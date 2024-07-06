Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана

Фото: pnhz.kz

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заводы "КазМунайГаза" производят сжиженный газ в полном объеме по плану поставки Минэнерго РК, сообщает пресс-служба компании.





В июне Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) произвел 16,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 1,9 тыс. тонн больше основного плана поставки сжиженного углеродного газа (СУГ) Министерства энергетики), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) - 13,1 тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн больше плана), Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 29 тыс. тонн (на 2,7 тыс. тонн больше плана). Отгрузка СУГ в регионы произведена в соответствии с распределением Минэнерго.





По состоянию на 4 июля АНПЗ произвел 1,5 тыс. тонн газа, ПКОП - 3 тыс. тонн (из них в Шымкент отгружено 1,7 тыс. тонн). Производство и отгрузка идут по плану. Всего в июле на Атырауском НПЗ планируется произвести 16 тыс. тонн СУГ, на Шымкентском - 28 тыс. тонн.





В КМГ подчеркнули, что среднемесячное производство СУГ для товарного рынка на трех НПЗ "КазМунаГаза" составляет 67 тыс. тонн (в том числе на АНПЗ: 18 тыс. тонн, на ПНХЗ 22 тыс. тонн, на ПКОП 27 тыс. тонн, без учета ремонтных месяцев). При суммарном среднемесячном производстве в РК порядка 130-140 тыс. тонн, 3 НПЗ производят не более 50%.





Поэтому для покрытия потребности Туркестанской области дополнительно из ресурса АО "СНПС-Актобемунайгаз" выделено - 2052 тонны, с ПКОП - 684 тонны. Также с ПКОП для покрытия потребности Шымкента дополнительно выделено 726 тонн СУГ.