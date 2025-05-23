Казахстан усилит инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном

По итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов США

Фото: МСХ РК

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и руководитель Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь подписали протокол о требованиях к инспекции, карантину и безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте мяса птицы между Казахстаном и Китаем, проинформировали в МСХ РК.





Данный документ стал результатом системной работы ведомства по расширению экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны, в частности - в направлении КНР, где наблюдается высокий спрос на казахстанскую продукцию животноводства", - отметили в ведомстве.





На сегодняшний день подписано 11 протоколов по различным видам животноводческой продукции. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров включены 2483 казахстанских предприятия. В результате подписания протокола в реестр будут включены еще 88 производителей.





Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере и укрепления торгово-экономических связей.





Главы наших государств неоднократно отмечали стратегическую значимость углубления сотрудничества, особенно в агропромышленной сфере. Наша задача - создать все условия для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности продукции, поступающей на китайский рынок", - отметил Айдарбек Сапаров.





По итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов США, увеличившись на 10,5%. Из них 1,05 млрд долларов составил экспорт.





Основу экспорта составили корма, зерновые, масличные культуры и растительные масла: экспорт кормов в КНР в 2024 году вырос на 485%, растительных масел - на 26%, рапсового масла - на 57%.





За январь-март 2025 года товарооборот АПК достиг 430,5 млн долларов (рост - 45%), экспорт составил 301,9 млн долларов (рост - 42%).





Для решения текущих вопросов в сфере сельхозторговли в ноябре 2024 года была создана временная рабочая группа.





Казахстанская сторона также инициировала актуализацию действующих ветеринарных и фитосанитарных протоколов, проведение инспекций казахстанских животноводческих предприятий, расширение доступа на китайский рынок для растениеводческой продукции - риса, семян хлопка, бахчевых культур, маша.





Среди приоритетов - увеличение объемов экспорта зерна. За два года (2023-2024-й) ежегодные поставки зерновой продукции в КНР составили 1,4 млн тонн, при этом с сентября 2024 года по апрель 2025 года экспорт вырос на 27%, достигнув 1,859 млн тонн.