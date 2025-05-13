"КазМунайГаз" возобновляет работу на НПЗ "Petromidia" в Румынии

Таким образом компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - KMG International возобновляет работу нефтехимической установки на НПЗ "Petromidia" в Румынии, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".

"На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia, принадлежащем группе KMG International, возобновлена работа установки по производству полиэтилена низкой плотности (LDPE). Благодаря реинтеграции установки LDPE в нефтехимический комплекс НПЗ "Petromidia" компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что с начала текущего года на европейском рынке наблюдается рост спроса на нефтехимическую продукцию.

Возобновление работы установки будет способствовать дальнейшему росту производственных и финансовых показателей KMGI, а также позволит вернуть лидерство на рынке полимеров в регионе.

"Имея проектную мощность в 75 тыс. тонн в год, установка LDPE с мая текущего года начнет производить продукцию, используемую для производства термоусадочной, аграрной и тонкой упаковочной пленки, а также прочных пакетов. В целом в 2025 году KMG International планирует произвести более 145 тыс. тонн полимеров", - сообщили в пресс-службе.

Ранее, в ходе заседания правительства, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сообщил, что по итогам I квартала этого года объем производства полипропилена в Казахстане вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тыс. тонн.





