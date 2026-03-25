20571
Казахстан стал третьим в мире по добыче вольфрама
Фото: gov.kz
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вышел на третье место в мире по добыче вольфрама после запуска Богутинского месторождения. По данным USGS, в 2025 году республика произвела около 2,4 тысячи тонн металла, уступив только Китаю и Вьетнаму, сообщает Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.
Рост значимости Казахстана происходит на фоне резкого подорожания вольфрама: после введения Китаем экспортных ограничений в феврале 2025 года мировые цены к марту 2026 года выросли более чем на 550%, говорится в сообщении.
В 2025 году Казахстан впервые начал экспорт вольфрамовых концентратов - 3,7 тысячи тонн на сумму 71 млн долларов США, весь объем был поставлен в Китай.
По данным портала, дополнительный импульс отрасли придают международные инвестиции. В частности, США поддержали проект разработки месторождений Верхний Кайракты и Северный Катпар с общим объемом вложений 1,1 млрд долларов США. Ожидается, что Казахстан также усилит позиции в переработке вольфрама.
24.03.2026, 19:44
Казахстан отказался от строительства ГПЗ с участием Eni и Shell
Фото: Depositphotos
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Eni и Shell не смог принять окончательное инвестиционное решение о строительстве газоперерабатывающего завода, сообщает полномочный орган PSA.
В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2025 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ по следующим причинам:
- многократное превышение оператором сметы расходов на строительство ГПЗ по сравнению с первоначальным планом;
- низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из доли республики;
- постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ.
Таким образом, вариант строительства ГПЗ оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Казахстан начал работу по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа в целях обеспечения национальной энергетической безопасности.
24.03.2026, 10:53
Правительство приняло нацпроект угольной генерации на 7,5 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством утвержден национальный проект "Развитие угольной генерации". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.
Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.
Отмечается, что реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.
Согласно прогнозам, к 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 единиц в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.
В Казахстане угольная генерация рассматривается как ключевое направление обеспечения энергетической безопасности. Страна располагает значительными запасами угля - более 33 млрд тонн, что позволяет опираться на этот ресурс в долгосрочной перспективе.
Развитие отрасли оформлено в виде национального проекта, в рамках которого уже началась практическая реализация. Как отмечают в Минэнерго, проект охватывает не только строительство новых мощностей, но и более широкий круг задач, включая модернизацию существующих станций, расширение угольной базы и решение вопросов финансирования на фоне глобальных ограничений для угольной энергетики.
Среди приоритетов - развитие высокоэффективной угольной генерации, обновление изношенных источников энергии и обязательный учет экологических факторов. Также отдельно прорабатываются механизмы реализации крупных проектов, включая строительство новых станций (например, ГРЭС-3 и объекты в Курчатове), а также внедрение современных технологий на действующих площадках.
19.03.2026, 13:10
Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау
Реализация проекта позволит восполнить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения региона и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны
Актау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана и Актауская энергетическая компания заключили соглашение об инвестициях в строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау, сообщает пресс-служба ведомства.
Документ подписали министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и генеральный директор ТОО "Актауская энергетическая компания" Гэ Личунь", - говорится в сообщении.
По данным министерства, соглашение предусматривает создание более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов, включая временные и постоянные, ежегодное предоставление грантов на обучение в магистратуре по специальности "Электроэнергетика" в профильных вузах Китая, внедрение системы непрерывного обучения и программ повышения квалификации казахстанских кадров.
По завершении срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО "МАЭК". Реализация проекта позволит восполнить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения региона и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны. Ранее компанией уже начаты работы по расширению существующих мощностей ТОО "МАЭК", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая планируют вложить около 2 млрд долларов в газовый проект в ВКО.
19.03.2026, 13:03
Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana
BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания компании
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Британская компания BAE Systems планирует продать свою оставшуюся долю в компании Air Astana, сообщает пресс-служба авиакомпании.
BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания компании. Компания была создана как совместное предприятие правительства Республики Казахстан и BAE Systems в 2001 году. В рамках IPO Air Astana в 2024 году BAE Systems сократила свою долю до 16,95%, а в декабре 2025 года реализовала дополнительный пакет в размере 10,1%. Мы отмечаем, что в структуре их более широкого масштаба деятельности Air Astana больше не являлась ключевым активом, и приветствуем новых акционеров на данном важном этапе развития группы. Также отмечаем увеличение доли акций в свободном обращении в результате данной сделки", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2025 году стало известно, что "АЛМЭКС" планирует продать часть своей доли в Halyk Bank. При этом отмечалось, что "АЛМЭКС" сохранит мажоритарную долю в Halyk Bank.
18.03.2026, 14:23
Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти девяти млн тонн
Рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2025 года по март 2026 года объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана составил 8,9 млн тонн, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Поставки в Узбекистан увеличились на 14% - с 6,6 млн до 7,5 млн тонн. Экспорт в Кыргызстан вырос в 1,8 раза - со 194 тысяч до 354 тысяч тонн. В Афганистан объемы увеличились на 24% - с 1,1 млн до 1,3 млн тонн. Поставки в Туркменистан выросли в 1,5 раза - с 94 тысяч до 145 тысяч тонн", - заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках и эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики.
