17.12.2024, 16:25 27851
Минфин назвал причину неисполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет
В республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе заседания правительства назвал причину неисполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет Казахстана, передает корреспондент агентства.
В государственный бюджет поступило 19 трлн тенге, или план исполнен на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76%", - заявил он.
По словам Биржанова, основные причины неисполнения плана:
- снижением объема импорта из третьих стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше на 2,3 млрд долларов;
- снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижение сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге.
Увеличение возврата НДС составило 981 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,5 раза. Тем не менее неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге", - отметил вице-министр.
Ранее мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана. Кроме того, в ВАП заявили, что итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.
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17.12.2024, 17:06 26356
Прогноз экспертов о росте курса доллара прокомментировали в Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров прокомментировал прогноз экспертов Ассоциации финансистов о росте курса доллара США до 545 тенге, передает корреспондент агентства.
Для нас самый главный показатель - уровень экспорта и уровень валютной продажи на внутреннем рынке. Недавно мы с Национальным банком провели серию встреч, где обозначили меру - увеличение предложения на внутреннем валютном рынке, потому что у нас ценообразование рыночное. За ноябрь больше двух миллиардов долларов Нацбанком было предложено на рынок через трансферты и валютные интервенции - это поможет удерживать валютный курс, чтобы девальвация не ускорялась", - сказал министр.
Согласно прогнозу финансистов, в 2025 году курс доллара США может вырасти до 545 тенге (+6% к текущему значению). Давление на тенге, как считают эксперты, могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
Такими рассуждениями можно и до 600 тенге за доллар прогнозировать. Я думаю, это только экспертное мнение, их много на рынке, они очень разные. Мы такой вариант не рассматриваем", - высказался Байбазаров.
За последнюю неделю курс тенге снова снизился. Цена за доллар в обменниках Астаны варьируется от 525 до 529 тенге.
17.12.2024, 16:00 30716
В Минэнерго объяснили снижение уровня добычи нефти в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства объяснил снижение уровня добычи нефти в стране, передает корреспондент агентства.
На снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях в 2024 году: на Тенгизе в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, на Кашагане проведен ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 21 день", - проинформировал министр.
Кроме того, отметил он, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз из-за внутренней утечки пара в технологический поток.
В этой связи по итогам 2024 года добыча нефти ожидается на уровне 87,8 млн тонн. Недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти", - заявил Алмасадам Саткалиев.
В частности, за отчетный период экспортировано 63,2 млн тонн нефти, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем добычи нефти и конденсата составил 80,5 млн тонн, или 98% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по крупным компаниям нефтегазовой отрасли. На Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн, или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года", - добавил министр.
Напомним, в Казахстане снизился объем добычи нефти в 2024 году.
17.12.2024, 15:25 31481
АБИИ и Всемирный банк инвестируют $1,3 млрд в Средний коридор
Фото: pexels.com
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Всемирный банк инвестируют $1,3 млрд в Средний коридор, сообщает пресс-служба АБИИ.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций утвердил финансирование в размере 650 миллионов долларов для проекта "Казахстан: Повышение устойчивости и связности транспорта". Данный проект с общим бюджетом в 1,53 миллиарда долларов направлен на модернизацию 498-километрового участка автодороги Караганда - Жезказган, Среднего коридора", - проинформировали в банке.
Подчеркивается, что проект направлен на значительное улучшение региональной связанности, укрепление климатической устойчивости и совершенствование управления дорожным сектором вдоль одного из ключевых торговых маршрутов Центральной Азии, соединяющего Азию с Европой.
Планируется преобразование существующего шоссе третьей категории в автомагистраль первой категории с двусторонним движением, оснащенную современными климатоустойчивыми и безопасными элементами. Также будет модернизировано 40 километров всепогодных дорог, обеспечивающих надежный доступ сельских сообществ к жизненно важным услугам и рынкам", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках проекта впервые будет использован контракт в формате "проектирование - строительство - эксплуатация" на основе конечных результатов и эксплуатационных показателей, что позволит оптимизировать процессы проектирования, строительства и обслуживания, повысить долгосрочную эффективность и привлечь частные инвестиции.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой сообщил, что страна совместно с банком реализует пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 миллиарда долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования.
