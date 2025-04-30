Квоты на вывоз рогатого скота введут в Казахстане

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Квоты на вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕЭС вводят в Казахстане, - Квоты на вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕЭС вводят в Казахстане, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.





Норма будет действовать с 30 апреля в течение 6 месяцев.





Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составит 60 тыс. голов, в том числе 40 тыс. голов для откормочных площадок, 20 тыс. голов - для товаропроизводителей. Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составит 120 тыс. голов, в том числе 60 тыс. голов для откормочных площадок, 60 тыс. голов - для товаропроизводителей", - говорится в сообщении ведомства.





Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории Республики Казахстан составляет в разовом или совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.





Для откормочных площадок мощностью 13 000 голов и более лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев не должен превышать 4000 голов на весь период действия квоты.





Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории РК составляет в разовом и совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.





Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты. При этом на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование", - отметили в Минсельхозе.





Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем - откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.





Квота действительна в течение срока действия акта эпизоотического обследования, и, соответственно, вывоз животных осуществляется в данные сроки", - уточнили в министерстве.





Там добавили, что квоты распределяются на портале "Е-лицензирование" и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)".





Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно приложению № 3 к правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 125", - сообщили в МСХ.





Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке



