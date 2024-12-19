Китайская компания инвестирует в строительство комплекса по переработке пшеницы в Акмолинской области

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с китайской делегацией во главе с заместителем председателя правления группы компаний Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd. Ма Хуньханом, сообщает пресс-служба правительства.





Стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса, а также перспективы взаимодействия в сферах углехимии, машиностроения.





Китайская многопрофильная компания Dalian Hesheng Holdings является обладателем технологического патента в области переработки и ферментации пшеницы, использует передовые цифровые технологии. Новый инвестиционный проект по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке пшеницы планируется реализовать в Акмолинской области. Сумма инвестиций на первом этапе составит 500-800 млн долларов, второй и третий этапы реализации проекта оцениваются еще в 1 млрд долларов. Мощность переработки на первом этапе составит 1 млн тонн пшеницы с перспективой наращивания до 3 млн тонн в год. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.





Проектом также предусмотрено строительство угольной теплоэлектростанции и углехимического комплекса. В результате переработки угля ожидается получение 150-400 тыс. тонн жидкого аммиака в год.





В целом реализация нового агропроекта окажет мультипликативный эффект, поспособствует модернизации сельского хозяйства, а также даст импульс развитию смежных отраслей, таких как логистика и торговля.





Заместитель председателя правления китайской группы компаний Dalian Hesheng Ма Хуньхан, высоко оценил перспективы сотрудничества и развития производства в Казахстане. Отмечен благоприятный деловой климат и созданные условия для ведения бизнеса. Ма Хуньхан сообщил, что начало строительства завода запланировано на второй квартал 2025 года.