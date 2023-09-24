Казахстан увеличил импорт риса в 3,5 раза

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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается снижение производства риса. На фоне этого импорт за январь-июль 2023 года увеличился в 3,5 раза, с 5,5 тысячи до 19,1 тысячи тонн. При этом удельный вес импорта составил 15%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики.





В то же время экспорт риса также увеличился - на 9,9%, до 69,8 тысячи тонн (январь-июль 2022 года - 63,5 тысячи тонн).





За январь-июль 2023 года в Казахстане произвели 107,8 тысячи тонн полуобрушенного, или полностью обрушенного, или очищенного, или расколотого риса - на 15,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.





Реализация на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составила 57 тысяч тонн - на 17,7% меньше, чем годом ранее.





Напомним, в Казахстане в этом году на 2,3 тысячи га увеличились площади посева риса и составили 97,3 тысячи га.



