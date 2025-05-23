22.05.2025, 10:42 61051
Казахстан усилит инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает корреспондент агентства.
Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран. Он предусматривает защиту инвестиций, недопущение экспроприации без компенсации, свободный перевод средств и механизмы урегулирования споров", - пояснили в верхней палате парламента.
Отмечается, что с 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана 1,3 миллиарда долларов США, при этом объем товарооборота в 2023 году составил 1,68 миллиарда долларов США, а в 2024 - 1,71 миллиарда долларов США.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере цифровизации и космических технологий.
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23.05.2025, 11:10 14046
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики РК утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны.
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года", - говорится в приказе.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
- Астана - 72 846 тенге;
- Алматы - 76 686 тенге;
- Шымкент - 71 122 тенге;
- Акмолинская область - 72 846 тенге;
- Актюбинская область - 54 933 тенге;
- Алматинская область - 76 686 тенге;
- Атырауская область - 41 993 тенге;
- Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
- Жамбылская область - 70 639 тенге;
- область Жетысу - 76 686 тенге;
- Карагандинская область - 72 846 тенге;
- Костанайская область - 62 951 тенге;
- Кызылординская область - 59 179 тенге;
- Мангистауская область - 57 649 тенге;
- Туркестанская область - 71 122 тенге;
- область Улытау - 72 846 тенге;
- Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Приказ вступит в силу 23 мая 2025 года.
22.05.2025, 17:35 43541
Цена акций "Казахтелекома" упала на 31,51%
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фондовая биржа приостановила торги по простым акциям компании "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 31,51%, сообщает пресс-служба KASE.
Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 21 мая 2025 года, составила 58 400,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 22 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 39 999,99 тенге за акцию", - заявили в пресс-службе.
Как пояснили в KASE, биржа приостанавливает торги при снижении цены акций, находящихся в официальном списке KASE в категории "Премиум", на 30 и более процентов по отношению к цене, сформировавшейся на момент закрытия торгового дня, предшествующего такому снижению.
При этом приостановление торгов осуществляется в торговой системе KASE в основных режимах торгов автоматически", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в январе казахстанская фондовая биржа также приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 33,09%.
22.05.2025, 14:48 51221
В Астану из Китая прибыли современные маневровые тепловозы
Фото: КТЖ
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астанинском эксплуатационном локомотивном депо состоялась торжественная церемония приема современных маневровых тепловозов, поставленных в рамках рамочного соглашения между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), сообщили в пресс-службе казахстанской нацкомпании.
В КТЖ напомнили, что соглашение о поставке 100 маневровых тепловозов было подписано 17 октября 2023 года в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР.
По словам машинистов, новые локомотивы отличаются высоким уровнем комфорта. В кабине предусмотрены кондиционер, холодильник и плитка для подогрева пищи, что делает условия работы значительно более удобными.
Напомним, что дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане.
22.05.2025, 12:30 56371
Когда в банках Казахстана внедрят единый QR-код
Фото: depositphotos.com
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов в ходе брифинге рассказал, когда в банках Казахстана внедрят единый QR-код, передает корреспондент агентства.
На сегодня идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил Бинур Жалелов.
По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.
Также в ходе брифинга Бинур Жалелов подчеркнул, что функционал межбанковских QR-платежей уже готов.
Работы завершили Freedom Bank и RBK. Ведется активная работа на стороне еще четырех банков второго уровня (...) Мы рассчитываем, что до конца этого года с рядом банков этот функционал будет запущен", - добавил он.
Напомним, в ноябре прошлого года Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
22.05.2025, 09:24 63871
Казахстан и Китай подписали протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту мяса птицы
Фото: МСХ РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и руководитель Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь подписали протокол о требованиях к инспекции, карантину и безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте мяса птицы между Казахстаном и Китаем, проинформировали в МСХ РК.
Данный документ стал результатом системной работы ведомства по расширению экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны, в частности - в направлении КНР, где наблюдается высокий спрос на казахстанскую продукцию животноводства", - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день подписано 11 протоколов по различным видам животноводческой продукции. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров включены 2483 казахстанских предприятия. В результате подписания протокола в реестр будут включены еще 88 производителей.
Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере и укрепления торгово-экономических связей.
Главы наших государств неоднократно отмечали стратегическую значимость углубления сотрудничества, особенно в агропромышленной сфере. Наша задача - создать все условия для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности продукции, поступающей на китайский рынок", - отметил Айдарбек Сапаров.
По итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов США, увеличившись на 10,5%. Из них 1,05 млрд долларов составил экспорт.
Основу экспорта составили корма, зерновые, масличные культуры и растительные масла: экспорт кормов в КНР в 2024 году вырос на 485%, растительных масел - на 26%, рапсового масла - на 57%.
За январь-март 2025 года товарооборот АПК достиг 430,5 млн долларов (рост - 45%), экспорт составил 301,9 млн долларов (рост - 42%).
Для решения текущих вопросов в сфере сельхозторговли в ноябре 2024 года была создана временная рабочая группа.
Казахстанская сторона также инициировала актуализацию действующих ветеринарных и фитосанитарных протоколов, проведение инспекций казахстанских животноводческих предприятий, расширение доступа на китайский рынок для растениеводческой продукции - риса, семян хлопка, бахчевых культур, маша.
Среди приоритетов - увеличение объемов экспорта зерна. За два года (2023-2024-й) ежегодные поставки зерновой продукции в КНР составили 1,4 млн тонн, при этом с сентября 2024 года по апрель 2025 года экспорт вырос на 27%, достигнув 1,859 млн тонн.
21.05.2025, 16:21 89156
Новую программу льготного финансирования МСБ разрабатывают в Казахстане
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разрабатывается новая программа льготного финансирования МСБ под 12,6% годовых, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Дарын Абдуали.
Разрабатывается новая программа льготного финансирования субъектов МСБ с фиксированной ставкой 12,6% годовых. Кредиты будут выдаваться через банки второго уровня на условиях софинансирования. Максимальный лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков составит до 7 млрд тенге", - сказал глава департамента господдержки предпринимательства.
Он также отметил, что в рамках перехода к более рыночным механизмам поддержки бизнеса в комплексную программу вносятся изменения, а именно внедряется портфельное субсидирование и гарантирование через вновь создаваемые региональные гарантийные фонды на базе фонда "Даму". Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге.
Спикер обратил внимание, что теперь решение о финансировании будут принимать банки второго уровня, это позволит ускорить рассмотрение заявок и повысить эффективность поддержки бизнеса.
21.05.2025, 13:25 95131
Производство бутадиена и синтетического каучука: Бектенов обсудил совместные проекты с главой "Татнефти"
В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой"
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе обсудил с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым премьер-министр Олжас Бектенов.
Стороны обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.
По словам Маганова, ведется активная работа с подрядчиком - китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation.
Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля", - сообщил Маганов.
В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой", реализация которых ведется совместно с АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.
Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Бектенов подчеркнул, что правительство РК открыто к конструктивному диалогу в реализации совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и экспертизы "Татнефти" в отечественную промышленность.
21.05.2025, 12:22 86526
Правила кредитования проектов АПК изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса. Соответствующий приказ подписал и.о. министра сельского хозяйства РК.
Теперь для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:
- на 10 лет по ставке вознаграждения 1 (один) процент.
Ранее ставка вознаграждения составляла 0,01%.
Приказ вступает в силу с 21 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства для поддержки аграриев выделено более 116 млрд тенге.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?