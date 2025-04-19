18.04.2025, 13:16 31051

Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода

Лом запретят вывозить всеми видами транспорта
Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК подписал приказ о запрете на полгода вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.

Как следует из приказа, с территории Республики Казахстан запретят 6 месяцев вывозить всеми видами транспорта следующие виды лома:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые;
  • отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, и т.д.

Также будет запрещено вывозить:

  • отходы и лом черных металлов;
  • слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава;
  • изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей;
  • трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;
  • трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении и ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно и т.д.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевали в январе этого года, в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем.
 
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Теги:цветметвывоззапретломприказ

новости по теме

19.04.2025, 09:50 7261

В Казахстане снизились цены на ряд продуктов

Повышение цен на овощи носит сезонный характер
В Казахстане снизились цены на ряд продуктов
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости, сообщает пресс-служба комитета торговли.

С начала 2025 года цены на яйцо снизились на 3,0%. Этот товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика - результат скоординирированных усилий государства и бизнеса", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, в феврале подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 - не более 55 тенге за штуку с учетом НДС. В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок.

Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале - 546 тенге, в марте - 536 тенге, а в апреле - 531 тенге", - сообщили в комитете.


Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

Рис - снижение на 4,7% с начала года,

Мука - на 1,8%,

Гречневая крупа - на 0,3%.

Наблюдается стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки - по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту - на 3,5%, морковь - на 1,6%, лук - на 1,8% и картофель - на 1,7%", - отметили в комитете торговли.


В ведомстве добавили, что повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.
 
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Теги:СнижениеПродуктыцены
18.04.2025, 18:30 22956

Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%   

В 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ
Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%
Фото: Depositphotos
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2024 году уменьшился на 28,5%, сообщает ranking.kz.

Вклад зарубежных инвесторов в экономику страны составил всего $17,2 млрд, против $24 млрд в 2023. Это второй случай за последние несколько лет, когда в статистике ПИИ случился такой серьезный спад. Впервые подобная ситуация была зафиксирована в 2020 году, когда валовой приток ПИИ сократился на 29,8%. Однако тогда это произошло в условиях пандемии и экономической неопределенности. В 2024 году ни в Казахстане, ни в мире таких шок-факторов не наблюдалось", - заявили аналитики.


Фото: ranking.kz

Также они рассказали, какие факторы повлияли на такое резкое сокращение ПИИ в Казахстане.

С чистым притоком ПИИ в Казахстане дела обстоят откровенно плохо. Впервые за последние несколько лет этот показатель в РК стал отрицательным, что говорит о том, что деньги в страну не приходят, а, наоборот, выводятся. Согласно отчетам Нацбанка РК, чистый приток ПИИ в 2024 году составил минус $2,6 млрд, то есть превратился в отток, в то время как в 2023 этот показатель выглядел куда более оптимистично: $3,7 млрд. Причины такого резкого сокращения мы обнаружили, рассмотрев чистый приток ПИИ в разрезе направлений вложений. Судя по отчетам Нацбанка РК, существенное изменение претерпела только одна категория - реинвестированные доходы. Если в 2023 году существующие иностранные инвесторы вновь вложили доходы от работы в казахстанских проектах в их развитие в объеме $6,8 млрд, то в 2024 они решили этого не делать и вывели свои доходы из экономики Казахстана", - пояснили они.


Фото: ranking.kz

Сообщается, что в 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ. По данным аналитиков, наибольшее влияние на ситуацию оказали две из них - добыча сырой нефти и природного газа, где валовой приток ПИИ составил всего $6,5 млрд и металлургическая промышленность, где ПИИ за год сократились на $2 млрд, или в 3,5 раза.

Помимо сырьевых отраслей, уменьшение валового притока ПИИ наблюдается и в других важных секторах экономики - строительстве, логистике, финансовой и страховой деятельности, недвижимости", - добавили они.


Ранее Токаев высказался о нестабильной ситуации на мировых рынках.
 
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Теги:СокращениеРКвложения
17.04.2025, 20:00 50191

На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"

На бирже стартовала реализация ГСМ крупнейшего производителя
На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: kmg.kz
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля на товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз". В соответствии с утвержденными планами поставок нефтепродуктов на апрель 2025 года, крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана впервые вышла на торги через площадку "Каспий", сообщает пресс-служба биржи.

Торги проходят по трем базисам поставок: станция Текесу, станция Тендыки станция Павлодар-порт, на условиях поставки FCA.

Факт выхода "КазМунайГаз" на площадку "Каспий" - это наглядный сигнал того, что архитектура нашей биржи готова к обслуживанию самых масштабных и системных поставщиков. Мы готовы и способны обеспечить прозрачные, конкурентные и технологически устойчивые условия для реализации ГСМ в любых объемах. Таким образом, это событие - не просто шаг вперед, а важный ориентир для дальнейшего развития организованного и зрелого топливного рынка в Казахстане", - сообщил председатель совета директоров АО "Товарная биржа "Каспий" Елнар Надыргалиев.


