KAZAKH INVEST налаживает инвестиционное сотрудничество с западными регионами КНР

Ряд компаний выразили заинтересованность в проектах по разработке месторождений цветных металлов, сельхозкультур и мясопереработки, транспорта и логистики

Рассказать друзьям

Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Представительство АО "НК "KAZAKH INVEST" в КНР посетило с рабочим визитом административный центр провинции Ганьсу - город Ланчжоу, где встретилось с председателем China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) провинции Ганьсу Ма Сюэли, - Представительство АО "НК "KAZAKH INVEST" в КНР посетило с рабочим визитом административный центр провинции Ганьсу - город Ланчжоу, где встретилось с председателем China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) провинции Ганьсу Ма Сюэли, сообщает пресс-служба нацкомпании.





На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества по налаживанию инвестиционного сотрудничества между передовыми компаниями провинции и Казахстаном. Стороны отметили преимущества географической близости Ганьсу и Казахстана, что создает удобства для более активного налаживания торгово-экономического сотрудничества.





Также представительство KAZAKH INVEST в Китае посетило такие крупные предприятия провинции Ганьсу, как Lanzhou LS Heavy Equipment (один из крупнейших в КНР производителей нефтесервисного и нефтехимического оборудования), Gansu Construction Investment Heavy Industry Technology (производитель коммунальной спецтехники), Lanzhou Dahong Engineering Equipment (производитель оборудования для металлургии) и Yihai Jiali Golden Dragon Fish Grain, Oil and Food (дочерняя компания WilmarGroup, крупнейший в Китае производитель растительного масла).





В ходе визита представительством были презентованы деятельность KAZAKH INVEST, меры поддержки иностранных инвесторов. Также представители нацкомпании предложили рассмотреть возможность налаживания инвестиционного сотрудничества с Казахстаном и выразили готовность оказать необходимое содействие.





Представительством совместно с CCPIT провинции Ганьсу проведен семинар по обсуждению перспектив инвестиционного сотрудничества между предприятиями провинции Ганьсу и Казахстаном. В мероприятии приняли участие представители 11 компании провинции Ганьсу.





Генеральный представитель KAZAKH INVEST в КНР Куаныш Амантай презентовал руководителям и представителям китайских компаний информацию об инвестиционном и деловом климате РК, льготы и преференции для иностранных инвесторов, приоритетные отрасли экономики РК, а также состояние инвестиционного сотрудничества между РК и КНР.





В ходе обмена мнениями ряд компаний выразили заинтересованность в проектах по разработке месторождений цветных металлов, сельхозкультур и мясопереработки, транспорта и логистики.





По итогам мероприятия представительством достигнута договоренность с рядом компаний региона о продолжении контактов по их возможному участию в инвестиционных проектах РК. В свою очередь руководство CCPIT провинции Ганьсу выразило заинтересованность посетить в ближайшее время Астану и Алматы с делегацией деловых кругов провинции.



