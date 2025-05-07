06.05.2025, 12:20 40436
Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года крупнейшими торговыми партнерами Республики Казахстан стали Китай, Россия и Италия, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
В 2024 году Казахстан продемонстрировал стабильный рост внешнеэкономической активности, укрепив позиции на традиционных рынках и сохранив статус надежного экспортера минеральных ресурсов. По итогам прошлого года крупнейшими торговыми партнерами страны стали Китай, Россия и Италия - именно на эти три государства пришелся основной объем как экспорта, так и импорта", - заявили в министерстве.
По данным Минторговли, экспортная выручка Казахстана в 2024 году превысила $81 млрд.
Более половины этой суммы обеспечила сырая нефть - $42,9 млрд, что составляет 52,5% всего казахстанского экспорта. Кроме того, страна активно поставляла на внешние рынки уран, медь и медные катоды, а также медные руды и концентраты. Устойчивый спрос сохранялся на ферросплавы, природный газ, пшеницу и нефтепродукты", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что импортные потоки в Казахстан в 2024 году также отличались высокой активностью, особенно в сфере техники, транспорта и фармацевтики.
Наибольшие объемы приходились на легковые автомобили, летательные аппараты, лекарственные препараты и телекоммуникационное оборудование. Казахстанский рынок продолжает интегрироваться в глобальные производственные цепочки, импортируя как готовые изделия, так и комплектующие - кузова, запчасти, вычислительную технику", - проинформировали в министерстве.
Как подчеркнули в пресс-службе, начало 2025 года подтвердило устойчивость этих тенденций.
Уже в январе экспорт Казахстана составил $4,5 млрд, из которых 60% вновь обеспечила нефть. Существенными позициями в структуре поставок оставались медь, ферросплавы, пшеница, а также уран, природный газ и подсолнечное масло. Импорт в январе превысил $2,8 млрд. Ведущими категориями стали телефоны, кузова автомобилей, медикаменты и легковые машины. Также наблюдался рост поставок строительной техники и двигателей", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд.
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06.05.2025, 17:33 28881
Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям
По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом была отмечена готовность РК нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям, сообщает пресс-служба главы правительства.
Среди них продукция нефтехимической, металлургической, химической, машиностроительной отраслей, пищевой промышленности и др. В сфере сельского хозяйства обозначена положительная динамика. По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%, в 15 раз выросли поставки казахстанской сельхозпродукции. Также перспективным направлением является обмен опытом в научной сфере для внедрения современных агротехнологий, направленных на повышение продуктивности сельского хозяйства", - заявили в пресс-службе.
Также в транспортно-логистической отрасли внимание уделено взаимодействию в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Подчеркивается, что Средний коридор позволит сократить сроки доставки грузов из Вьетнама, что обеспечит выведение взаимной торговли на качественно новый уровень.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения прилагать все усилия для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений между Казахстаном и Вьетнамом", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Вьетнам планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов.
06.05.2025, 15:13 34031
Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan
Фото: flyqazaq
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпании Vietjet и Qazaq Air официально объявили о стратегическом партнерстве с целью запуска бренда новой авиакомпании - Vietjet Qazaqstan, сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.
В ходе казахстанско-вьетнамского делового круглого стола Министерство финансов Вьетнама выдало свидетельство о регистрации иностранных инвестиций Aviation Holdings, дочерней компании Vietjet, что дает разрешение на приобретение стратегического пакета акций Qazaq Air.
В рамках этого партнерства обе стороны будут совместно развивать и управлять Vietjet Qazaqstan, опираясь на существующую платформу Qazaq Air. Ожидается, что Vietjet Qazaqstan, как бюджетная авиакомпания нового поколения, станет стратегическим воздушным мостом, соединяющим Казахстан с Вьетнамом, Юго-Восточной Азией и мировыми авиационными узлами. Авиакомпания будет удовлетворять растущий спрос на поездки в Казахстане, одновременно способствуя развитию трансграничного туризма, торговли и логистики в Азии. Она также направлена на стимулирование местного социально-экономического роста за счет создания тысяч высококачественных рабочих мест", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Также Qazaq Air и Boeing подписали соглашение об общих условиях обслуживания клиентов для поддержки будущего парка Boeing 737, находящегося под управлением Vietjet Qazaqstan. В рамках соглашения Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техническую помощь, а также программы обучения пилотов и инженеров. Партнерство также предусматривает модификацию и модернизацию самолетов для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.
По данным компании, Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737, что позволит расширить сеть внутренних и международных маршрутов.
Vietjet - является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и обладателем сертификата эксплуатационной безопасности IOSA. Как крупнейший частный авиаперевозчик Вьетнама, авиакомпания получила наивысшую оценку в 7 звезд за безопасность от единственного в мире рейтингового портала по безопасности и качеству авиаперевозок AirlineRatings.com, а также неоднократно входила в список 50 лучших авиакомпаний мира по финансовой устойчивости и эффективности по версии Airfinance Journal. Vietjet также неоднократно признавалась "Лучшим лоукостером" по версии авторитетных организаций, таких как Skytrax, CAPA, AirlineRatings и других.
Напомним, о том, что казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air выкупил вьетнамский инвестор, стало известно в декабре прошлого года. Сегодня в рамках визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Казахстан был принят акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продаже акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group.
05.05.2025, 19:28 63511
В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по апрель 2025 года железнодорожные поставки высокотехнологичных кормов из Казахстана в Китай выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, достигнув 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КТЖ.
Через станцию "Достык" перевозки комбикормов увеличились в 6 раз - до 353 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 5 раз и составили свыше 900 тыс. тонн.