17.12.2024, 15:00 32736
Дочерняя компания "Росатома" продает доли в урановых месторождениях Казахстана
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания "Росатома" "Ураниум Уан Груп" продает доли в урановых месторождениях в Казахстане, сообщает пресс-служба национальной атомной компании "Казатомпром".
АО "Ураниум Уан Груп", входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd . При этом доля участия "Казатомпрома" в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%", - проинформировали в компании.
По данным компании, ожидается, что АО "Ураниум Уан Груп" также реализует 30% долей участия в уставном капитале ТОО "СП "Хорасан-U" и 30% долей участия в уставном капитале ТОО "Кызылкум" в пользу компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation, при условии завершения сторонами сделки процедур по ее закрытию.
Доля участия "Казатомпрома" в данных совместных предприятиях не изменится, сохранившись на уровне 50% в ТОО "СП "Хорасан-U" и 50% в ТОО "Кызылкум", - добавили в "Казатомпроме".
Ранее "Казатомпром" получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское.
17.12.2024, 13:33 36156
Реконструкцию республиканской трассы Атырау - Астрахань завершили в Казахстане
Фото: telegram/КазАвтоЖол
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Атырау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "КазАвтоЖол" объявил о завершении основных работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Астрахань.
Длина участка трассы до границы с Россией составляет 272 километра. Реализация проекта началась в 2018 году и финансировалась за счет займа Европейского банка реконструкции и развития.
По завершении реконструкции дорога была переведена из третьей во вторую техническую категорию. Теперь трасса включает две полосы движения - по одной в каждом направлении - шириной 3,75 метра каждая. В рамках проекта построено шесть мостов, один путепровод, обустроено 60 водопропускных труб и десять площадок отдыха. Также установлено более 650 опор освещения, что обеспечивает комфорт и безопасность движения", - сообщает источник.
По его данным, дорогу строили по международным стандартам.
В проекте принимали участие компании из Казахстана, Италии, Турции и Азербайджана. Было задействовано более 650 специалистов и около 450 единиц специализированной техники. Общий объем использованного инертного материала составил 3,4 миллиона тонн, доставленных железнодорожным транспортом с карьеров в Актюбинской (Мугалжар) и Мангистауской (Шетпе) областях. Для перевозки материалов потребовалось порядка 50 тысяч полувагонов, а для доставки битума - 2,5 тысячи битумовозов", - уточнили в КазАвтоЖол.
Ранее проезд по этому участку занимал около пяти часов, а теперь на весь маршрут потребуется всего два часа. Это стало возможным благодаря качественному дорожному покрытию и современной инфраструктуре, созданной в рамках проекта.
Завершение реконструкции автомобильной дороги Атырау - Астрахань стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и обеспечило улучшение связей между Казахстаном и Россией, способствуя экономическому росту и развитию международной торговли.
Напомним, ранее на конференции ЕАБР в Алматы эксперты заявили, что улучшение состояния транспортной инфраструктуры Центральной Азии - одна из главных задач на сегодня. Сейчас грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает, а на границах образуются пробки.
В июне этого года ЕАБР представил концепцию Евразийского транспортного каркаса.
17.12.2024, 10:40 40896
Финансисты дали прогноз инфляции и курса тенге в Казахстане в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных макроэкономических вызовах 2025 года рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.
По прогнозу экспертов, для Казахстана самый значительный риск в 2025 году может лежать в плоскости дальнейшего снижения цен на сырье из-за ожидаемого увеличения добычи сланцевой нефти в США, большей толерантности ОПЕК+ к текущим ценам (ряд ограничений истекает в первом квартале 2025 года). Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счет текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьезно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев.
