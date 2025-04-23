Казахстан заинтересован в разработке месторождений полезных ископаемых в Афганистане

Казахстанские геологи отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка

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Кабул. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский бизнес заинтересован в финансировании разработок месторождений полезных ископаемых в Афганистане, - Казахстанский бизнес заинтересован в финансировании разработок месторождений полезных ископаемых в Афганистане, сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.





В конце прошлого года Казахстан и Афганистан подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд. Учитывая, что территория Афганистана имеет огромный потенциал по добыче различных полезных ископаемых, достичь заявленных объемов взаимных инвестиций планируется за счет разведки и добычи ресурсов месторождений Афганистана. Есть большой интерес казахстанского бизнеса вкладывать средства в поиск перспективных участков недр, рассказали в МНЭ РК.





14 апреля в Афганистан прибыла группа специалистов-геологов, инженеров из Казахстана, которая, при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана, посетила ряд месторождений. Как отметил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, специалисты отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка. Теперь для более детального анализа в лабораториях пробы будут направлены в Казахстан, и, после получения результатов, казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





По данным министерства, Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Традиционными казахстанскими товарами поставок являются зерно и мука. В 2024 году отмечен значительный рост экспорта казахстанского сахара на рынок Афганистана - 143 тыс. тонн, что в разы больше чем в 2023 году (19,1 тыс. тонн). Кроме того, есть потенциал в наращивании поставок кондитерских и мучных изделий на афганский рынок. Казахстан также заинтересован в поставках ранних афганских овощей на рынки столицы.





Также в Миннацэкономики рассказали, что в ходе визита казахстанской делегации в Кабул, глава делегации заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил заместителю премьер-министра Афганистана открыть торговый дом Казахстана в Кабуле. Абдул Гани Барадар поддержал это предложение, отметив, что афганская сторона желала бы открыть свой торговый дом в Казахстане. Также с казахстанской стороны предложено рассмотреть возможность поставки казахстанских автобусов производства ТОО "QazTehna" в случае заинтересованности афганской стороны.





На встрече министром связи и информационных технологий Афганистана Наджибуллой Хакканис Жумангарин отметил, что казахстанские компании проявляют интерес к участию в строительстве инфраструктурных и телекоммуникационных проектов в Афганистане. Предложил совместное участие в работах по прокладке оптического кабеля при строительстве участка новой железной дороги Торгунди - Герат.





На встрече с министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи обсуждены возможности диверсификации взаимного товарооборота двух стран.