Казахстанцы за год заказали около 10 тысяч тонн товаров из Китая

Рассказать друзьям

Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура журналисты Центральной Азии и Китая посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost, передает корреспондент агентства.





Китайская логическая компания YTO Express является одной из десяти крупнейших логистических компаний страны и одной из пяти крупнейших компаний экспресс-доставки Китая. Компания осуществляет все виды транспортных доставок в Казахстан и активно развивает новые транзитные направления через Казахстан.









Сортировочный центр в Алматы наиболее быстрый и мощный, поэтому именно здесь, кроме товаров для казахстанцев, сортируют посылки в Кыргызстан и Узбекистан.









Всего за год работы из Китая в Казахстан было отправлено около 10 тысяч тонн посылок. Также подразделения компании существуют в Астане и Актобе.





Мощность сортировочного цеха составляет 5 тысяч посылок в час. Сортировка производится по весу (или объему) посылок, дальше товары отправляются в свои регионы клиентам. Каждый день к нам приезжает 2-3 фуры тоннажем около 105 кубических метров, в каждой из них по 12-13 тысяч посылок. Всего получается отсортировать более 700 тысяч посылок", - говорит управляющий сортировочного центра Ерсайын Шарип.









Он отметил, что посылки сортируются круглосуточно и бесперебойно. Также в дальнейшем компания планирует увеличить объем сортировок.





Кроме того, по словам управляющего, в случае брака товара центр сортировки связывается с клиентом и сообщает о браке.





Возвратов мало, клиенты на качество товара в основном не жалуются - около 0,3% возвращений всего. Если товар приходит бракованный, то мы связываемся с клиентом, и если он просит отправить ее дальше - отправляем", - рассказал Ерсайын Шарип.





Он подчеркнул, что весь процесс автоматизирован, "люди только составляют накладные". В общем на карго-терминале работает 120 человек, при этом в одной смене трудятся 15 человек.



