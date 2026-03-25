Казахстан отказался от строительства ГПЗ с участием Eni и Shell

Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вышел на третье место в мире по добыче вольфрама после запуска Богутинского месторождения. По данным USGS, в 2025 году республика произвела около 2,4 тысячи тонн металла, уступив только Китаю и Вьетнаму, - Казахстан вышел на третье место в мире по добыче вольфрама после запуска Богутинского месторождения. По данным USGS, в 2025 году республика произвела около 2,4 тысячи тонн металла, уступив только Китаю и Вьетнаму, сообщает Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.





Рост значимости Казахстана происходит на фоне резкого подорожания вольфрама: после введения Китаем экспортных ограничений в феврале 2025 года мировые цены к марту 2026 года выросли более чем на 550%, говорится в сообщении.





В 2025 году Казахстан впервые начал экспорт вольфрамовых концентратов - 3,7 тысячи тонн на сумму 71 млн долларов США, весь объем был поставлен в Китай.





По данным портала, дополнительный импульс отрасли придают международные инвестиции. В частности, США поддержали проект разработки месторождений Верхний Кайракты и Северный Катпар с общим объемом вложений 1,1 млрд долларов США. Ожидается, что Казахстан также усилит позиции в переработке вольфрама.