Напомним, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
18.03.2026, 13:00
Объем поддержки экономики Казахстана в 2025 году вырос вдвое
Поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысяч компаний и организаций
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем экспорта предприятий, получивших содействие холдинга "Байтерек", в 2025 достиг 1,9 трлн тенге, что вдвое превышает показатель 2024 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В ходе заседания совета директоров АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" председатель правления Рустам Карагойшин заявил, что в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через дочерние организации составил 8 трлн тенге, что на 96% выше уровня предыдущего года. Кроме того, поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысяч компаний и организаций.
Внимание уделено поддержке агропромышленного комплекса. В 2025 году финансирование АПК составило 1,4 трлн тенге, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. При содействии холдинга приобретено свыше 11,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. В результате деятельности холдинга создано более 10 тысяч новых рабочих мест", - заявили в правительстве.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего наращивания поддержки реального сектора экономики, развития несырьевых направлений и обеспечения максимальной отдачи от инструментов холдинга. По итогам заседания также утверждены консолидированный отчет по рискам за IV квартал 2025 года, результаты исполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и результаты оценки деятельности совета директоров за 2025 год.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд.
Как отметил глава государства, это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году РК вошла в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП страны достигнет 320 млрд долларов.
18.03.2026, 12:52
Общий товарооборот Казахстана достиг 80,3 трлн тенге
Фото: depositphotos.com
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что объем инвестиций в отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9% и достиг 80,3 трлн тенге, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии электронной торговли.
По итогам 2025 года ее объем составил 3,9 трлн тенге, или 15% розничного товарооборота. В стране сформирована сеть из 10 логистических центров, ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы. Отдельное внимание профильное ведомство уделяет укреплению экспортного потенциала страны. Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг достиг 41 млрд долларов. Значительно расширена финансовая поддержка экспортеров. В частности, страховая емкость увеличена до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза", - заявили в Акорде.
Кроме того, главе государстве сообщили о проводимой работе в рамках Евразийского экономического союза.
За время функционирования ЕАЭС устранено 69 из 70 торговых барьеров. По итогам переговоров были учтены позиции нашей страны по ряду вопросов, включая предоставление квот для казахстанских предприятий на ввоз отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин", - говорится в сообщении.
Президент поставил перед министерством ряд задач, в том числе по формированию экосистемы современной торговли, созданию условий для роста отечественного производства, обеспечению всесторонней защиты прав потребителей, укреплению экспортного потенциала Казахстана, а также продвижению экономических интересов страны.
16.03.2026, 12:09
В Казахстане на второй квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств - членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, и размер МУЦ, действующий с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает портал prg.kz.
Перечень включает 36 наименований товаров, включая продукцию казахстанского производства и производимую за пределами РК.
Товары, производимые на территории Республики Казахстан:
- Творог с содержанием жира не более 40% - 1 822 тг/кг
- Прочие плавленые сыры (жир ≤36%, в сухом веществе >48%) - 2 985 тг/кг
- Яйца кур домашние в скорлупе - 41 тг/шт
- Картофель свежий или охлажденный - 90 тг/кг
- Капуста белокочанная свежая или охлажденная - 72 тг/кг
- Морковь свежая или охлажденная - 106 тг/кг
- Яблоки (с 1 августа по 30 ноября) - 175 тг/кг
- Яблоки (с 1 декабря по 31 декабря) - 177 тг/кг
- Пшеница твердая - 83 тг/кг
- Пшеница прочая - 75 тг/кг
- Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты - 175 тг/кг
- Семена подсолнечника - 201 тг/кг
- Подсолнечное масло и его фракции (упаковка ≤10 л) - 451 тг/кг
- Растительные масла жидкие смешанные - 580 тг/л
- Колбасы сухие, пастообразные, сырые (из мяса или субпродуктов) - 2 063 тг/кг
- Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса - 1 521 тг/кг
- Прочие колбасные продукты и готовые пищевые продукты на их основе - 1 634 тг/кг
- Макаронные изделия сушеные - 248 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные сухие - 1 650 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные прочие - 356 тг/кг
- Этиловый спирт неденатурированный (≥80%) - нет данных
- Коньяк (в сосудах ≤2 л) - 3 101 тг/л
- Водка (≤45,4%, сосуды ≤2 л) - 1 268 тг/л
- Удобрения минеральные (азот, фосфор, калий; азота >10%) - 222 тг/кг
- Удобрения минеральные (азот и фосфор) - 205 тг/кг
- Органические растворители и разбавители - 234 тг/л
- Антифризы и антиобледенительные жидкости - 322 тг/л
- Шлаковата, минеральная силикатная вата - 203 тг/кг
Товары, не производимые на территории Республики Казахстан:
- Грибы рода Agaricus (свежие или охлажденные) - 754 тг/кг
- Бананы свежие - 403 тг/кг
- Апельсины сладкие свежие - 277 тг/кг
- Мандарины свежие или сушеные - 269 тг/кг
- Хурма свежая - 208 тг/кг
- Прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ - 1432 тг/кг
- Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков - 234 тг/л
- Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) - нет данных.
Отмечается, что размер минимальных цен обновляется ежеквартально из-за их сезонного колебания волатильности цен на импорт.
Напомним, система минимальных уровней цен применяется в отношении ряда товаров, производимых в Казахстане и импортируемых из государств ЕАЭС. Соответствующий порядок определения МУЦ утвержден нормативными актами правительства. Минимальный уровень цен рассчитывается по установленной формуле и пересматривается ежеквартально - на периоды с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь.