На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%. Тем не менее ВВП страны в текущем году может превысить отметку 4% (за январь-сентябрь 4,1%) за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве (выше 6%), поддерживаемых в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.
Однако планируемое увеличение добычи сырья (до 97,2 млн тонн), реализация крупных инфраструктурных проектов и высокие бюджетные затраты (33,5 трлн тенге в 2025 году) могут перевесить негативное влияние низких цен на сырье и высоких процентных ставок. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2025 году на 4,4%.
Курс тенге может завершить 2024 году двухзначным снижением и останется под давлением в 2025 году, считают аналитики.
После умеренного укрепления (на 1,7% по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10% за счет значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над ее предложением.
В 2025 году курс USDKZT может вырасти до 545,2 тенге (+6% к текущему значению). Давление на тенге могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
По мнению аналитиков, борьба с инфляцией останется на повестке в 2025 году.
Инфляция в РК по итогам 2024 года может сложиться ближе к верхней границе обновленного прогноза НБРК на текущий год в 8-9% (если месячный ИПЦ составит 0,9% в декабре, то годовой показатель сложится на отметке 8,7%).
Слабеющий курс, стимулирующая бюджетная политика, реформы в платных услугах, отдельные внутренние экономические вызовы на стороне предложения товаров и повышенные инфляционные ожидания будут препятствовать возврату ИПЦ в целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.
Эксперты отмечают, что денежно-кредитные условия сохранятся жесткими. Уровень базовой ставки к концу 2024 года вернулся к его значению на январь 2024 года (то есть, практически все снижение в течение года было нивелировано повышением ставки на 100 б.п. в ноябре).
При этом высокие проинфляционные риски в экономике могут потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25% (-100 б.п. от текущего значения).
Таким образом, значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85% до 4,75%, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.
При этом, по данным АФК, корпоративное кредитование может замедлиться. Более высокие инфляция и базовая ставка могут негативно сказаться на динамике выдачи новых корпоративных кредитов и осложнят выполнение поставленной задачи по ежегодному приросту выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне "не менее 20%" в 2025 году.
В розничном кредитовании относительно небольшая общая задолженность (4,4% к ВВП по ипотеке, 9,8% к ВВП по потребительским займам), высокая конкуренция, широкая популярность рассрочек и высокий рост заработных плат (+11,3% с н.г.) будут балансировать такие факторы, как удорожание товаров и услуг, замедление притока новых клиентов (соотношение числа заемщиков к количеству занятого населения - 88%) и ужесточение регулирования.
17.12.2024, 09:58 42356
За 11 месяцев объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 63%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) продолжает демонстрировать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок. За 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Эти показатели свидетельствуют о значительном росте маршрута", - отметили в правительстве.
В 2024 году был запущен координационный центр Транскаспийского транспортного коридора, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута.
Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности ТМТМ, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней. В проект активно вовлечены ключевые страны и компании, такие как Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и многие другие, что подчеркивает его важность для глобальной торговли. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания", - сообщили в пресс-службе.
16.12.2024, 20:00 49156
В Казахстане рассматривается строительство АЭС мощностью до 2,8 ГВт - Минэнерго
Фото: Pixabay
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области вблизи села Улькен, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Также ведутся переговоры c потенциальными поставщиками ядерной технологии, создана межправительственная комиссия, которая рассматривает предложения всех вендоров на конкурентной основе", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что ввод возобновляемых, альтернативных источников энергии и газовой генерации позволит значительно снизить долю угольной генерации в объеме потребления электрической энергии.
Тем самым к 2035 году планируется достижение углеродного офсета на уровне 44 млн тонн СО2 в год. Энергоисточники работают в штатном режиме, отопительный сезон проходит стабильно. Реализуемые проекты обеспечены в достаточном объеме первичными ресурсами", - добавили в ведомстве.
Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
Ранее глава Минэнерго рассказал о подготовке к строительству АЭС.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?