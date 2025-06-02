01.06.2025, 17:34 25851
Казахстанцы за год заказали около 10 тысяч тонн товаров из Китая
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура журналисты Центральной Азии и Китая посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost, передает корреспондент агентства.
Китайская логическая компания YTO Express является одной из десяти крупнейших логистических компаний страны и одной из пяти крупнейших компаний экспресс-доставки Китая. Компания осуществляет все виды транспортных доставок в Казахстан и активно развивает новые транзитные направления через Казахстан.
Сортировочный центр в Алматы наиболее быстрый и мощный, поэтому именно здесь, кроме товаров для казахстанцев, сортируют посылки в Кыргызстан и Узбекистан.
Всего за год работы из Китая в Казахстан было отправлено около 10 тысяч тонн посылок. Также подразделения компании существуют в Астане и Актобе.
Мощность сортировочного цеха составляет 5 тысяч посылок в час. Сортировка производится по весу (или объему) посылок, дальше товары отправляются в свои регионы клиентам. Каждый день к нам приезжает 2-3 фуры тоннажем около 105 кубических метров, в каждой из них по 12-13 тысяч посылок. Всего получается отсортировать более 700 тысяч посылок", - говорит управляющий сортировочного центра Ерсайын Шарип.
Он отметил, что посылки сортируются круглосуточно и бесперебойно. Также в дальнейшем компания планирует увеличить объем сортировок.
Кроме того, по словам управляющего, в случае брака товара центр сортировки связывается с клиентом и сообщает о браке.
Возвратов мало, клиенты на качество товара в основном не жалуются - около 0,3% возвращений всего. Если товар приходит бракованный, то мы связываемся с клиентом, и если он просит отправить ее дальше - отправляем", - рассказал Ерсайын Шарип.
Он подчеркнул, что весь процесс автоматизирован, "люди только составляют накладные". В общем на карго-терминале работает 120 человек, при этом в одной смене трудятся 15 человек.
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30.05.2025, 18:21 146541
Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн
Фото: depositphotos.com
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в 2024 году составил $545,2 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
На сегодняшний день республика входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана и активно сотрудничает с международными партнерами и организациями по преодолению продовольственного кризиса в Афганистане. Наша страна остается надежным поставщиком зерна и муки на афганский рынок. Готовы начать поставки других видов зерновых, продукции животноводства, кондитерских и мучных изделий. В целом, мы заинтересованы в расширении номенклатуры товаров. Для этого мы открыли "Торговый дом Казахстана" в Герате и намерены открыть казахстанский торговый дом в Кабуле", - отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи.
В свою очередь Нуриддин Азизи подчеркнул заинтересованность Афганистана в расширении взаимодействия с Казахстаном в области реализации совместных проектов. Участники встречи особо отметили перспективы экспорта казахстанской сельскохозяйственной техники на афганский рынок.
Казахстан является для нас важным партнером в области торговли. В данном направлении мы видим потенциал, который можно совместно реализовать. Нас интересуют казахстанские технологии в сфере IT, производство в области сельского хозяйства. Качество вашей продукции самое высокое по сравнению с другими странами. Есть также заинтересованность в сельскохозяйственной технике, производимой в Казахстане", - заявил Нуриддин Азизи.
Кроме того, внимание акцентировано на деятельности открытого недавно в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для ЦА и Афганистана, который внесет значительный вклад в укрепление стабильности и поступательное развитие региона.
По итогам встречи стороны подтвердили намерения укреплять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.
Ранее президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.
30.05.2025, 16:15 154046
Новые горизонты партнерства в Евразийском регионе обсудили участники сессии ЕАБР на Международном форуме "Астана"
Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) провел на Международном форуме "Астана" (AIF 2025) сессию "Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции". Мероприятие состоялось в рамках крупнейшего делового события Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе банка.
Вот уже более 20 лет Казахстан и Центральная Азия демонстрируют высокие темпы роста. Выше, чем мировая экономика и развивающиеся страны в среднем. В 2024 году совокупный ВВП стран Центральной Азии превысил 0,5 трлн долларов США. Внешнеторговый оборот с 2000 года увеличился почти в 9 раз. Прямые иностранные инвестиции выросли в 17 раз. Для дальнейшего поддержания высоких темпов роста Казахстану и Центральной Азии необходимо использовать все возможности, которые предоставляет глобальная экономика. Задачу можно сформулировать так: опираясь на глобальные тенденции, действовать локально и раскрыть свой внутренний потенциал", - отметил в приветственном слове председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Участники обсудили трансформационный потенциал Евразийского региона и его роль в глобальной экономике будущего. Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры. В ходе сессии были представлены конкретные примеры того, как мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Евразии.
