Казахстанские геологи изучат месторождения полезных ископаемых в Афганистане

Казахстанская сторона в конце мая направит группу специалистов для изучения потенциальных месторождений в провинциях Афганистана

Фото: правительство РК

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Техническую комиссию по изучению афганских месторождений полезных ископаемых создадут Казахстан и Афганистан. Об этом договорились на встрече, прошедшей в Кабуле, заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и министр горнодобывающей промышленности и нефти Исламского Эмирата Афганистан Хедаятулла Бадри, сообщила пресс-служба правительства.





На встрече обе стороны выразили удовлетворение значительным прогрессом в развитии отношений в промышленной сфере за прошедший год. Серик Жумангарин поблагодарил афганскую сторону за поддержку в организации полевых работ казахстанских геологов, прибывших в Афганистан для изучения потенциальных месторождений твердых ископаемых.





Сегодня Казахстан сформировал профессиональный пул добывающих компаний, которые имеют опыт в сфере геологоразведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых. И эти компании заинтересованы в поиске и вложении инвестиций в потенциальные месторождения. Для детального обсуждения с нами в составе казахстанской делегации прибыли представители ERG Exploration, Kazakhmys Barlau, Казатомпром", - отметил Серик Жумангарин.





Во время встречи афганская сторона выразила готовность в дальнейшем развитии сотрудничества и содействия казахстанским специалистам в исследовательских работах. Участники договорились организовать совместную техническую комиссию для оперативного обсуждения всех возникающих вопросов. Казахстанская сторона направит еще одну группу специалистов в конце мая для изучения потенциальных месторождений в других провинциях Афганистана. Также афганская сторона выразила готовность предоставить сведения о подтвержденных запасах природных ископаемых, интересующих казахстанские добывающие компании, по их запросу.





В этот же день Серик Жумангарин встретился с руководителем главного управления по госкомпаниям ИЭА Ахмад Джан Билалом. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества казахстанских предприятий с госкомпаниями Афганистана.





Серик Жумангарин также принял участие в открытии казахстанско-афганского бизнес-форума. В мероприятии приняли участие 50 казахстанских компаний, представивших широкую линейку товаров - от традиционных растительного масла, макарон, риса до агродронов и аккумуляторов.





Афганистан может стать значимым логистическим хабом между Центральной и Южной Азией, а Казахстан - надежным поставщиком продовольствия, технологий, машиностроительной, химической и IT-продукции. Поставлена амбициозная, но достижимая цель - увеличить объем торговли до $3 млрд в краткосрочной перспективе. Для достижения этой цели необходимо выстраивать устойчивые каналы поставок, расширять номенклатуру взаимной торговли, а также создавать благоприятные условия для инвестиций и предпринимательской активности", - подчеркнул вице-премьер.





По предварительным итогам первого дня бизнес-форума подписаны коммерческие документы на сумму порядка $140 млн.