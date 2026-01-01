Китайская авиакомпания запустила рейс Алматы - Чэнду Тяньфу

Фото: Depositphotos

Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.





Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении Акорды.





Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.





Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.





Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).





От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение", - отметили в Акорде.





Также сообщается, что корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.





Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков", - проинформировали в пресс-службе.





Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.





Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%", - пояснили в Акорде.





Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.





Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.