Мы стоим на важной исторической отметке: сочетание солнечной энергии и аккумуляторов позволяет ускорить развитие возобновляемой энергетики. Сегодня технологический прогресс в области хранения энергии достиг уровня, позволяющего конкурировать с традиционными источниками - без субсидий и удорожания. Мы видим регион Центральной Азии как перспективный для таких решений и готовы поддерживать правительства и партнеров, чтобы ускорить этот рост", - подчеркнул главный исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.
В рамках сессии была представлена и актуальная информация о деятельности ЕАБР в регионе. В 2024 году банк инвестировал в экономику Казахстана 1,4 млрд долларов США, а в 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму более 4,5 млрд долларов США. Значимым событием стало присоединение Узбекистана в качестве седьмого государства - участника ЕАБР в 2025 году.
Руководитель направления исламских финансов, данных и аналитики Лондонской фондовой биржи Мустафа Адиль сделал акцент на растущей роли исламского финансирования в глобальной экономике.
Каждый раз, когда мы обсуждаем глобальные тенденции в устойчивом развитии или финансировании экономической активности, нельзя упускать из виду исламские финансы. Думаю, для тех, кто не знаком с этой сферой, стоит отметить, что исламские финансы уже давно перестали быть нишевым сегментом - сейчас это отрасль с объемом более 5 трлн долларов в рамках финансовых услуг", - сказал Мустафа Адиль.
Нобелевский лауреат, член совета директоров Фонда Пан Ги Муна "За лучшее будущее" Рае Квон Чунг представил на сессии перспективный проект по экологичному производству хлопка в Центральной Азии. Концепция предполагает создание умных ферм, работающих на собственной зеленой энергии, экономя до 90% воды. С учетом растущего спроса на продукцию без углеродного следа со стороны мировых брендов такой подход не только решит экологические проблемы, но и откроет новые экспортные возможности.
Это очень интересный глобальный тренд, и я верю, что традиционные страны могут воспользоваться этой рыночной трансформацией. Производство безуглеродной энергии, безуглеродной продукции и продажа ее по более высокой цене - это очень конкретная стратегия зеленого роста: мы инвестируем в зеленое и зарабатываем. Проект сейчас продвигается в Казахстане и Узбекистане, и я с нетерпением жду дальнейшего развития отношений и поддержки", - рассказал Рае Квон Чунг.
По итогам сессии участники подтвердили, что Центральная Азия является регионом новых возможностей, которые можно реализовать через взаимовыгодное сотрудничество. В ходе интерактивного голосования эксперты определили ключевые драйверы роста региона, среди них внешний и внутренний спрос, развитие человеческого капитала, зеленая экономика и инновационные технологии.
Евразийский банк развития (ЕАБР)- многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.05.2025, 14:15 161461
Товарооборот Казахстана и Италии вырос на 24%, до $20 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита председателя совета министров Итальянской Республики в Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.
Он также отметил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Он указал, что около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.
Джорджа Мелони высказала мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства.
Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых - это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления - именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток, - заявила премьер-министр Италии.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли совместное заявление о расширении стратегического партнерства.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц;
2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством предприятий и "Сделано в Италии", Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов;
3. Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo;
5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE;
6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA;
7. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA;
8. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.
Ранее стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
30.05.2025, 11:51 167791
Товарооборот Казахстана с государствами - членами ОТГ составил $11,4 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот Казахстана с государствами - членами Организации тюркских государств составил $11,4 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Вместе с тем в ходе встречи премьер-министр РК Олжас Бектенов с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым было отмечено, что имеющийся потенциал значительно шире текущих показателей. Также внимание было уделено активизации торгово-экономического сотрудничества и расширению номенклатуры взаимных поставок.
Кроме того, были обсуждены гуманитарные инициативы.
Актау объявлен культурной столицей тюркского мира, с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Запланированы мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию тюркской культуры и исторического наследия", - сообщили в пресс-службе.
По итогам встречи стороны выразили готовность всецело способствовать дальнейшему развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее Токаев призвал страны ОТГ к расширению сотрудничества в финансовой сфере.
30.05.2025, 11:20 174531
Более 10 тыс. изношенных труб заменят на газопроводе Средняя Азия - Центр до 2026 года
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается масштабная модернизация изношенной газотранспортной инфраструктуры. Устранено свыше 3 тыс. дефектных труб, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Ключевым направлением работ является капитальный ремонт магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр (САЦ)", - подчеркнули в Минэнерго.
