции МФЦА 4 ноября 2022 года. В 2024 году планируется ее IPO.
По словам спикера, создание "зеленой" компании привлечет инвестиции в развитие ВИЭ, создаст новые высококвалифицированные рабочие места и снизит риски перекрестного субсидирования с традиционной генерацией.
21.04.2023, 11:26 32596
На 265 млрд тенге увеличен трехлетний бюджет Алматы
Дополнительные средства будут направлены на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата города Алматы одобрили предложение акима Ерболата Досаева увеличить бюджет города на 2023-2025 годы, передает корреспондент агентства.
Основой уточнения бюджета стало динамичное развитие экономики в первом квартале. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 23,9%. Драйверами роста экономики стали отрасли торговли (+29,4%), обрабатывающей промышленности (+24,5%), транспорта (+21,8%). Развитие экономики сопровождалось ростом поступлений в госбюджет на 32,1%.
Представленное вам уточнение бюджета на сумму 265,4 млрд тенге проводится за счет формирования дополнительных доходов за первый квартал текущего год, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года. Дополнительные средства в основном будут направлены на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города", - сказал Ерболат Досаев.
В целом на социальную сферу направляется 30,4% расходов бюджета 2023 года, это порядка 79 млрд тенге, уточнил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.
Уточнение бюджета проводится за счет формирования дополнительных доходов бюджета на 74,6 млрд тенге, использования свободных остатков с предыдущего года 183,1 млрд тенге; внутреннего перераспределения бюджетных средств между администраторами бюджетных программ в сумме 7,7 млрд тенге.
20.04.2023, 17:43 42046
В АЗРК заявили о практически полной монополии на рынке ГСМ
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с приветственным словом на форуме, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров отметил, что избавление экономики от монополии, восстановление справедливости и создание условий для добросовестной конкуренции являются важными принципами новой экономической политики Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках проводимой работы АЗРК по демонополизации экономики прослеживается негативный тренд - рост госучастия на товарных рынках, другими словами, госмонополии.
Участие государства в бизнесе значительным образом расширяется, хотя оно должно только сокращаться, и даже в тех сферах, где оно исторически не присутствовало. Это те рынки, которые присутствуют в повседневной жизни каждого человека" отметил Марат Омаров.
80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице "КазМунайГаза", который доминирует в нефтяной сфере от добычи до реализации ГСМ. Практически полная монополия и неэффективное управление на рынке, где по-прежнему присутствует дефицит, высокие цены, отсутствие необходимого контроля за рынком и проблемы с доступом к ресурсам.
Для обеспечения прозрачного и недискриминационного распределения ресурсов "КазМунайГаза" будут приняты правила равного доступа к ключевой мощности с условиями принятия и отбора заявок. В этих же целях запланировано увеличение биржевых торгов. В связи с усилением рисков ограничения доступа к переработке нефти также будут приняты правила доступа к инфраструктуре.
На рынке авиаперевозок доминирует группа госкомпаний - национальный авиаперевозчик и аффилированные с ним компании, которые полностью контролируют спрос и предложение. Вопрос разделения активов авиакомпаний с госучастием до сих пор не находит своего разрешения.
В итоге существующая структура рынка снижает стимулы для ценовой конкуренции, оптимизации расходов. Это приводит к систематическим задержкам авиарейсов и росту цен, от чего в итоге страдают потребители.
Применяемое динамическое ценообразование не работает на монопольных рынках. К примеру, есть кейсы, где максимальный тариф авиакомпании превышает минимальный по одному и тому же маршруту в 4,5 раза (67 743 / 14 743 тенге). Поэтому в текущих условиях рассматривается вопрос об усилении режима "открытое небо" для доступа на рынок новых авиаперевозчиков.
Рынок телекоммуникаций высококонцентрированный, доля государства на рынке увеличилась до 75%. "Казахтелеком" также на аукционе приобрел радиочастотный спектр. Это государственный ресурс, который должен быть продан бизнесу. На деле получается, что "государство продало самому себе".
