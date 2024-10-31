Прогноз неутешителен - мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Павел Казанцев в ходе заседания нижней палаты заявил о хроническом неисполнении бюджета Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Неисполнение доходной части республиканского бюджета хронически продолжается уже не первый год. На 2025 год прогноз по доходам, к сожалению, тоже неутешителен. Прогноз ниже уровня текущего года почти на полтриллиона тенге (...) Это несмотря на усилия правительства по улучшению налогового администрирования и снижению уровня теневой экономики", - сообщил депутат.
При этом, заявил он, расходы бюджета в 2025 году вырастут на 7%, а дефицит прогнозируется с ростом на 14% от уровня 2024 года.
Павел Казанцев спросил министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева, каким образом планируется обеспечить запланированный уровень доходов в 2025.
Несмотря на уменьшение прогноза по доходам 2025 года по сравнению с этим годом на 3%, что составляет 500 млрд тенге, ожидается увеличение с фактом этого года на 3 трлн тенге", - отметил министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопрос депутата.
По его словам, "добирать деньги" в бюджет будут за счет роста экономики, в том числе благодаря проекту ТШО и проекту будущего расширения.
Мы ожидаем 1,4 трлн тенге, 1,3 трлн тенге ожидается за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, включая цифровизацию", - сказал глава Минфина.
Он отметил, что сегодня завершается работа со всеми информационными системами, которые вскоре введут в опытную эксплуатацию, за счет цифровизации и искусственного интеллекта Минфин ожидает дополнительных поступлений в бюджет.
Мы с вами приняли обновленный закон о трансфертном ценообразовании, в рамках которого мы начинаем работу, результат будет со следующего года. Кроме того, с 1 января 2025 года Комитету госдоходов передадут функции валютного контроля, и в этом направлении тоже есть резерв, по которому мы будем работать. И, как вы помните, в этом году мы рассмотрели повышение ставки НДПИ на уран, там ожидаем порядка 100 млрд тенге. С этими показателями мы достигнем запланированных результатов", - заключил Такиев.
Ранее в ВАП заявили, что итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.