Масштабные ремонтные работы начались в ноябре прошлого года. До 2026 года здесь планируют заменить или отремонтировать свыше 10 тысяч дефектных труб.
В 2024 году завершены ремонтные работы на комбинированном маршруте МГ "САЦ-4/5", устранено 867 дефектных трубных секций при плане 809.
В 2025 году ведутся работы на следующих участках:
- МГ "САЦ-4": участки 1134-851 км, 850-695 км, 695-598 км, 501-390 км и 390-311 км - устранено 3 222 дефектные трубы при плане 3 611;
- МГ "САЦ-5": участок 985-1134 км - устранено 108 труб при плане 101.
Всего в этом году планируется модернизировать 6596 дефектных труб.
Реализация данного проекта позволит существенно повысить надежность и пропускную способность магистральных газопроводов, а также создаст условия для увеличения транзита российского природного газа в Республику Узбекистан", - резюмировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается рост добычи газа, в связи с чем в стране планируют построить четыре новых ГПЗ.
30.05.2025, 09:05 176691
МВФ прогнозирует инфляцию в Казахстане на уровне 10,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 23 мая Казахстан принял миссию Международного валютного фонда (МВФ). По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей экономической ситуации, перспективы развития экономики, а также основные рекомендации, сообщили в Нацбанке.
По мнению МВФ, в Казахстане сохраняется высокий экономический рост на фоне высокой активности в секторах услуг, транспорта, строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности. Также отмечается рост государственных инфраструктурных инвестиций и реализация инвестиционных проектов в сфере цифровых технологий, ИИ, агропромышленного комплекса и логистики.
В числе факторов риска для экономики отмечаются возможное замедление роста из-за задержек в реализации крупных инфраструктурных проектов, усиление инфляционного давления и неопределенность на фоне усиления торгового протекционизма. К дополнительным рискам относятся снижение цен на нефть и замедление роста в странах - торговых партнерах Казахстана.
Кроме того, эксперты МВФ отметили ускорение инфляции в апреле текущего года и прогнозируют ее сохранение на уровне 10,5% в 2025 году. МВФ подчеркивает важность сдерживающей денежно-кредитной политики в целях снижения инфляции до целевого показателя Национального банка.
Миссия МВФ положительно оценила планы по ужесточению макропруденциальной политики, что должно способствовать снижению рисков для финансовой стабильности на фоне роста потребительского кредитования.
Визит миссии МВФ по статье IV состоится в сентябре этого года.
29.05.2025, 15:16 222356
Объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг $5,5 млрд
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг 5,5 млрд долларов, увеличившись на 31%. С 2005 года по 2024 год объем французских прямых инвестиций в нашу экономику составил 20 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды по итогам встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, президентом комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом и руководителями компаний EDF, SUEZ и Sanofi.
Встреча состоялась на полях Международного форума Астана.
Президент отметил, что Франция является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, в последние годы двусторонняя торговля и французские инвестиции в нашу страну продолжают неуклонно расти, что отражает общее стремление к укреплению экономических связей. Глава государства отметил необходимость сохранения такой позитивной динамики.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил итоги состоявшегося накануне казахско-французского бизнес-форума, на котором было подписано 17 соглашений. Он подчеркнул важность своевременной реализации достигнутых договоренностей.
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, атомной промышленности, здравоохранения и фармацевтики, управления водными ресурсами и других секторах.
Пользуясь случаем, глава государства передал слова приветствия президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Лоран Сен-Мартен сообщил, что вместе с ним в Астану прибыло более 40 руководителей французских компаний, представляющих различные отрасли, которые намерены расширять деловое сотрудничество с нашей страной.
29.05.2025, 13:27 206911
В июле между Астаной и Карагандой запустят электропоезд
Осенью электропоезд начнет курсировать по маршруту Астана - Боровое
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В июле планируется запуск электропоезда между Астаной и Карагандой, сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Жанибек Тайжанов.
С июля 2025 года между Карагандой и Астаной будет курсировать новый скоростной электропоезд вместимостью порядка 567 мест. А с осени этого еще один новый электропоезд будет курсировать по маршруту Астана - Боровое (время в пути 2,5 ч.) вместимостью 360 пассажиров", - проинформировал Тайжанов.
По данным Минтранса РК, в этом году ожидается закупка 226 новых вагонов.
Если раньше ежегодно закупалось в районе 150-180 вагонов, то начиная с этого года и до 2029 парк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонов ежегодно. Это позволит практически полностью обновить парк вагонов уже к 2029 году. Также с этого года к сборке вагонов приступил и завод Stadler Kazakhstan", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?