Монополизация стала причиной снижения уровня конкуренции за клиента и качества услуг. Сейчас идет поток жалоб, связанный с повышением в одностороннем порядке тарифов на услуги связи. По отдельным тарифным планам стоимость увеличилась в 2 раза ("Алтел" - с 13 марта т.г. повышение стоимости с 9 до 18 тенге за 1 минуту разговора/SMS).
Отсутствие свободного РЧС, экономические барьеры снижают перспективу восстановления конкурентного рынка сотовой связи. у правительства имеются планы по выделению одного сотового оператора, но пока реального механизма по его реализации, к сожалению, нет. Также наблюдаются попытки отдельных операторов, например на рынках IT, войти на смежные рынки.
На сегодня не проходят предложения по организационно-функциональному разделению национального оператора инфраструктуры (КТЖ) и перевозчика грузов, обеспечению равного доступа частных перевозчиков к инфраструктуре. Это базис для создания реально конкурентного рынка ж/д перевозок.
Национальный перевозчик грузов занимает более 95% доли рынка, а доступ частным перевозчикам до сих пор ограничен. Оператором магистральных путей предоставлен ряд преимуществ своим компаниям, что создает неравные условия для других. Тарифы на магистральную железную дорогу растут. Идет тотальное навязывание своих подведомственных компаний.
Говоря о КТЖ, АЗРК отмечает, что "Правила желтых страниц", о которых так много чего было сказано, уже не срабатывают. В Предпринимательском кодексе есть статья 192, которая не работает.
На рынке ипотечного кредитования доля госбанка - "Отбасы банка" занимает уже более 60%. Чему способствует действующий запрет на участие банков второго уровня в системе жилищных сбережений и преимущественный доступ к бюджетному финансированию. Это создает издержки получателям кредитов. Это качество и сроки обслуживания, навязывание оценочных, нотариальных и прочих услуг потребителям. И таких примеров еще очень много, они охватывают все важные сферы.
Вместе с тем ведется работа по дальнейшему сокращению количества единых операторов. Разработан пакет поправок, предусматривающий лишение 10 операторских функций. Эти предложения направлены в адрес правительства для рассмотрения.
На сегодня установлены иные субъекты рынка (всего 17), наделенные на уровне закона специальном правом, не охваченные предыдущим анализом. Для оценки их влияния на рынок проводятся соответствующие анализы.
Утвержден реестр субъектов госмонополий, спецправа, предусматривающий регулирование 17 операторов, установленных в ходе ранее проведенного анализа, и 17 субъектов госмонополий.
На рынке лекарственных средств присутствует госоператор в лице "СК Фармация". В настоящее время осуществляется тотальное государственное регулирование цен на лекарства, имеется неравный доступ и картелизация.
АЗРК инициировал поэтапное дерегулирование, но, учитывая социальную важность фармацевтического рынка, к данному вопросу необходимо подходить комплексно, принимая во внимание уровень развития конкуренции, наличия дженериков и т.д. В текущем году начался первый этап дерегулирования - это 376 безрецептурных препаратов, имеющих более 3 производителей торговых наименований в рамках одного МНН.
Следующий этап запланирован на 2023-2024 годы - это все остальные безрецептурные препараты в коммерческом сегменте, и финальный этап в 2024-2025 годах - дерегулирование рецептурных препаратов в коммерческом сегменте.
В целом АЗРК, как и в прошлом году, в качестве единственного варианта предлагает форсированную приватизацию и передачу в конкурентную среду.
АЗРК ежегодно направляет предложения в правительство, но, к сожалению, список уменьшается с каждым годом. Это уже третья волна приватизации и, возможно, последний шанс построить реальную рыночную экономику.
