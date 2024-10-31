Прогноз неутешителен - мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана   

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Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в Костанайской области, сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".





Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на 8-216 км автодороги республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган (участок Тобыл - поселок Октябрьское), на 463-539 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок Костанай - поселок Федоровка) и 589-683 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок село Щербакова - поселок Сарыколь).





По данным Казгидромета, в Костанайской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. На большей территории области ожидается туман. На юге, востоке, западе области ожидается гололед.





Как сообщили синоптики, с прохождением атмосферных фронтов на большей территории РК 31 октября пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны днем ожидается сильный дождь, лишь на юго-востоке страны - погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны - гололед.





В Астане: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.





В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-14 тепла.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.