С января по апрель 2025 года объем перевозок комбикормов составил 785 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. При этом через станцию "Достык" поставки увеличились в 7 раз - до 216 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 4,5 раз, до 567 тыс. тонн.
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах (увеличение в 2 раза), так и в контейнерах (рост в 5 раз).
Такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе железнодорожных администраций Казахстана и Китая, аграрного сектора, операторов подвижного состава и всех участников логистической цепочки.
05.05.2025, 17:35 66231
Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Компания предоставила неверные данные в налоговой отчетности
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Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка выявила, что госпредприятие в Акмолинской области предоставило в налоговой отчетности неверные данные и не заплатило в бюджет 52 млн тенге налогов, сообщили в прокуратуре области.
Проведенным прокуратурой Жаксынского района анализом применения налогового законодательства установлено, что государственное предприятие за второй и третий кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями.
В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге.
По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, виновные лица привлечены к ответственности", - рассказали в областной прокуратуре.
Напомним, в бюджет страны поступило 30 миллиардов тенге дополнительных налогов от более чем 600 компаний.
05.05.2025, 16:10 68751
Акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересмотрели в Казахстане
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо" внесли изменения, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно документу, для одной тонны бензина установлены следующие ставки:
- оптовая реализация производителями - 38 134 тенге;
- оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
- розничная реализация производителями - 38 634 тенге;
- розничная реализация физическими и юридическими лицами - 500 тенге;
- для импорта - 38 134 тенге.
Также установлены следующие ставки за одну тонну дизельного топлива:
- оптовая реализация производителями - 35 726 тенге;
- оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
- розничная реализация производителями - 35 786 тенге;
- розничная реализация физическими и юридическими лицами - 60 тенге;
- для импорта - 35 726 тенге.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что цены на дизтопливо для фермеров вырастут в Казахстане.
05.05.2025, 14:20 73326
В Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном фонде Казахстана падают все виды налоговых сборов, сообщает Ассоциация финансистов РК.
Отмечается снижение всех видов налогов, основной удельный вес в падении занимают НДПИ и КПН на фоне более низких средних цен на нефть. Таким образом, исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13% с показателя в 25% в аналогичном периоде прошлого года", - заявили в АФК.
По данным ассоциации, на фоне ускорения экономической активности и более слабого курса тенге совокупные налоговые поступления по итогам первого квартала 2025 года показали рост, составив 5,8 трлн тенге.
Однако в разрезе отдельных сегментов динамика неоднородна. Поступления налогов значительно упали в Нацфонд, но увеличились в местные бюджеты и республиканский бюджет, что выровняло общие сборы", - пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 1,45 трлн тенге, или 27,6% от годового плана.
Объем изъятий из Нацфонда запланирован на высокой отметке в 5,25 трлн тенге, что при текущих низких ценах на нефть может привести к сокращению его активов по итогам 2025 года", - добавили в ассоциации.
Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
05.05.2025, 13:37 80161
Премьер поручил увеличить переработку сырья в условиях волатильности цен на нефть
Фото: kmg.kz
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил увеличить переработку сырья и расширить ассортимент высокотехнологичной нефтегазохимической продукции, передает корреспондент агентства.
Потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объемы выпуска сложной продукции еще невысоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места", - отметил глава правительства.
Он также обратил внимание на необходимости минимизации рисков простоев промышленных предприятий и повышения управленческой дисциплины.
Вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена. Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю фонду "Самрук-Казына" до 15 июня этого года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Вместе с тем премьер-министр поручил модернизировать промышленные предприятия и обеспечить внедрение зеленых технологий на объектах.
Большинство крупных предприятий химической отрасли страны уже внедрили системы контроля выбросов. Однако оставшиеся производители по-прежнему работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации. Поручаю Министерству экологии совместно с министерствами промышленности и энергетики завершить в текущем году инвентаризацию таких предприятий с последующим принятием специального плана их модернизации и внедрения зеленых технологий", - отметил Олжас Бектенов.
Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
Ранее министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал о планах расширения перечня производимых в Казахстане продуктов нефтегазохимии.
05.05.2025, 13:12 65016
Казахстан увеличил экспорт полипропилена в 9 раз
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов доложил о проводимой работе по развитию нефтегазохимии, передает корреспондент агентства.
По итогам I квартала этого года объем производства полипропилена вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тысяч тонн. Прогноз до конца года - 486 тысяч тонн. С запуском завода (по производству полипропилена на базе сырья месторождения Тенгиз. - Прим. ред.) объемы экспорта казахстанского полипропилена увеличены в 9 раз, импорт гомополимеров сокращен с 63% до 17%", - проинформировал глава КМГ.
По его словам, в Казахстане цены на полипропилен находятся на самом низком уровне по сравнению с соседними странами.
Для стимулирования дальнейших переделов в 2024 году запущена программа "Форсаж". Это позволяет приобретать полипропилен со скидкой, учитывая индивидуальные особенности потребителя. На сегодня заключены 8 форсажей с отечественными производителями ковровых изделий, полимерной гофротары, расходных материалов и других. Размер предоставляемой скидки составляет от 11% до 23%", - сказал Асхат Хасенов.
Он отметил, что рост потребления полипропилена на внутреннем рынке с начала года составил 25%.
Также Хасенов рассказал о планах строительства завода по производству полиэтилена. В комплексе с ним будут реализованы два инфраструктурных проекта: газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы.
Общая стоимость трех проектов составит порядка 11 миллиардов долларов США. Это прямые инвестиции КМГ и партнеров. На сегодня все инвестиционные решения приняты. При этом имеется открытый вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются приемлемые условия с Банком развития Казахстана", - уточнил Асхат Хасенов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится закон о нефтегазохимической промышленности.
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