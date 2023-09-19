Компания Wabtec намерена инвестировать около $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана   

Состоялось подписание соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec

Фото: Акорда

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Нью-Йорк. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом и главным исполнительным директором компании Wabtec Рафаэлем Сантаной. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.





Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.





В рамках визита президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом "НК "Қазақстан темір жолы" и Wabtec.





Президент также встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.





Акорда





Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.





Глава государства отметил, что в рамках недавнего послания народу Казахстана перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.





В этом ключе Касым-Жомарт Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.





Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.





Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.





В рамках встречи между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Citibank состоялось подписание соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.





Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики. В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.