Торги с участием национального оператора будут проводиться в формате двойного встречного аукциона.

Ранее приказом министра торговли и интеграции утвержден перечень социально значимых биржевых товаров, куда вошли уголь, битум, бензин автомобильный,топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и сахар.
 
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Теги:КаспийбиржареализацияГСМ
17.04.2025, 10:55 63956

Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат

Ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат СНГ
Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат
Фото: Depositphotos
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.

Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ, предусматривающие:

- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;

- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту

- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;

- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.

Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.

В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.

В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.
 
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Теги:ИнвестицииТорговляСНГ
17.04.2025, 09:47 66211

Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти

Пошлины будут отменены сроком на 3 года
Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти
Фото: Depositphotos
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 16 апреля 2025 года одобрена отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на три года с возможностью дальнейшего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне", - отметили в ведомстве.


По данным МСХ, в целях стимулирования сельхозпроизводителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка в виде субсидирования сданного сырья на переработку.

Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья", - уточнили в министерстве.


На сегодня, в соответствии приказом МНЭ РК от 27 февраля 2016 года, действующие экспортные пошлины составляют:

- на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур - 200 евро за тонну;

- на вывоз шерсти - 10%, но не менее 50 евро за тонну.

Отмечается, что в целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки.
 
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Теги:ЭкспортпошлинаМинсельхозшкура
16.04.2025, 19:46 82861

В Казахстане ускорилась инфляция

Лидер по инфляции - Астана
В Казахстане ускорилась инфляция
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция по стране ускорилась. В марте годовая инфляция составила 10% (в феврале - 9,4%). Рост зафиксирован в 16 регионах, замедление - в 4, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Лидер по инфляции - Астана. В столице годовая инфляция достигла 13,3% - это максимальное значение по стране.

Самый высокий рост цен на продукты - в Акмолинской, а самый низкий - в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях.

Высокий рост на непродовольственные товары в Туркестанской, наименьший - в Алматинской области.

Самые высокие цены на платные услуги в Западно-Казахстанской области. Минимальный рост отмечен в Павлодарской области.

Ранее директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов разъяснил, почему в первом квартале текущего года вкладчики пенсионного фонда наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.
 
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Теги:КазахстанИнфляцияНацбанк
16.04.2025, 16:37 88071

В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки

В целом семь стран с апреля 2025 года по июнь 2026 года должны компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с
В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки
Фото: Depositphotos
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает ТАСС.

В целом эти страны должны будут с апреля 2025 года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 568 тыс. б/с, сообщает издание.

Объем плана компенсации сверхдобычи для Казахстана на апрель составляет 63 тыс. б/с, на май - 116 тыс. б/с, а всего с апреля по июнь 2026 года - 1,299 млн б/с.

На Россию приходится 691 тыс. б/с компенсации, из них 6 тыс. б/с - в апреле и 85 тыс. б/с - в мае.

На Саудовскую Аравию придется 15 тыс. б/с компенсаций в апреле и в целом до июня 2026 года, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака составит 1,934 млн б/с, Кувейта - 150 тыс. б/с, ОАЭ - 386 тыс. б/с, Омана - 97 тыс. б/с.

Напомним, 3 апреля восемь стран ОПЕК+ приняли решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.
 
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Теги:ОПЕКДобычакомпенсация
16.04.2025, 16:22 84531

Проект по обмену опытом между энергетиками из стран Центральной Азии запускают в Казахстане

Проект реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) запускают проект по обмену опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.

Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР.

Как рассказали в пресс-службе ЕАБР, данный проект посвящен обмену опытом в области современных методов оперативно-диспетчерского управления энергосистемами. В нем примут участие 170 специалистов из Центральной Азии. Проект направлен на повышение квалификации диспетчерского персонала, эффективности управления энергосистемами и укрепление межстрановых связей в регионе.

При стабильном росте экономик Центральной Азии на 6% в год, странам региона нужны не только большие объемы электроэнергии, но и стабильность поставок. Энергетические системы, работающие в параллельном режиме, повышают свою эффективность на национальном уровне и справляются со скачками спроса, обеспечивая тем самым стабильное снабжение электроэнергией. Кроме того, сотрудничество в этой индустрии приводит к снижению выбросов углекислого газа как одного из основных побочных продуктов. Наш проект не только способствует профессиональному росту экспертов, но и закладывает основы для долгосрочного сотрудничества между странами региона", - рассказал заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров


По словам директора субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николая Помощникова, совместный проект притворит в реальность обновленный меморандум о взаимопонимании между организациями.

Для ЭСКАТО ООН регион Центральной Азии является одним из приоритетных, объединяющим 5 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы будем продолжать реализацию проектов, нацеленных на укрепление сотрудничества и достижение устойчивого развития в этом регионе, с участием таких надежных партнеров, как ЕАБР", - подчеркнул Помощников.


Отмечается, что проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", который направлен на развитие энергетического сотрудничества в регионе и содействует реализации цели устойчивого развития ООН № 7 ""Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

 
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Теги:ЕАБРЭнергетикаЭСКАТО

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