20.04.2023, 16:14 43341
Назначен новый глава АО "Павлодарэнерго"
Компании принадлежит Экибастузская ТЭЦ, на которой с прошлого года происходят регулярные аварии
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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главой АО "Павлодарэнерго" назначен специалист из Белоруссии Олег Щемель, сообщает KASE.
Решением совета директоров от 17 апреля генеральным директором компании назначен Щемель Олег Анатольевич", - говорится в сообщении.
Ранее пост исполняющей обязанности директора занимала Альбина Ахметова. До этого АО "Павлодарэнерго" возглавлял Вадим Лесин. Его уволили после визита 11 февраля первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра в Экибастуз.
Напомним, город остался без тепла из-за крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ. После этого жители города еще несколько раз оставались без тепла из-за регулярных аварий.
Вновь назначенный директор Олег Щемель ранее возглавлял РУП "Минскэнерго".
В филиале "Минская ТЭЦ - 4" работал на разных должностях с 1993 по 2019 год.
Свою карьеру он начал с должности электрослесаря по ремонту электрических машин. За годы работы прошел путь от начальника цеха до главного инженера электростанции.
В 2019 году был назначен заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго".
В октябре 2019 года возглавил РУП "Минскэнерго".
Для справки:
Акционерное общество "Павлодарэнерго" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Компания создана и осуществляет свою деятельность с 2000 года.
В состав АО "Павлодарэнерго" входят:
- Павлодарская ТЭЦ-2;
- Павлодарская ТЭЦ-3;
- АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания";
- ТОО "Павлодарские тепловые сети";
- ТОО "Павлодарэнергосбыт".
- ТОО "Экибастузтеплоэнерго";
- ТОО "ЦАТЭК Green Energy".
20.04.2023, 10:47 47261
"КазТрансОйл" планирует поднять тариф на транспортировку нефти на внутренний рынок
Основанием для изменения утвержденного тарифа является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившейся по данным статистики
Фото: pixabay.com
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" направило в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан заявку на изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО "КазТрансОйл" на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в пресс-службе, проект тарифа на услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан составил 5 012,42 тенге за тонну на 1000 км, что на 656,86 тенге, или 15%, превышает утвержденный уровень тарифа.
При этом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях окончательное решение об утверждении измененного тарифа и определении его уровня принимает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Действующий тариф в 4 355,57 тенге за тонну на тысячу километров был введен в действие в 2021 году.
В компании объяснили, что основанием для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях тарифы на регулируемые услуги должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии", - пояснили специалисты.
АО "КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии в следующих сферах: услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан; услуги по передаче электрической энергии; услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии; услуги по отводу сточных вод.
20.04.2023, 09:42 45471
Более половины своих доходов казахстанцы тратят на продукты - исследование
Чем богаче страна, тем меньшая доля расходов приходится на еду и тем большая доля - на услуги
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2015 по 2022 год доля потребительских расходов населения на продукты питания выросла с 43,8% до 51,2%. При этом доля расходов на платные услуги снизилась с 23,8% до 18,4%, следует из исследования аналитической службы "Атамекен".
По показателю "доля потребительских расходов на продукты питания, включая безалкогольные напитки, потребляемые дома" Казахстан находится на 98-м месте среди 104 стран, включенных в исследование, рассказали в аналитической службе со ссылкой на службу экономических исследований МСХ США за 2021 год.
Лидеры по данному показателю: США (6,7%), Сингапур (8,4%) и Соединенное Королевство (8,7%).
Антилидеры: Кения (56,1%), Мьянма (56,5%) и Нигерия (59,0%).
Согласно закону Энгеля по мере роста доходов населения доля расходов на продукты питания сокращается, а доля расходов на услуги заметно возрастает. Данная закономерность прослеживается и между странами. Чем богаче страна, тем меньшая доля расходов приходится на еду и тем большая доля - на услуги", - поделились аналитики.
Напомним, на расширенном совещании президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что страна застряла в "ловушке среднего дохода".
Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами. По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов", - отметил президент.
Также глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
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