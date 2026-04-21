Контракты с казахстанскими производителями выросли до 456 млрд тенге

Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель совета директоров китайской компании Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган обсудили сотрудничество в области экологии в соответствии с закрепленными в новой Конституции РК нормами по охране окружающей среды, сообщили в правительстве Казахстана.





В Астане стартовало строительство первой очереди инвестиционного проекта "Экопарк "Энергия Астаны" по утилизации твердых бытовых отходов и генерации электроэнергии. В проект будет инвестировано $180 млн. В рамках реализации первого этапа мощность предприятия составит не менее 1,5 тыс. тонн отходов в сутки, а также генерация 50 МВт электроэнергии. В Астане создано совместное предприятие ТОО "East Hope". Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2029 года.





Председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган заявил о намерении компании реализовать вторую очередь проекта, что в будущем обеспечит полную утилизацию накопленных на полигонах ТБО отходов. Портфель компании насчитывает 57 мусоросжигательных предприятий в КНР общей мощностью 79 тыс. тонн в сутки. Shenzhen Energy Environment Co., Ltd. обеспечивает управление до 90% отходов города Шэньчжэнь с населением порядка 20 млн человек.





Стороны подчеркнули, что "Экопарк "Энергия Астаны" станет еще одним результативным примером инвестиционного и технологического сотрудничества между двумя странами.





Кроме того, обсуждены перспективы взаимодействия в области экологической реконструкции угольных ТЭЦ и газовых электростанций, а также локализации производства.





По итогам встречи стороны подтвердили намерения приложить все усилия для реализации проекта в установленные сроки и развивать дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям.