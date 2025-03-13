Крупнейшие заводы по производству комбикормов и премиксов намерены построить в Казахстане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По оценке аналитиков ЕАБР, Казахстан достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2028-2029 году. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).





Этот переход откроет новые перспективы: усилит инвестиционную привлекательность, повысит экономическую устойчивость и обеспечит доступ к более дешевому финансированию. Кроме того, появится возможность для перехода экономики к новой модели роста, основанной на международной специализации, инвестициях в человеческий капитал и совершенствовании институтов", - считают аналитики ЕАБР.





Сообщается, что экономика Казахстана вернулась на траекторию динамичного роста, ВВП по итогам 2024 года увеличился на 4,8%.





Согласно анализу, проведенному в макроэкономическом обзоре, за последние 30 лет Казахстан добился впечатляющих экономических успехов:





реальный ВВП на душу населения вырос более чем в три раза;

средняя продолжительность жизни увеличилась на 11 лет (сейчас она составляет 75 лет);

уровень безработицы снизился на 6 п. п. (до 4,8 %), а крайняя бедность почти исчезла.





В макрообзоре отмечено, что экономики шести государств - участников банка продолжают уверенно развиваться, опираясь преимущественно на внутренние ресурсы. В 2024 году, по расчетам ЕАБР, совокупный ВВП государств-участников банка увеличился на 4,3%, сохранив рекордный показатель предыдущего года.





В обзоре также обозначено, что в 2024 году рост мировой экономики составил 3,2% и во многом сформировался за счет уверенной динамики в развивающихся странах, ВВП которых увеличился на 4,2%. Рост развитых экономик был очень неоднородным: США сохранили высокие темпы роста - 2,8% в 2024 году, однако в 2025 году ожидается замедление до 1,6% на фоне снижения потребительской активности. В еврозоне рост составил 0,7%, при этом промышленное производство сократилось на 3% за год, а возможные торговые ограничения создают дополнительные риски для дальнейшего роста. Китайская экономика увеличилась на 5% в 2024 году и, вероятно, сохранит уверенный темп в текущем году благодаря государственным мерам по поддержке внутреннего спроса.





Инфляция в развитых странах остается выше целевых ориентиров, что формирует условия для сохранения жестких денежно-кредитных условий, это уже отражается в приостановке цикла снижения процентных ставок со стороны ФРС.





Аналитики ЕАБР указывают, что новые торговые барьеры могут усилить деглобализацию, замедлить мировой рост ниже 3% в 2025 году и привести к снижению цен на сырьевые товары, что негативно скажется на странах-экспортерах.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.